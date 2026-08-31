No Bag Day: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. నెలకు ఒకరోజు నో బ్యాగ్ డే.. అసలు ఏంటిది?
No Bag Day: తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకునే విద్యార్థులకు విద్యాశాఖ ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. పుస్తకాల మోత లేని ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని అందించేందుకు 'నో బ్యాగ్ డే' (No Bag Day) విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
ఇక పుస్తకాల మోతకు బై బై.. సర్కారు బడి పిల్లలకు రిలీఫ్
రోజూ కిలోల కొద్దీ పుస్తకాలు మోసి మోసి అలసిపోతున్న సర్కారు బడి పిల్లలకు తెలంగాణ విద్యాశాఖ అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. రోజువారీ చదువుల భారాన్ని తగ్గించి, పిల్లల్లో ఉన్న రియల్ టాలెంట్ను బయటకు తీసేందుకు విద్యాశాఖ ఒక క్రేజీ ప్లాన్తో ముందుకు వచ్చింది. అదే ‘టెన్ బ్యాగ్ లెస్ డేస్’ ప్రోగ్రామ్. 2026-27 అకడమిక్ ఇయర్కు సంబంధించి 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులందరికీ ఈ కొత్త రూల్ వర్తిస్తుందని స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
నెలకు ఒక రోజు 'నో బ్యాగ్ డే'.. క్యాలెండర్ డేట్స్ ఇవే
ఈ కొత్త విధానంలో భాగంగా విద్యా సంవత్సరంలో మొత్తం 10 రోజులను 'నో బ్యాగ్ డే'లుగా కేటాయించారు. సాధారణంగా ప్రతి నెలా వచ్చే 3వ శనివారం రోజున పిల్లలు ఎలాంటి పుస్తకాల బ్యాగ్ తీసుకెళ్లకుండానే జాలీగా స్కూల్కి వెళ్లవచ్చు. 2026 సెప్టెంబర్ నుంచి 2027 మార్చి వరకు అమలు చేయాల్సిన ముఖ్యమైన తేదీలను కూడా విద్యాశాఖ ఇప్పటికే ఆఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసింది. అవి
• సెప్టెంబర్ 19, 2026
• నవంబర్ 21, 2026
• డిసెంబర్ 19, 2026
• ఫిబ్రవరి 20, 2027
• మార్చి 20, 2027
ఈ ఫిక్స్ చేసిన డేట్స్ కాకుండా మిగిలిన 5 రోజులను స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆయా పాఠశాలలే డిసైడ్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు.
స్కూల్లో పుస్తకాలు లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే?
పుస్తకాలు లేవు కదా అని ఊరికే కూర్చోబెట్టరు.. ఈ ప్రత్యేక రోజుల్లో పిల్లల కోసం SCERT డిజైన్ చేసిన ప్రత్యేక మాడ్యూల్స్ ఆధారంగా యాక్టివిటీస్ నిర్వహిస్తారు.
• స్థానిక ప్రాంతాలకు ఫీల్డ్ విజిట్స్ వుంటాయి.
• లైవ్ సైన్స్ ప్రయోగాలు, క్విజ్ కాంపిటీషన్లు పెడతారు.
• బాలసభలు, డ్రాయింగ్, నాటికలు ఉంటాయి.
• మన ఊరి చేతివృత్తుల వారితో ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది.
• కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోవడం, ఆటపాటలు
ఈ యాక్టివిటీస్ వల్ల కేవలం సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే కాకుండా పిల్లల్లో అబ్జర్వేషన్, ప్రాక్టికల్ ఆలోచనలు, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ బాగా పెరుగుతాయని అధికారులు చెప్తున్నారు.
టీచర్లు, అధికారులకు స్పెషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ
గతంలో కూడా ఈ 'నో బ్యాగ్ డే' ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు. కానీ ఈసారి అలా కాకుండా చాలా సీరియస్గా పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని విద్యాశాఖ ఆదేశించింది. ఆర్జేడీలు, డీఈవోలు, ఎంఈవోలతో పాటు హెడ్మాస్టర్లు, టీచర్లకు పూర్తి బాధ్యతలు అప్పగించారు.
• స్కూల్ లెవెల్లో ప్రత్యేక వార్షిక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవాలి.
• అవుట్డోర్ ట్రిప్స్కి వెళ్లినప్పుడు పిల్లల సేఫ్టీకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి.
• దివ్యాంగ పిల్లలు కూడా అందరితో పాటు ఉత్సాహంగా పార్టిసిపేట్ చేసేలా కేర్ తీసుకోవాలి.
• పిల్లలు నేర్చుకున్న విషయాలను టీచర్లు అసెస్ చేసి రిపోర్టులను డాక్యుమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ హ్యాపీ
చదువు అంటే కేవలం క్లాస్రూమ్ కే పరిమితం కాకుండా, హోంవర్క్ల భారం లేకుండా పిల్లలు మైండ్ ఫ్రీగా ఆడుతూ పాడుతూ నేర్చుకునేలా ఈ విధానాన్ని డిజైన్ చేయడంపై ప్రశంసలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. విద్యాశాఖ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పట్ల విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.