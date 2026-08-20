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- Bananas: సూపర్మార్కెట్లో 10 రోజులు ఉండే అరటిపండ్లు.. ఇంట్లో 2 రోజులకే ఎందుకు పాడవుతాయి? సీక్రెట్ హ్యాక్స్ ఇవే
Bananas: సూపర్మార్కెట్లో 10 రోజులు ఉండే అరటిపండ్లు.. ఇంట్లో 2 రోజులకే ఎందుకు పాడవుతాయి? సీక్రెట్ హ్యాక్స్ ఇవే
Banana Storage Tips: సూపర్మార్కెట్లో అరటిపండ్లు 10 రోజులు ఫ్రెష్గా ఉండి, ఇంట్లో 2 రోజులకే ఎందుకు నల్లబడతాయి? అరటి పండ్ల లైఫ్ పెంచే సీక్రెట్ టిప్స్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మీ ఇంట్లోని అరటిపండ్లు వారం రోజులు పాడవకుండా ఉండాలా? ఈ సింపుల్ హ్యాక్స్ ట్రై చేయండి
సూపర్మార్కెట్కి వెళ్లి అరటిపండ్లు తెస్తే.. అక్కడ మాత్రం చాలా పచ్చగా, ఫ్రెష్గా మెరిసిపోతుంటాయి. కానీ, తీరా ఇంటికి తీసుకొచ్చాక రెండు రోజులు తిరిగేసరికి తొక్క అంతా నల్లబడిపోయి, మెత్తగా అయిపోతాయి. అసలు సూపర్మార్కెట్లలో 10 రోజుల వరకు పాడవకుండా ఉండే అరటిపండ్లు, మన ఇంట్లోనే ఎందుకు అంత త్వరగా పండిపోతాయి? దీని వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్ సైన్స్ ఏంటి? ఇంట్లో కూడా వాటిని ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఎలా ఉంచుకోవాలో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
సూపర్మార్కెట్లలో ఫ్రెష్గా ఉండే అసలు రహస్యం
సూపర్మార్కెట్లలో అరటిపండ్లు రోజులు గడిచినా చాలా తాజాగా కనిపించడానికి ప్రధాన కారణం అక్కడ నిర్వహించే ప్రత్యేకమైన వాతావరణం. స్టోర్లలో, వాటి కోల్డ్ స్టోరేజీలలో ఉష్ణోగ్రతను ఎప్పుడూ 13°C నుంచి 15°C (55–59°F) వద్ద పక్కాగా నిర్వహిస్తారు. ఈ తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వల్ల పండు మగ్గే ప్రక్రియ చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా, అక్కడ తేమను 90–95% వరకు మెయింటెన్ చేస్తారు. దీనివల్ల పండ్లలోని నీటి శాతం తగ్గిపోకుండా, ముడతలు పడకుండా ఉంటాయి.
అలాగే పండ్లు సహజంగా విడుదల చేసే ఎథిలీన్ గ్యాస్ను బయటకు పంపడానికి పెద్ద వెంటిలేషన్ సిస్టమ్లు ఉంటాయి. కొన్ని వాణిజ్య నిల్వ కేంద్రాల్లో 1-MCP అనే సురక్షిత వాయువును ఉపయోగిస్తారు. ఇది పండ్ల కణాలు ఎథిలీన్ గ్యాస్ను పీల్చుకోకుండా తాత్కాలికంగా అడ్డుకుంటుంది. దీనికి తోడు మార్కెట్కు తెచ్చేటప్పుడే పూర్తిగా పండని, పసుపు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న పండ్లనే విక్రయానికి ఉంచుతారు. రవాణాలో దెబ్బతినకుండా హ్యాంగర్లు లేదా ప్రత్యేక ట్రేలలో ఉంచడం వల్ల బరువు పడి కణాలు దెబ్బతినవు.
ఇంట్లో రెండే రోజుల్లో ఎందుకు పాడవుతాయి?
