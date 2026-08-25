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- Top 5 Temples in North India: జీవితంలో ఒక్కసారైనా వెళ్లాల్సిందే.. ఉత్తర భారతంలో ఈ 5 దివ్య క్షేత్రాలు చూశారా?
Top 5 Temples in North India: జీవితంలో ఒక్కసారైనా వెళ్లాల్సిందే.. ఉత్తర భారతంలో ఈ 5 దివ్య క్షేత్రాలు చూశారా?
Top 5 Temples in North India: ఉత్తర భారతదేశంలో చాలా ఆలయాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఇక్కడున్న ఐదు ఆలయాలను జీవితంలో ఒక్కసారైనా సందర్శించాల్సిందే. ఆ ఆలయాలు ఏవి? వాటి ప్రత్యేకతలు ఏంటి? ఎందుకు సందర్శించాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కేదార్నాథ్ నుండి అయోధ్య వరకు.. ఉత్తర భారతంలో తప్పకుండా చూడాల్సిన టాప్ 5 ఆలయాలు
భారతదేశం ఆధ్యాత్మికతకు నిలయం. మన దేశంలో ప్రతి మూలనా ఎన్నో చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యం కలిగిన దేవాలయాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశంలో శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన అనేక దివ్య క్షేత్రాలు కొలువై ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాల్సిన ఉత్తర భారతదేశంలోని ప్రముఖ 5 పుణ్యక్షేత్రాల వివరాలు, వాటి ప్రత్యేకతల గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
1. శ్రీ సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగ ఆలయం (గుజరాత్)
గుజరాత్లోని వేరావల్ ప్రాంతంలో అరేబియా సముద్ర తీరాన శ్రీ సోమనాథ్ ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ పరమశివుడు కోలువై ఉన్నాడు. పవిత్ర ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో మొదటిదిగా అత్యంత ప్రాముఖ్యం పొందింది. పశ్చిమ భారతదేశంలోనే అత్యంత పవిత్రమైన శివక్షేత్రంగా సోమనాథ్ విరాజిల్లుతోంది.
చారిత్రకంగా ఈ ఆలయం ఎన్నో హెచ్చుతగ్గులను చూసింది. గతంలో అనేకసార్లు విదేశీ దండయాత్రల వల్ల ఈ ఆలయంపై దాడులు జరిగాయి. ఆలయం తీవ్రంగా ధ్వంసమైంది. అయినా సరే, ప్రతిసారీ ఈ క్షేత్రం తిరిగి నిర్మాణంతో తన పూర్వ వైభవాన్ని స్వంతం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న ఆలయ నిర్మాణం సాంప్రదాయ చాళుక్య, మారు-గుర్జర శిల్పకళా శైలిలో అద్భుతంగా నిర్మించారు.
2. బద్రీనాథ్ ఆలయం (ఉత్తరాఖండ్)
ఉత్తరాఖండ్లోని పవిత్ర హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో, అలకనంద నది ఒడ్డున బద్రీనాథ్ క్షేత్రం ఉంది. ఈ ఆలయంలో శ్రీమహావిష్ణువు కోలువై ఉన్నారు. భారతదేశంలోని ప్రధాన అఖిల భారత చార్ ధామ్ యాత్రలోనూ, అలాగే ఉత్తరాఖండ్లోని ఛోటా చార్ ధామ్ యాత్రలోనూ బద్రీనాథ్ అత్యంత ముఖ్యమైన దివ్యక్షేత్రంగా ఉంది.
ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని 8వ శతాబ్దంలో జగద్గురు ఆది శంకరాచార్యులవారు పునరుద్ధరించారని చరిత్ర చెబుతోంది. ప్రకృతి రమణీయమైన పర్వతాల మధ్య ఉన్న ఈ ఆలయం భక్తులకు అమితమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతతను అందిస్తుంది. ఇక్కడ శ్రీమహావిష్ణువు బద్రీనాథుని రూపంలో అవతరించి తీవ్రమైన తపస్సు చేశాడని పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి.
3. శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ్ ఆలయం (ఉత్తరప్రదేశ్)
భారతదేశ ఆధ్యాత్మిక రాజధానిగా ప్రసిద్ధి చెందిన వారణాసి నగరంలో గంగానది ఒడ్డున కాశీ విశ్వనాథ ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ పరమశివుడు స్వయంభూ జ్యోతిర్లింగంగా కొలువై ఉన్నాడు. మన ప్రాచీన పురాణాలు, ఉపనిషత్తులలో కాశీ క్షేత్ర మహత్యం గురించి చాలా వివరంగా వర్ణించారు.
ఈ అత్యంత పవిత్రమైన క్షేత్రాన్ని ఆది శంకరాచార్య, రామకృష్ణ పరమహంస, స్వామి వివేకానంద, గోస్వామి తులసీదాస్ వంటి అనేకమంది మహాత్ములు సందర్శించి తరించారు. దేదీప్యమానంగా మెరిసిపోయే బంగారు శిఖరంతో అలరారే ఈ ఆలయం, దేశంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో భక్తులు దర్శించుకునే ప్రముఖ శివాలయాలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది.
4. కేదార్నాథ్ ఆలయం (ఉత్తరాఖండ్)
హిమాలయాల్లో సముద్ర మట్టానికి దాదాపు 3,583 మీటర్ల భారీ ఎత్తులో, పవిత్ర మందాకిని నది ఒడ్డున కేదార్నాథ్ ఆలయం ఉంది. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన శివక్షేత్రాలలో ఒకటిగా పేరుగాంచింది. కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత పాండవులు తమ పాప పరిహారం కోసం శివుని అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ఇక్కడ పునాది వేశారని ప్రతీతి.
కాలక్రమంలో ఈ ఆలయ ప్రాముఖ్యతను ఆది శంకరాచార్యులవారు పునరుద్ధరించారని విశ్వసిస్తారు. మంచుతో కప్పబడిన హిమవత్ పర్వతాల మధ్య క్లిష్టమైన, సాహసంతో కూడిన మార్గం గుండా సాగే కేదార్నాథ్ యాత్ర భక్తులకు ఒక అద్భుతమైన, మరచిపోలేని ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందిస్తుంది.
5. రామ్ జన్మభూమి ఆలయం, అయోధ్య (ఉత్తరప్రదేశ్)
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పవిత్ర అయోధ్య నగరంలో శ్రీరాముని జన్మస్థలంలో నిర్మించిన రామ్ మందిరం కోట్లాదిమంది సనాతన ధర్మీయుల శతాబ్దాల నిరీక్షణకు, విశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలిచింది. ఈ ఆలయాన్ని ఎంతో సాంప్రదాయబద్ధమైన నాగర్ శైలి శిల్పకళతో, అద్భుతమైన గోపురాలు, అత్యంత సుందరంగా చెక్కిన స్తంభాలతో నిర్మించారు.
ఈ మహోన్నత ఆలయ నిర్మాణానికి 2020లో శంకుస్థాపన జరిగింది. ఆ తర్వాత 2024 జనవరి 22న అత్యంత వైభవంగా బాలరాముడి ప్రాణప్రతిష్ఠ మహోత్సవం నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం ఈ రామ్ జన్మభూమి ఆలయం భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద, ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక కేంద్రాలలో ఒకటిగా వెలుగొందుతోంది.