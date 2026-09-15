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- Hanuman Ansh Records: ధురంధర్ 2, బార్డర్ రికార్డులను బద్దలుకొట్టిన 'హనుమాన్ అంశ్'.. సరికొత్త సంచలనం
Hanuman Ansh Records: ధురంధర్ 2, బార్డర్ రికార్డులను బద్దలుకొట్టిన 'హనుమాన్ అంశ్'.. సరికొత్త సంచలనం
Hanuman Ansh: విడుదల రోజున కేవలం రూ.10 లక్షలు వసూలు చేసిన 'హనుమాన్ అంశ్' సినిమా, ఇప్పుడు 'ధురంధర్ 2', 'బార్డర్', 'భూత్ బంగ్లా' వంటి ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాల రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది.
హనుమాన్ అంశ్ కొత్త రికార్డు
నీమ్ కరోలీ బాబా జీవితం ఆధారంగా తీసిన భక్తిరస చిత్రం 'హనుమాన్ అంశ్' భారత సినీ పరిశ్రమలో కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. కేవలం రూ.2 కోట్లతో నిర్మించిన ఈ సినిమా, ఇప్పుడు దాదాపు రూ.300 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఆరో వారంలో కూడా 'ధురంధర్ 2', 'బార్డర్ 2' వంటి సూపర్ హిట్ సినిమాల రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది.
ఆరో వారంలో 50 కోట్ల రూపాయల వసూళ్లు
సాధారణంగా సినిమాలు రిలీజయ్యాక మొదటి కొన్ని రోజులు మంచి కలెక్షన్లు రాబడతాయి. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా వసూళ్లు తగ్గిపోతాయి. కానీ 'హనుమాన్ అంశ్' ఆరో వారంలో ఏకంగా రూ.50 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీనితో 2026లో బాక్సాఫీస్ రికార్డులు సృష్టించిన 'ధురంధర్ 2', 'బార్డర్ 2', 'భూత్ బంగ్లా' వంటి అనేక చిత్రాల రికార్డులను ఇది బ్రేక్ చేసింది.
ఆరో వారంలో ధురంధర్ సహా హిట్ సినిమాల వసూళ్లు ఎంత?
'హనుమాన్ అంశ్' ఆరో వారంలో రూ.50 కోట్లు వసూలు చేయగా, 'ధురంధర్ 2' అదే సమయంలో రూ.7.68 కోట్లు, 'బార్డర్ 2' రూ.65 లక్షలు, 'భూత్ బంగ్లా' రూ.2.77 కోట్లు మాత్రమే కలెక్ట్ చేశాయి. ఈ లెక్కలతో 'హనుమాన్ అంశ్' ఎన్నో హిట్ సినిమాల రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది.