Human Eye: మనిషి కన్ను కెమెరా అనుకుంటే.. ఎన్ని మెగాపిక్సెల్స్తో సమానమో తెలుసా?
Human Eye: మనిషికి కన్ను ఎంత ముఖ్యమైందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అందుకే సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానం అంటారు. ఒకవేళ మనిషి కన్నును కెమెరాతో పోలిస్తే అది ఎన్ని మెగాపిక్సెల్స్కు సమానం అవుతుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.?
మనిషి కన్ను ఎన్ని మెగాపిక్సెల్స్కు సమానం.?
మనిషి కన్ను 576 మెగాపిక్సెల్స్ సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుందని సోషల్ మీడియాలో కొన్ని పోస్టులు వైరల్ అవుతుంటాయి. అయితే ఇది కంటి నిజమైన లేదా అధికారిక రిజల్యూషన్ కాదు. ఒక కెమెరాను మెగాపిక్సెల్స్తో కొలిచినట్లుగా మనిషి కంటిని కూడా ఒక సంఖ్యతో కొలవడానికి చేసిన అంచనా మాత్రమే. మన కంటిలోని రెటీనాపై దాదాపు 12 కోట్ల రాడ్ కణాలు, 60 లక్షల కోన్ కణాలు ఉంటాయి. రాడ్ కణాలు తక్కువ వెలుతురులో చూడటానికి, కదలికలను గుర్తించడానికి సహాయపడతాయి. కోన్ కణాలు రంగులు, సూక్ష్మమైన వివరాలను గుర్తించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అందుకే 576MP అనే సంఖ్యను కంటి అసలు సామర్థ్యంగా భావించడం సరైంది కాదు. కెమెరా, మనిషి కన్ను రెండూ చిత్రాన్ని స్వీకరించినా వాటి పని విధానం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది.
కన్ను ఒకేసారి ప్రతిదాన్ని స్పష్టంగా చూడగలదా?
మనకు చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచమంతా ఒకేసారి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ వాస్తవానికి కన్ను మొత్తం దృశ్యాన్ని ఒకే స్థాయిలో స్పష్టంగా చూడదు. మన కంటిలో అత్యంత స్పష్టంగా చూడగలిగే ప్రాంతాన్ని ఫోవియా అంటారు. మనం ఒక వస్తువును శ్రద్ధగా చూసినప్పుడు కంటి చిన్న చిన్న కదలికల ద్వారా ఆ వస్తువు ప్రతిబింబాన్ని ఫోవియాపైకి తీసుకువస్తుంది. అందుకే మనం ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తి ముఖం లేదా పుస్తకంలోని అక్షరాలను స్పష్టంగా చూడగలుగుతాం. అదే సమయంలో కంటి పక్క ప్రాంతంలో ఉన్న వస్తువులు అంత స్పష్టంగా కనిపించకపోయినా, వాటి కదలిక, ఆకారం, దిశ వంటి విషయాలను మనం గుర్తించగలుగుతాం. దీనినే పెరిఫెరల్ విజన్ లేదా పక్క చూపు అంటారు.
మనిషి కన్ను ఎంత వెలుతురును చూడగలదు?
మన కంటికి ఉన్న మరో అద్భుతమైన లక్షణం వెలుతురుకు అనుగుణంగా తనను తాను మార్చుకోవడం. ఉదాహరణకు, ప్రకాశవంతమైన ఎండ నుంచి చీకటి గదిలోకి వెళ్లినప్పుడు మొదట ఏమీ సరిగ్గా కనిపించదు. కొంతసేపటి తర్వాత క్రమంగా వస్తువులు కనిపించడం ప్రారంభమవుతుంది. చీకటిలో రాడ్ కణాలు ఎక్కువగా పనిచేస్తాయి. ఇవి తక్కువ వెలుతురులో వస్తువులను గుర్తించడంలో సహాయపడతాయి. మంచి వెలుతురు ఉన్నప్పుడు కోన్ కణాలు చురుకుగా పనిచేసి రంగులు, సూక్ష్మమైన వివరాలను గుర్తించడంలో సహాయపడతాయి. అయితే మనిషి కన్ను అన్ని రకాల వెలుతురును చూడలేదు. సాధారణంగా మన కంటికి కనిపించే విజిబుల్ లైట్ పరిధి సుమారు 380 నుంచి 700 నానోమీటర్ల మధ్య ఉంటుంది. ఈ పరిధికి బయట ఉన్న అల్ట్రావయొలెట్, ఇన్ఫ్రారెడ్ కిరణాలు సాధారణంగా మనకు కనిపించవు.
కన్ను మాత్రమే కాదు.. మెదడు కూడా కీలకమే
మనకు కనిపించే దృశ్యాన్ని కేవలం కన్ను మాత్రమే తయారు చేయదు. ఇందులో మెదడు కూడా చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. వెలుతురు కంటిలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత రెటీనాపై పడుతుంది. అక్కడ ఉన్న కణాలు వెలుతురు సమాచారాన్ని విద్యుత్ సంకేతాలుగా మారుస్తాయి. ఈ సంకేతాలు ఆప్టిక్ నర్వ్ ద్వారా మెదడుకు చేరతాయి. మెదడు ఆ సమాచారాన్ని విశ్లేషించి మనకు కనిపిస్తున్నది ఏంటి, దాని రంగు ఏమిటి, ఎంత దూరంలో ఉంది, కదులుతుందా లేదా, దాని ఆకారం ఎలా ఉంది వంటి విషయాలను అర్థం చేసుకుంటుంది. అంటే మనం చూస్తున్న ప్రపంచం అనేది కన్ను + ఆప్టిక్ నర్వ్ + మెదడు కలిసి చేసే ప్రక్రియ. అందుకే కంటి సామర్థ్యాన్ని కేవలం మెగాపిక్సెల్స్ అనే ఒక్క ప్రమాణంతో చెప్పడం సరైనది కాదు.
576MP కంటే కన్ను ఎంత గొప్పది?
576 మెగాపిక్సెల్స్ అనే సంఖ్యను కంటి సామర్థ్యానికి ఖచ్చితమైన కొలమానంగా తీసుకోవడం సరికాదు. కెమెరా ఒక ఫొటోను నిర్దిష్ట రిజల్యూషన్లో రికార్డు చేస్తుంది. కానీ మన కంటి చూపు మాత్రం నిరంతరం మారుతూ ఉంటుంది. మనిషి కన్ను వెలుతురు, రంగు, కదలిక, లోతు, దూరం, పరిసరాల్లో జరిగే మార్పులు వంటి అనేక అంశాలను ఒకేసారి గుర్తించగలదు. అంతేకాదు, కంటి చిన్న చిన్న కదలికలతో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించి మెదడు వాటిని కలిపి మనకు స్పష్టమైన దృశ్యాన్ని అందిస్తుంది. కాబట్టి “మనిషి కన్ను 576MP” అనేది కేవలం ఒక అంచనా మాత్రమే. అది కంటి అసలు రిజల్యూషన్ కాదు. నిజానికి మనిషి చూపు ఎంత శక్తివంతమైనదో చెప్పడానికి మెగాపిక్సెల్స్ ఒక్కటే సరైన ప్రమాణం కాదు. కంటిని కెమెరాతో పోల్చడం ఆసక్తికరంగా ఉన్నప్పటికీ, మన కంటి పని విధానం దానికంటే చాలా క్లిష్టమైనది, అద్భుతమైనది.