Nepal Tourism : నేపాల్ లో ఇండియన్స్ అత్యధికంగా సందర్శించే టూరిస్ట్ స్పాట్స్ ఇవే..
ఎత్తైన ఎవరెస్ట్ శిఖరం నుంచి చారిత్రక భక్తపూర్ నగరం వరకు… భారతీయులు పొరుగునే ఉన్న నేపాల్ దేశంలో ఎక్కువగా సందర్శించే పర్యాటక ప్రాంతాలేవో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం…
నేపాల్ లో ఇండియన్స్ ఎక్కువగా సందర్శించే ప్రాంతాలివే...
మన పొరుగుదేశం నేపాల్ పై ఇటీవల ప్రకృతి కన్నెర్రజేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆకస్మికంగా సంభవించిన వరదలతో వందలాది ప్రాణాలు బలయ్యాయి... వేలాదిమంది గల్లంతయ్యారు.. లక్షల మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. అయితే ఈ వరదలు కొంతమంది విదేశీయుల ప్రాణాలను బలితీసుకున్నాయి.. ఇందులో అత్యధికులు భారతీయులే. ఈ భయంకర వరదల సమయంలో చాలామంది ఇండియన్స్ నేపాల్ లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తున్నారు... వీరిలో కొందరు వరదల భారిన పడ్డారు. ఈ క్రమంలో అత్యధికమంది భారతీయులు నేపాల్ లో సందర్శించే పర్యాటక ప్రాంతాలేవో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
1. ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్
సాహస ప్రియులకు ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ నేపాల్లోని అత్యంత ప్రసిద్ధ గమ్యస్థానాల్లో ఒకటి. ఈ ఎవరెస్ట్ ట్రెక్కింగ్ లో పర్వత గ్రామాలు, వేలాడే వంతెనలు, హిమానీనదాలు, కఠినమైన హిమాలయ ప్రకృతి దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి. ఈ ప్రయాణం సాధారణంగా ఖాట్మండు నుంచి లుక్లాకు విమానంలో మొదలవుతుంది. అక్కడి నుంచి షెర్పా గ్రామాలు, సాగర్మాథా నేషనల్ పార్క్ గుండా నడవాలి. మౌంట్ ఎవరెస్ట్, సమీప శిఖరాల అద్భుతమైన దృశ్యాల కోసం కాలా పత్తర్ అనే ప్రదేశంలో చాలామంది ఆగుతారు. ఇక్కడికి మార్చి నుంచి మే, సెప్టెంబర్ నుంచి అక్టోబర్ మధ్య ఎక్కువగా వెళుతుంటారు.
2. సాగర్మాథా నేషనల్ పార్క్
3. చిత్వాన్ నేషనల్ పార్క్
మంచు పర్వతాల నుంచి కాస్త విరామం కావాలంటే చిత్వాన్ నేషనల్ పార్క్ మంచి ఆప్షన్..ఇది నేపాల్లోని కొత్త కోణాన్ని చూపిస్తుంది. దక్షిణ టెరాయ్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన పార్క్ దట్టమైన అడవులు, పచ్చిక బయళ్లు, చిత్తడి నేలలకు ప్రసిద్ధి. పర్యాటకులు ఇక్కడ జీప్ సఫారీలు చేయవచ్చు… రాప్తీ నదిలో పడవ ప్రయాణం చేయవచ్చు లేదా గైడ్లతో అడవిని అన్వేషించవచ్చు. ఈ పార్క్లో బెంగాల్ టైగర్లు, ఒంటి కొమ్ము ఖడ్గమృగాలు, మొసళ్లు, ఏనుగులు, అనేక పక్షి జాతులు ఉన్నాయి. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో థారు తెగ ప్రజల సంప్రదాయాలను కూడా తెలుసుకోవచ్చు. జనవరి నుంచి మార్చి వరకు ఇక్కడికి వెళ్లడానికి సరైన సమయం.
4. భక్తపూర్
ఖాట్మండు లోయలో ఉన్న భక్తపూర్ ఒక చారిత్రక నగరం. ఇది దేవాలయాలు, సంప్రదాయ భవనాలు, నెవారీ సంస్కృతికి ప్రసిద్ధి. ఇక్కడి పురాతన వీధులు, వాస్తుశిల్పం కారణంగా ఇది నేపాల్లోని అత్యంత ఆకర్షణీయమైన వారసత్వ ప్రదేశాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. భక్తపూర్ దర్బార్ స్క్వేర్లో న్యాతపోల ఆలయం, 55-విండో ప్యాలెస్ వంటి చారిత్రక కట్టడాలు ఉన్నాయి. పర్యాటకులు ఇక్కడ కుండలు తయారు చేసే ప్రదేశాలు, ఇరుకైన సందులు, అద్భుతమైన చెక్కపని, సంప్రదాయ తినుబండారాలను ఆస్వాదించవచ్చు.
5. పోఖారా
పోఖారా నగరం హిమాలయాల అందాలను, ప్రశాంతమైన సరస్సుల వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది. అన్నపూర్ణ పర్వత శ్రేణికి దగ్గరగా ఉన్న ఈ నగరం పర్వత దృశ్యాలకు, సరస్సులకు, సాహస క్రీడలకు ప్రసిద్ధి. ఇక్కడి ఫేవా సరస్సు పర్యాటకులకు ప్రధాన ఆకర్షణ. సరస్సు చుట్టూ బోటింగ్, కేఫ్లు, హోటళ్లు ఉంటాయి.
సూర్యోదయాన్ని చూడటానికి సారంగ్కోట్ చాలా ఫేమస్. పారాగ్లైడింగ్ కోసం సాహస ప్రియులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు. అన్నపూర్ణ ప్రాంతంలోని అనేక ట్రెక్కింగ్ మార్గాలకు పోఖారా ఒక ప్రారంభ స్థానం. ఇక్కడికి వెళ్లడానికి సెప్టెంబర్ నుంచి నవంబర్ వరకు ఉత్తమ సమయం.
6. లాంగ్టాంగ్ నేషనల్ పార్క్, గోసైకుండ సరస్సు
ప్రశాంతమైన హిమాలయ ట్రెక్కింగ్ చేయాలనుకుంటే లాంగ్టాంగ్ నేషనల్ పార్క్ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. ఖాట్మండుకు ఉత్తరాన ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో అడవులు, పచ్చిక బయళ్లు, నదులు, పర్వత గ్రామాలు, అందమైన ట్రెక్కింగ్ మార్గాలు ఉన్నాయి. ఈ పార్క్లో రెడ్ పాండాలు, హిమాలయన్ బ్లాక్ బేర్స్ వంటి జంతువులు నివసిస్తాయి. ఇక్కడి సంప్రదాయ తామాంగ్ కమ్యూనిటీలు సాంస్కృతిక ఆకర్షణను పెంచుతాయి. ఈ ప్రాంతంలోనే గోసైకుండ అనే పవిత్ర సరస్సు ఉంది. హిందూ, బౌద్ధ భక్తులు ఈ ఎత్తైన సరస్సును పూజిస్తారు. ఈ సరస్సుకు వెళ్లే ట్రెక్కింగ్ మార్గం రోడోడెండ్రాన్ అడవులు, అద్భుతమైన పర్వత భూభాగాల గుండా వెళుతుంది.