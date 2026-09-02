- Home
- Entertainment
- Kalpana Rai: ఒళ్ళంతా నగలు, పుట్టుకతోనే కోటీశ్వరురాలు..వెంకీ, చిరు లతో సూపర్ హిట్స్, కానీ చివరికి ఆమె జీవితం
Kalpana Rai: ఒళ్ళంతా నగలు, పుట్టుకతోనే కోటీశ్వరురాలు..వెంకీ, చిరు లతో సూపర్ హిట్స్, కానీ చివరికి ఆమె జీవితం
హాస్య నటి కల్పనా రాయ్ 400పైగా సినిమాల్లో నటించారు. పుట్టుకతోనే ఆమె ధనవంతురాలు. కానీ చివరి రోజుల్లో ఆకలితో అలమటిస్తూ ఎవరూ లేని దీన స్థితిలో మరణించారు.
Kalpana Rai
చిత్ర పరిశ్రమలో నటీనటులుగా గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతలు సాధించి చివరకు దీన స్థితిలో మరణించిన వారు చాలా మందే ఉన్నారు. వారిలో హాస్య నటి కల్పనా రాయ్ ఒకరు. లేడీ కమెడియన్ గా కల్పనా రాయ్ ఎన్నో సినిమాల్లో నటించారు. 70వ దశకం నుంచే ఆమె కెరీర్ ప్రారంభం అయింది. 400పైగా సినిమాల్లో కల్పనా రాయ్ నటించారు. కమెడియన్ గా తిరుగులేని గుర్తింపు సాధించిన కల్పనా రాయ్ చివరి రోజుల్లో ఎవరూ లేని దీన స్థితిలో అనాథలా మరణించారు.
పుట్టుకతోనే కోటీశ్వరురాలు
కల్పనా రాయ్ పుట్టుకతో పేదవారు కాదు. కోటీశ్వరుల కుటుంబంలో జన్మించారు. సీనియర్ రచయిత నందం హరిశ్చంద్రరావు ఓ ఇంటర్వ్యూలో కల్పనా రాయ్ జీవితం గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కల్పనా రాయ్ అచ్చతెలుగు మహిళ. ఆమె కాకినాడలో జన్మించారు. కానీ ఆమె పేరు చివర రాయ్ అని ఉండడం వెనుక ఆసక్తికర కథ ఉంది. పుట్టుకతోనే కల్పనా రాయ్ ధనవంతురాలు. ఆమె తల్లి దండ్రులు ఒళ్ళంతా బంగారం చేయించారు. ఓ కార్యక్రమంలో నటి శారద చిన్న వయసులో ఉన్న కల్పనా రాయ్ ని చూసి నటి అయ్యే లక్షణాలు ఉన్నాయి అని అభినందించారట. నటిని చేయమని ఆమె తల్లిదండ్రులకు కూడా చెప్పారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తూ కల్పనా రాయ్ చిన్నతనంలోనే ఆమె తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ మరణించారు.
ప్రియుడి వల్ల ఎదురుదెబ్బ
దీనితో కల్పనా రాయ్ బంధువులు ఆమె ఆస్తిని కరిగించేశారు. దీనితో ఆమె పేదరికంలోకి నెట్టివేయబడింది. సినిమాల్లోకి వెళ్లి సంపాదించాలని కల్పనా రాయ్ అనుకుంది. నటి శారద సహాయంతో ఆమెకి తెలుగు సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చాయి. యుక్త వయసులో ఉన్నప్పుడు మోహన్ రాయ్ అనే వ్యక్తిని కల్పనా రాయ్ ప్రేమించింది. పెళ్లి చేసుకోకుండానే అతడితో ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. రాయ్ అనే పేరు అతడి నుంచి ఆమెకి వచ్చింది. కానీ అతడు కల్పనా రాయ్ ని మోసం చేసి వెళ్ళిపోయాడు.
స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో హాస్య నటిగా
తన బిడ్డని పోషించడం కోసం నటిగా మారింది. జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా కల్పనా రాయ్ మాత్రం తన బిడ్డపైనే ఆశలు పెట్టుకుంది. ఇంతలో ఆమెకి నటిగా మరిన్ని అవకాశాలు వచ్చాయి. కల్పనా రాయ్ కూతురు పెద్దయ్యాక ఓ వ్యక్తిని ప్రేమించి అతడితో వెళ్ళిపోయింది. తల్లిని ఒంటరిని చేసింది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే కల్పనా రాయ్ జీవితం మొత్తం ఎదురుదెబ్బలే. చిరంజీవి, వెంకటేష్, బాలకృష్ణ, మోహన్ బాబు ఇలా అగ్ర హీరోల సినిమాల్లో తన హాస్యంతో కల్పనా రాయ్ కడుపుబ్బా నవ్వించారు.
దీన స్థితిలో మరణించిన కల్పనా రాయ్
ఓ సీత కథ, హిట్లర్, ప్రేమించుకుందాం రా, ఆపద్బాంధవుడు, నారీ నారీ నడుమ మురారి, శ్రీనివాస కల్యాణం, జానకి రాముడు, జంబ లకిడి పంబ ఇలా ఎన్నో చిత్రాల్లో కల్పనారాయ్ నటించారు. ఆమె విపరీతమైన బరువు పెరగడంతో ఆరోగ్య సమస్యలు మొదలయ్యాయి. ఎవ్వరూ తోడు లేకపోవడం తో ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించింది. ఆమె ఆరోగ్యం విషమంగా ఉందనే సంగతి కూడా ఎవరికీ తెలియదు. చివరికి భోజనం లేక అలాగే ఇంట్లోనే ఒంటరిగా మరణించారు. నటిగా రాణిస్తున్న రోజుల్లో కల్పనా రాయ్ చాలా మంది ఆర్టిస్టులని తన ఇంటికి పిలిచి మరీ భోజనం పపెట్టారు. కానీ ఎవరూ లేని అనాథలా ఆమె మరణించాల్సి వచ్చింది. ఆమె అంత్యక్రియలని కూడా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు చేశారు.