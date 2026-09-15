Vijay Son Movie: ఒకేసారి తండ్రీకొడుకుల సినిమాలు.. ఫ్యాన్స్కు డబుల్ ట్రీట్!
Vijay Son Movie: 21 ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన విజయ్-త్రిషల తిరుప్పాచ్చి సినిమా అక్టోబర్ 1న రీ రిలీజ్ కానుండగా, విజయ్ కొడుకు జేసన్ సంజయ్ తీసిన 'సిగ్మా' అక్టోబర్ 2న రాబోతున్నట్లు సమాచారం.
వరుస రోజుల్లో తండ్రీకొడుకుల సినిమాలు!
సౌత్ సినీ చరిత్రలో ఒక ఆసక్తికరమైన సన్నివేశం జరగబోతోంది. తండ్రీకొడుకులకు సంబంధించిన రెండు సినిమాలు వరుస రోజుల్లో థియేటర్లలోకి రానున్నాయి. 2005లో వచ్చిన విజయ్-త్రిషల 'తిరుప్పాచ్చి' సినిమా 21 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ విడుదల కాబోతోంది. ఆ తర్వాతి రోజే విజయ్ కొడుకు జేసన్ సంజయ్ దర్శకత్వం వహించిన 'సిగ్మా' సినిమా రిలీజ్ కానుంది. సమాచారం ప్రకారం, 'తిరుప్పాచ్చి' అక్టోబర్ 1న, 'సిగ్మా' అక్టోబర్ 2న విడుదల కానున్నాయి.
21 ఏళ్ల తర్వాత రీరిలీజ్..
విజయ్-త్రిష కాంబినేషన్లో దర్శకుడు పేరరసు తెరకెక్కించిన సినిమా 'తిరుప్పాచ్చి'. 2005లో పొంగల్ పండుగ సందర్భంగా విడుదలైన ఈ సినిమా భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. తన చెల్లెలికి ఎదురైన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి చెన్నైకి వచ్చిన అన్నగా విజయ్ ఈ సినిమాలో నటించాడు. యాక్షన్, ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్, కామెడీ వంటి అంశాలతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. 21 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ థియేటర్లలోకి వస్తుండటంతో, విజయ్ అభిమానులకు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేయనుంది.
ఆ మరుసటి రోజే జేసన్ సంజయ్ 'సిగ్మా'!
'తిరుప్పాచ్చి' రీ-రిలీజ్ అయిన మరుసటి రోజే జేసన్ సంజయ్ 'సిగ్మా' విడుదల కానుండటం ఈ వార్తలో అసలు విశేషం. విజయ్ కొడుకు జేసన్ సంజయ్ నటుడిగా కాకుండా దర్శకుడిగా తమిళ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. అతని మొదటి సినిమా 'సిగ్మా'లో సందీప్ కిషన్ హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ఫరియా అబ్దుల్లా, రోజు సుందరం, సంపత్ రాజ్, శివ్ పండిట్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. లైకా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా యాక్షన్, దోపిడీ, నిధి వేట వంటి అంశాలతో కూడిన కథతో రూపొందుతోందని చిత్ర బృందం తెలిపింది.
ఇప్పటికే వాయిదా పడిన 'సిగ్మా'!
'సిగ్మా' సినిమాను మొదట జూలై 31న విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత విజయ్ 'జననాయకన్' సినిమా విడుదల షెడ్యూల్లో మార్పులు రావడంతో 'సిగ్మా' రిలీజ్ను కూడా వాయిదా వేశారు. దీంతో అక్టోబర్ 2న సినిమాను విడుదల చేస్తున్నట్లు లైకా ప్రొడక్షన్స్ ప్రకటించింది. ఇప్పుడు ఆ తేదీన 'సిగ్మా' విడుదల కానుండగా, దానికి ఒక రోజు ముందే విజయ్-త్రిషల పాత హిట్ సినిమా 'తిరుప్పాచ్చి' రీ-రిలీజ్ అవుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
విజయ్ ఫ్యాన్స్కు డబుల్ ట్రీట్!
ఒకవైపు 21 ఏళ్ల తర్వాత 'తిరుప్పాచ్చి' మళ్లీ థియేటర్లలోకి వస్తోంది. మరోవైపు, అదే విజయ్ కొడుకు జేసన్ సంజయ్ దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న 'సిగ్మా' రిలీజ్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా విజయ్-త్రిష అభిమానులకు 'తిరుప్పాచ్చి'ని మళ్లీ పెద్ద తెరపై చూసే అవకాశం దొరుకుతుంది. ఆ తర్వాతి రోజే జేసన్ సంజయ్ మొదటి సినిమాను చూసే ఛాన్స్ కూడా లభిస్తుంది. అందుకే అక్టోబర్ 1, 2 తేదీలు సినీ అభిమానులకు చాలా ఆసక్తికరంగా మారనున్నాయి.