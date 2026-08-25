Psychology: మీ మంచితనాన్ని ఎవరైనా వాడుకుంటున్నారా? ఈ 5 సైకాలజీ ట్రిక్స్తో తెలుసుకోండి!
Psychology: మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ మనల్ని మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపడతారని అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. కొన్ని బంధాల వెనుక స్వార్థ ప్రయోజనాలు ఉండొచ్చు. అయితే ఈ 5 సైకాలజీ ట్రిక్స్ తో ఎవరైనా మనల్ని తమ కోసం వాడుకుంటున్నారో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. అవేంటో చూద్దాం.
సైకాలజీ ట్రిక్స్
మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరితోనూ ఒకే రకమైన సంబంధం ఉండదు. కొందరు నిజంగా మన మంచిని కోరుకుంటారు, మరికొందరు మాత్రం మన మంచితనం, సహాయం చేసే స్వభావం లేదా మన బలహీనతలను తమ ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే ఎవరైనా మనల్ని వాడుకుంటున్నారని గుర్తించడం అంత సులభం ఏమీ కాదు. ఎందుకంటే అలాంటి వ్యక్తులు నేరుగా తమ ఉద్దేశాలను బయటపెట్టరు. వారి మాటలు మంచిగానే ఉన్నప్పటికీ, వారి ప్రవర్తనలో కొన్ని చిన్న చిన్న సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. అవేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే..
ఒక వ్యక్తి మీతో తరచుగా మాట్లాడకపోయినా, అతనికి ఏదైనా పని ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఆప్యాయంగా మాట్లాడటం, సహాయం కావాల్సినప్పుడు ఫోన్ చేయడం, మెసేజ్ చేయడం, పని పూర్తయ్యాక మళ్లీ కనిపించకుండా పోవడం వంటివి పదే పదే చేస్తే ఆ సంబంధంలో పరస్పర ప్రయోజనం కంటే ఒకవైపు ప్రయోజనం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. హెల్తీ రిలేషన్ షిప్ లో అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఒకరినొకరు పలకరించుకోవడం, పట్టించుకోవడం కనిపిస్తుంది.
గిల్ట్ ట్రిప్ చేయడం
మీరు ఏదైనా సహాయం చేయలేనని చెప్పినప్పుడు అవతలి వ్యక్తి “నువ్వు నిజంగా నా ఫ్రెండ్ అయితే ఇలా చేసేవాడివి కాదు”, “ఇంత చిన్న పని కూడా చేయలేవా?”, “నీ కోసం నేను ఇంత చేశాను కదా” వంటి మాటలతో మీ నిర్ణయాన్ని మార్చే ప్రయత్నం చేస్తే కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇది తప్పనిసరిగా మోసం అని అర్థం కాదు, కానీ మీరు “నో” చెప్పిన తర్వాత కూడా పదే పదే ఒత్తిడి చేస్తే, ఆ ప్రవర్తనను గమనించడం ముఖ్యం.
మీ బలహీనతలను మీపైనే ఉపయోగించడం
మనకు నచ్చని విషయాలు, మన భయాలు, గతంలో జరిగిన సంఘటనలను మనం నమ్మిన వ్యక్తులతో పంచుకుంటాం. అయితే ఎవరైనా ఆ విషయాలను తర్వాత మన నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేయడానికి ఉపయోగిస్తే అది ప్రమాదకరమైన సంకేతం. కాబట్టి మన వ్యక్తిగత విషయాలను పంచుకునే ముందు అవతలి వ్యక్తి వాటిని ఎలా గౌరవిస్తున్నాడో గమనించడం ముఖ్యం.
ఎప్పుడూ తీసుకోవడమే..
సంబంధం అంటే కేవలం డబ్బు లేదా వస్తువుల మార్పిడి కాదు. సమయం, శ్రద్ధ, సహాయం, భావోద్వేగ మద్ధతు కూడా అందులో భాగమే. మీరు ఎప్పుడూ వారి సమస్యలు వింటుంటారు, వారికి సహాయం చేస్తుంటారు, అవసరమైనప్పుడు అందుబాటులో ఉంటారు. కానీ మీకు అవసరం వచ్చినప్పుడు మాత్రం వారు కారణాలు చెబుతుంటే, ఆ సంబంధం సరైనదేనా అని ఆలోచించాలి.
మీ హద్దులను పరీక్షించడం
మీరు ఒక విషయంపై స్పష్టంగా “నాకు ఇది కుదరదు” అని చెప్పిన తర్వాత కూడా అవతలి వ్యక్తి మళ్లీ మళ్లీ అదే అడగడం, మొదట చిన్న సహాయం అడిగి, మీరు ఒప్పుకున్న తర్వాత పెద్ద సహాయం కోరడం వంటివి గమనించాల్సిన విషయాలు. మన హద్దులను గౌరవించే వ్యక్తి మన నిర్ణయం నచ్చకపోయినా దాన్ని అంగీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. మనల్ని ఉపయోగించుకోవాలనుకునే వ్యక్తి మాత్రం మనం ఎక్కడ వరకు ఒప్పుకుంటామో పరీక్షిస్తూ ఉంటాడు.
నిపుణుల ప్రకారం ఒక వ్యక్తి ఒకసారి సహాయం అడిగాడని లేదా ఒక సందర్భంలో మనకు సహాయం చేయలేకపోయాడని అతనిపై అనుమానం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఒకే రకమైన ప్రవర్తన పదే పదే కనిపిస్తుంటే మాత్రం వారితో జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.