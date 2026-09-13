Top 5 Largest Ganesha Temples: ప్రపంచంలోనే ప్రముఖ, అతిపెద్ద గణపతి ఆలయాలు ఇవే
Top 5 Largest Ganesha Temples: వినాయక చవితి వేడుకలు ఎంతో వైభవంగా జరుగుతున్న వేళ, గణపతి భక్తులు దర్శించుకోవాల్సిన ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన టాప్ 5 అతిపెద్ద గణపతి ఆలయాలు వాటి వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రత్యేకమైన 5 భారీ గణపతి క్షేత్రాలు
మనదేశంలోనే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినాయకుడికి లక్షలాది గుళ్లు ఉన్నాయి. అయితే, “ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గణపతి ఆలయం ఏది?” అని వెతికితే ఒకే ఒక్కటి అనే అధికారిక ప్రపంచ ర్యాంకింగ్ అంటూ ఏదీ ఉండదు. ఎందుకంటే ఆలయ విస్తీర్ణం, విగ్రహ పరిమాణం, చారిత్రక ప్రాధాన్యం, భక్తుల నమ్మకాలు ఇలా ఒక్కో దానికి ఒక్కో కేటగిరీ ఉంటుంది. అందుకే పరిమాణం, ప్రత్యేకత, పాపులారిటీ ఆధారంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న టాప్ 5 గణపతి ఆలయాల వివరాలు మీకోసం..
గుజరాత్ సిద్ధి వినాయకుడు: ఏకంగా గణేశుడి ముఖ ఆకారంలోనే ఆలయం
గుజరాత్లోని మహెమ్దాబాద్లో ఉన్న శ్రీ సిద్ధి వినాయక దేవస్థానం చాలా స్పెషల్. ఎందుకంటే ఇది సాధారణ డిజైన్తో కట్టిన గుడి కాదు. ఏకంగా గణేశుడి ముఖ ఆకారంలోనే ఈ మొత్తం ఆలయాన్ని నిర్మించారు.
• వరల్డ్ రికార్డు: గణేశుడి ఆకారంలో నిర్మించిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆలయంగా ఇది ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకుంది.
• ఆలయ కొలతలు: ఈ ఆలయ ముఖభాగం 120.98 అడుగుల పొడవు, 84.25 అడుగుల వెడల్పు, సుమారు 71 అడుగుల ఎత్తుతో బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది.
• నిర్మాణం: 2010 నుంచి 2014 మధ్యకాలంలో ఈ ఆలయ నిర్మాణం పూర్తయింది. దూరం నుంచి చూస్తే ఒక భారీ గణపతి రూపాన్నే దర్శిస్తున్న భావన కలుగుతుంది.
తిరునెల్వేలి మణి మూర్తీశ్వరం: 16 రూపాల గణపతి ధామం
తమిళనాడులోని తిరునెల్వేలి సమీపంలో తామ్రపర్ణి నదీ తీరాన ఉంది మణి మూర్తీశ్వరం ఉచ్చిష్ట గణపతి ఆలయం. గణపత్య సంప్రదాయాన్ని పాటించే భక్తులకు ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన పుణ్యక్షేత్రం.
• ప్రాంగణ విస్తీర్ణం: సుమారు ఒక ఎకరం విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉన్న ఈ ఆలయంలో ఐదు అంతస్తుల రాజగోపురం, మూడు ప్రాకారాలు, పలు విశాలమైన మండపాలు ఉన్నాయి.
• ప్రత్యేకత: ఉచ్చిష్ట గణపతి ఆరాధనకు ఇది చాలా ప్రసిద్ధి. అంతేకాకుండా ఈ ఒక్క ఆలయంలోనే వినాయకుడికి చెందిన 16 రకాల విభిన్న రూపాలను భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు.
ముంబై సిద్ధివినాయకుడు: కోరికలు తీర్చే నల్లరాతి బొజ్జ గణపయ్య
సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ క్యూ లైన్లో నిలబడి దర్శించుకునే క్షేత్రం ముంబై ప్రభాదేవిలో ఉన్న శ్రీ సిద్ధివినాయక ఆలయం ఇది.