ఇంటికి తెచ్చిన తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోతుంది. మన ఇంట్లో సాధారణ గది ఉష్ణోగ్రత 25°C కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రత పెరిగేసరికి పండులో రసాయన చర్యలు వేగవంతమై త్వరగా పండిపోతాయి. అరటిపండ్లు క్లైమాక్టరిక్ రకానికి చెందిన పండ్లు. అంటే, చెట్టు నుంచి కోసిన తర్వాత కూడా అవి ఎథిలీన్ అనే వాయువును విడుదల చేస్తూనే ఉంటాయి. మనం పండ్లను ఒకే గుత్తిగా డైనింగ్ టేబుల్పై పెట్టినా లేదా ప్లాస్టిక్ కవర్లలో ఉంచినా, వాటి నుంచి వచ్చే ఎథిలీన్ గ్యాస్ బయటకు పోలేక ఆ పండ్ల చుట్టూనే ట్రాప్ అయిపోతుంది.
దీనివల్ల మగ్గే ప్రక్రియ మరింత వేగవంతమవుతుంది. మరో పెద్ద తప్పు ఏంటంటే.. అరటిపండ్లను ఆపిల్, టమోటా, మామిడి లేదా అవోకాడో వంటి ఇతర పండ్ల పక్కన ఉంచడం. ఆ పండ్ల నుంచి వచ్చే ఎథిలీన్ ప్రభావం వల్ల అరటిపండ్లు మరింత వేగంగా నల్లబడిపోతాయి. ఇంట్లో కౌంటర్ టాప్పై ఒకదానిపై ఒకటి పెట్టడం వల్ల ఒత్తిడి పెరిగి బ్రూసింగ్ ఏర్పడి, ఆ భాగాల నుంచి త్వరగా కుళ్ళిపోతాయి.
ఇంట్లో అరటిపండ్లు వారం రోజులు ఫ్రెష్గా ఉండే సూపర్ టిప్స్
మన ఇంట్లో కూడా కొన్ని చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే అరటిపండ్లను 5 నుంచి 7 రోజుల వరకు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంచుకోవచ్చు..
కాడను ర్యాప్ చేయడం: అరటిపండ్ల గుత్తి కాడ భాగాన్ని ప్లాస్టిక్ ర్యాప్ లేదా అల్యూమినియం ఫోయిల్తో గట్టిగా చుట్టాలి. ఎథిలీన్ గ్యాస్ ఎక్కువగా ఈ కాడ భాగం నుంచే విడుదలవుతుంది. దీన్ని లాక్ చేయడం వల్ల పండు మగ్గే వేగం చాలా వరకు తగ్గుతుంది.
హ్యాంగర్కు వేలాడదీయడం: పండ్లను టేబుల్ లేదా కౌంటర్పై పెట్టకుండా అరటిపండ్ల హ్యాంగర్కు వేలాడదీయాలి. దీనివల్ల ఒత్తిడి పడకుండా ఉండటంతో పాటు అన్ని వైపులా గాలి బాగా తగులుతుంది.
గుత్తి నుంచి వేరు చేయడం: అరటిపండ్లను గుత్తిగా ఉంచకుండా ఒక్కో పండును విడిగా వేరు చేసి ఉంచడం వల్ల కూడా ఎథిలీన్ ప్రభావం తగ్గుతుంది.
ఇతర పండ్లకు దూరంగా ఉంచడం: ఆపిల్స్, టమోటాలు, మామిడి వంటి ఇతర పండ్లకు దూరంగా, బాగా గాలి వెలుతురు ఉండే ప్రదేశంలో ఉంచాలి. ప్లాస్టిక్ బ్యాగుల్లో అస్సలు ఉంచకూడదు.
ఆరటి పండు నల్లబడితే పాడైపోయినట్లేనా?
చాలామంది అరటిపండు తొక్క నల్లబడగానే అది పాడైపోయిందని పారేస్తుంటారు. కానీ, తొక్క నల్లబడినంత మాత్రాన లోపలి పండు పాడైపోయినట్లు కాదు. లోపలి భాగం తినడానికి చాలా రుచిగా, తీపిగా ఉంటుంది. కాకపోతే చల్లని ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే 'చిల్లింగ్ ఇంజ్యూరీ' వల్ల తొక్క త్వరగా నల్లబడుతుంది కానీ లోపల బానే ఉంటుంది. అయితే, పండు నుంచి ఏదైనా దుర్వాసన వచ్చినా, బూజు పట్టినా లేదా అసాధారణంగా మెత్తబడి నీరు కారిపోతుంటే మాత్రం తినకపోవడమే మంచిది. ఈ చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మీ ఇంట్లో కూడా అరటిపండ్లు వేస్ట్ అవ్వకుండా ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి.