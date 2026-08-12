Facts : కుక్కలు కంటిచూపుతో కాదు వాసనతో మనుషులను గుర్తుపడతాయి.. ఇది ఎలా సాధ్యమో తెలుసా?
సినిమాల్లోనో లేదంటే నిజంగానో ఏదైనా నేరం జరిగినప్పుడు పోలీస్ కుక్కలు వాసనచూసి నేరస్తులను గుర్తుపట్టడం చూసుంటారు. ఇది ఎలా సాధ్యం? కుక్కల ఘ్రాణ శక్తి గురించి ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
కుక్కల గురించి ఆసక్తికర విషయాలు
కుక్కలు తమ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని చూడటం ద్వారా కాకుండా వాసన ద్వారానే ఎక్కువగా అర్థం చేసుకుంటాయి. మనుషుల కంటే లక్షల రెట్లు ఎక్కువగా వాసన శక్తి వీటికి ఉంది. ఒక టీస్పూన్ చక్కెరను ఒలింపిక్ సైజు స్విమ్మింగ్ పూల్లోని నీటిలో కలిపినా, దాన్ని గుర్తించే సామర్థ్యం కుక్కలకు ఉంటుంది. ఈ అపారమైన శక్తి కేవలం ఆహారాన్ని, ప్రమాదాన్ని గుర్తించడానికే కాకుండా నిర్దిష్ట వ్యక్తులను గుర్తుపట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మానవ శరీరం వెదజల్లే సూక్ష్మ రసాయన వాసనలను కుక్కలు సులభంగా పసిగట్టగలవు.
కుక్కల ఘ్రాణ శక్తి అద్భుతం
కుక్కల ముక్కు నిర్మాణమే వాటి వాసన (ఘ్రాణ) శక్తికి ఆధారం. మానవులకు కేవలం 5 మిలియన్ల వాసన గ్రాహకాలు ఉంటే కుక్కలకు 125 మిలియన్ల నుండి 300 మిలియన్ల వరకు వాసన గ్రాహకాలు ఉంటాయి. వీటిలో బీగుల్స్, జర్మన్ షెపర్డ్ వంటి జాతులకు అత్యధికంగా గ్రాహకాలు ఉంటాయి. ఈ గ్రాహకాలు కేవలం పరిమాణంలోనే కాకుండా, వాటి విస్తృతిలో కూడా ప్రత్యేకమైనవి. ముక్కు లోపల ఉండే ప్రత్యేకమైన మడతలు, స్ప్రింకిల్స్ వంటి నిర్మాణాలు వాసన కణాలను మరింత విస్తృతంగా గ్రహించడానికి సహాయపడతాయి. ఇది గాలిలోని చిన్నపాటి వాసన అణువులను సైతం సంగ్రహిస్తుంది.
కుక్కలు మనుషుల్ని ఎలా గుర్తుపడతాయి?
మనుషుల శరీరం అనేక రకాల వాసనలను విడుదల చేస్తుంది. చర్మ కణాలు, చెమట, బాక్టీరియా, శరీర నూనెలు వంటివి ఈ వాసనలకు కారణం. ప్రతి వ్యక్తికి ఒక ప్రత్యేకమైన 'వాసన సంతకం' ఉంటుంది. ఇది వేలిముద్రల వలె వ్యక్తిగతమైనది. కుక్కలు ఈ వాసన సంతకాన్ని గుర్తించడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉంటాయి. ఫెరోమోన్లు అనే రసాయన సంకేతాలు కూడా మనుషుల నుండి వెలువడతాయి. ఈ ఫెరోమోన్లు మానసిక స్థితి, ఆరోగ్యం వంటి సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. కుక్కలు వీటిని కూడా సులభంగా గ్రహిస్తాయి.
కుక్కలు వాసనను ఎలా విశ్లేషిస్తాయో తెలుసా?
కుక్కల మెదడులో వాసనలను విశ్లేషించే ప్రాంతం (ఒల్ఫాక్టరీ బల్బ్) మానవుల కంటే దాదాపు 40 రెట్లు పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఇది వాసనలను కేవలం గుర్తించడమే కాదు, వాటిని వర్గీకరించి, విశ్లేషించి, జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఒక కుక్క వాసన చూసినప్పుడు, ముక్కులోని గ్రాహకాలు మెదడుకు సంకేతాలను పంపుతాయి. మెదడు ఈ సంకేతాలను ప్రాసెస్ చేసి, వ్యక్తిని లేదా వస్తువును గుర్తిస్తుంది. ఈ సంక్లిష్ట ప్రక్రియ సెకనులో కొన్ని భాగాల వ్యవధిలోనే పూర్తవుతుంది. వాటి జ్ఞాపకశక్తి బలమైనది.
వ్యాధులను గుర్తించే కుక్కలు
కుక్కలు తమ వాసన శక్తిని ఉపయోగించి నిర్దిష్ట వ్యక్తులను సులభంగా గుర్తుపడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుండి అపరిచితులను వేరు చేయగలవు. ఇదే నైపుణ్యం వాటిని నిఘా, శోధన, రక్షణ కార్యకలాపాలలో అమూల్యంగా చేస్తుంది. నేర పరిశోధనలలో, తప్పిపోయిన వారిని కనుగొనడంలో కుక్కలు అత్యంత ప్రభావవంతమైనవి. మనుషుల వాసనలోని మార్పుల ద్వారా వ్యాధులను గుర్తించడంలో కూడా ఇవి సహాయపడగలవు. ఈ సామర్థ్యం కుక్కలను మానవాళికి ఉత్తమ స్నేహితులుగా మార్చింది.