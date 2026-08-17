Facts : విమానాలకు తెలుపు రంగే ఎందుకు వేస్తారు?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా విమానాలు తెలుపు రంగులోనే ఉంటాయి. వేరే రంగులు కాకుండా కేవలం తెలుపు రంగులోనే విమానాలు ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటాయో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?
విమానాలు ఎక్కువగా తెల్లగా ఎందుకుంటాయి?
తెలుపు రంగుతో ఇంధనం ఆదా...
విమానాలకు తెలుపు రంగు ఉండటం వల్ల, దానిపై పడే సూర్యకిరణాలు రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. తెలుపు రంగు సూర్యకిరణాలను ఎక్కువగా గ్రహించదు. దీంతో విమానం లోపల ఉష్ణోగ్రత కంట్రోల్లో ఉంటుంది.
విమానం ఆకాశంలో ఎగిరేటప్పుడు సూర్యరశ్మి వేడి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే తెలుపు రంగు వల్ల విమానం లోపల వేడి తగ్గి, ఏసీ సిస్టమ్పై భారం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల ఇంధనం ఆదా అవుతుంది. విమానయాన సంస్థలకు ఇది మంచి లాభం తెచ్చిపెట్టే ట్రిక్ అన్నమాట.
భద్రతా కారణాలు..
భద్రత విషయంలో కూడా తెలుపు రంగే ఉత్తమమని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే విమానం తెలుపు రంగులో ఉంటే, దానిపై ఏర్పడిన పగుళ్లు, తుప్పు లేదా ఆయిల్ లీక్లను సులభంగా గుర్తించవచ్చు. వేరే రంగులు వేస్తే ఇవి అంత స్పష్టంగా కనిపించవు. అందుకే భద్రతా కారణాల వల్ల కూడా విమానానికి తెలుపు రంగును ఎంచుకుంటారు.
విమానాలు సహజంగానే చాలా బరువుగా ఉంటాయి. ముదురు రంగులు వేయడం వల్ల విమానం బరువు మరింత పెరుగుతుంది. అందుకే తక్కువ పిగ్మెంట్ ఉండే తెలుపు రంగును వాడటం వల్ల బరువు తగ్గుతుంది. ఇది కూడా ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
విమానాలకు తెలుపు రంగు వెనక మరిన్ని కారణాలు..
- తెలుపు రంగు విమానాలను అమ్మేటప్పుడు మంచి రీసేల్ విలువ వస్తుంది.
- విమానం బరువు ఒక కిలో తగ్గినా, ఇంధన ఖర్చు భారీగా తగ్గుతుంది.
- తెలుపు రంగు సులభంగా దొరుకుతుంది, దాని నిర్వహణ ఖర్చు కూడా తక్కువే.
- తెలుపు ఒక సాధారణ రంగు కాబట్టి చాలా కంపెనీలు దీన్నే ఇష్టపడతాయి.
- ముదురు రంగులను మార్చి వేరే రంగు వేయడం కష్టం. అందుకే చాలామంది తెలుపు రంగు విమానాలనే కొనడానికి ఇష్టపడతారు.
విమానాల తెలుపురంగు వెనక చారిత్రక కారణం
తెలుపు రంగు వాడటం వల్ల విమానయాన సంస్థలకు లక్షల రూపాయలు ఆదా అవుతాయి. నీలి ఆకాశంలో ఎగిరేటప్పుడు పక్షులు తెల్లటి విమానాన్ని సులభంగా గుర్తించగలవు. దీనివల్ల విమానాన్ని పక్షులు ఢీకొట్టే ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుందని చెబుతారు.
తెలుపు రంగు వెనుక ఒక చారిత్రక కారణం కూడా ఉంది. విమానాలను తయారుచేసిన తొలి రోజుల్లో వాటిని అల్యూమినియంతో చేసేవారు. అల్యూమినియం సహజంగానే వెండిలాంటి తెలుపు రంగులో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పెయింటింగ్ వేసే అలవాటు వచ్చినా, తెలుపు రంగే ప్రామాణికంగా మారింది. ఆ పాత అలవాటే ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. ఈ కారణంతో కూడా చాలా విమానాలు తెలుపు రంగులోనే ఉన్నాయి.