• చరిత్ర: అధికారిక ఆలయ రికార్డుల ప్రకారం ఈ ఆలయం 19 నవంబర్ 1801న ప్రతిష్ఠించారు. 1994లో దీనికి పునర్నిర్మాణం జరిపారు.
• విగ్రహ విశేషాలు: ఇక్కడ ఉండే స్వామివారి విగ్రహాన్ని ఒకే నల్లరాతితో మలిచారు. తొండం కుడివైపునకు తిరిగి ఉండటం ఇక్కడి ప్రధాన ప్రత్యేకత. నాలుగు చేతుల్లో కమలం, పరశు, జపమాల, మోదకాల పాత్ర ఉంటాయి. అలాగే స్వామికి మూడో కన్ను, ఇరువైపులా రిద్ధి-సిద్ధి దేవతలు దర్శనమిస్తారు.
కాణిపాకం వరసిద్ధి వినాయకుడు: నీటిలో స్వయంభూ.. పెరుగుతున్న విగ్రహం
ఆంధ్రప్రదేశ్ చిత్తూరు జిల్లాలోని కాణిపాకం ఆలయానికి ఉన్న క్రేజ్ వేరు. ఇక్కడి వినాయకుడు స్వయంభూగా, ఒక నీటి బావిలో వెలిశాడని స్థల పురాణం చెబుతోంది.
• అద్భుతం: భక్తుల నమ్మకం ప్రకారం ఇక్కడి స్వామివారి విగ్రహం కాలక్రమంలో పెరుగుతూ వస్తోంది. 50 ఏళ్ల క్రితం చేయించిన వెండి కవచం ఇప్పుడు విగ్రహానికి సరిపోకపోవడమే దీనికి ఉదాహరణగా ఆలయ వర్గాలు చెబుతుంటాయి.
• చారిత్రక నేపథ్యం: 11వ శతాబ్దంలో చోళ చక్రవర్తి కులోత్తుంగ చోళ-I కాలంలో ఈ ఆలయ ప్రారంభ నిర్మాణం జరగగా, విజయనగర సామ్రాజ్య కాలంలో దీనికి భారీ విస్తరణలు జరిగాయి. వినాయక చవితి సందర్భంగా ఇక్కడ 21 రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు ఎంతో వైభవంగా జరుగుతాయి.
మోరగావ్ మయూరేశ్వర్: అష్టవినాయక యాత్రకు తొలి అడుగు
మహారాష్ట్రలోని మోరగావ్లో ఉన్న శ్రీ మయూరేశ్వర్ ఆలయం రికార్డుల కంటే కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యంకు పెట్టింది పేరు. మహారాష్ట్రలో ఎంతో పవిత్రంగా భావించే అష్టవినాయక యాత్ర ఈ ఆలయ దర్శనంతోనే ప్రారంభమై, తిరిగి ఇక్కడే ముగుస్తుంది.
• ప్రత్యేక నిర్మాణం: నల్ల బసాల్ట్ రాతితో, నక్షత్రాకారంలో నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో స్వామివారు స్వయంభూగా మయూరేశ్వర రూపంలో పూజలందుకుంటున్నారు.
• నంది విగ్రహం: సాధారణంగా శివాలయాల్లో మాత్రమే ఉండే నంది విగ్రహం ఈ గణపతి ఆలయంలో ముఖద్వారం వద్ద కనిపించడం ఒక వింత. పురాణాల ప్రకారం గణపతి నెమలిపై స్వారీ చేస్తూ 'సింధు' అనే రాక్షసుడిని సంహరించిన స్థలం ఇదేనని నమ్ముతారు.
• పులియాకులం ముంతి వినాయకర్ (కోయంబత్తూరు): ఇక్కడి ఏకశిలా వినాయక విగ్రహం ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద విగ్రహంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
• థాయ్లాండ్ గణేష్ ఇంటర్నేషనల్ పార్క్ : భారతదేశం వెలుపల, ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన నిల్చున్న గణేశుడి కాంస్య విగ్రహం ఇక్కడ ప్రాంగణంలో ఉంటుంది.