రాత్రుళ్లు పుస్తకాలు చదివే అలవాటు ఉందా.? మీకోసమే ఈ బుక్ రీడింగ్ లైట్
Book Reading Light: రాత్రివేళ పుస్తకాలు చదివే అలవాటు చాలా మందికి ఉంటుంది. అయితే రాత్రుళ్లు లైట్ వేసుకుంటే పక్కవారికి ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు అమెజాన్లో బుక్ రీడింగ్ లైట్ అందుబాటులో ఉంది.
కళ్లకు సౌకర్యంగా వెలుతురు
ఈ LED లైట్ పుస్తకంపై నేరుగా వెలుతురు అందించేలా రూపొందించారు. పేజీ మొత్తం సమానంగా వెలుతురు పడేలా ఫ్లాట్ ప్యానెల్ డిజైన్ ఉంటుంది. దీంతో పేజీపై నీడలు, ఎక్కువ గ్లేర్ తగ్గి చదవడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది. కళ్లపై ఎక్కువ ఒత్తిడి పడకుండా చదువుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. రాత్రివేళ ఎక్కువసేపు చదివే విద్యార్థులు, పుస్తకాలు చదివే వారికి ప్రత్యేకంగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
అవసరానికి అనుగుణంగా బ్రైట్నెస్
ఈ లైట్లో అడ్జస్టబుల్ బ్రైట్నెస్ సదుపాయం ఉంటుంది. అవసరాన్ని బట్టి వెలుతురు స్థాయిని మార్చుకోవచ్చు. రాత్రివేళ మృదువైన వెలుతురుతో చదవాలన్నా, చదువు లేదా పని కోసం కాస్త ఎక్కువ వెలుతురు కావాలన్నా సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. పక్కన నిద్రిస్తున్న వారికి ఇబ్బంది కలగకుండా పుస్తకంపై మాత్రమే వెలుతురు కేంద్రీకరించుకోవడం కూడా దీని ప్రత్యేకత.
చిన్నది, తేలికైన డిజైన్
ఈ LED రీడింగ్ లైట్ పరిమాణం సుమారు 15 x 10 x 5 సెంటీమీటర్లు. బరువు కేవలం 80 గ్రాములు ఉండటంతో సులభంగా తీసుకెళ్లవచ్చు. బ్యాగ్, స్కూల్ బ్యాగ్, లగేజీ లేదా ట్రావెల్ కిట్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇంట్లో చదువుకునేటప్పుడు మాత్రమే కాకుండా ప్రయాణాలు, క్యాంపింగ్, ఆఫీస్ లేదా తక్కువ వెలుతురు ఉన్న ప్రదేశాల్లో కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
పుస్తకాలతో పాటు వివిధ అవసరాలకు
పుస్తకాలు చదవడానికి మాత్రమే కాకుండా మ్యాగజైన్లు, నోట్స్, డాక్యుమెంట్లు, స్టడీ మెటీరియల్, నోట్బుక్స్ వంటి వాటిని చదివేటప్పుడు కూడా ఉపయోగించవచ్చు. విద్యార్థులకు చదువుకునే సమయంలో, పుస్తక ప్రియులకు రాత్రివేళ రీడింగ్ సమయంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. తక్కువ వెలుతురులో చిన్న చిన్న పనులు చేసుకునేందుకు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
విద్యుత్ వినియోగం తక్కువ.. రోజువారీ ఉపయోగానికి అనుకూలం
LED టెక్నాలజీ కారణంగా తక్కువ విద్యుత్ వినియోగంతో వెలుతురు అందించడానికి ఈ లైట్ రూపొందించారు. ఆధునిక, స్లిమ్ డిజైన్ ఉండటంతో పుస్తకం లేదా ఫోల్డర్తో పాటు సులభంగా ఉంచుకోవచ్చు. పిల్లలు, విద్యార్థులు, పుస్తకాలు చదివే పెద్దలు, తరచుగా ప్రయాణించే వారు దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. రాత్రివేళ ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగకుండా చదువుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఒక సౌకర్యవంతమైన ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. ధర విషయానికొస్తే అమెజాన్లో ఈ ప్రొడక్ట్ అసలు ధర రూ. 1196కాగా 76 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 289కి లభిస్తోంది.