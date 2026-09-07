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- Bigg Boss Telugu 10: మొత్తం 16 మంది కంటెస్టెంట్స్ లిస్ట్ ఇదే.. ఎవరెవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ?
Bigg Boss Telugu 10: మొత్తం 16 మంది కంటెస్టెంట్స్ లిస్ట్ ఇదే.. ఎవరెవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ?
Bigg Boss Telugu 10: నాగార్జున హోస్ట్గా బిగ్బాస్ తెలుగు 10 గ్రాండ్గా ప్రారంభమైంది. ఈ సీజన్లో 16 మంది కంటెస్టెంట్లు హౌస్లోకి అడుగుపెట్టారు. వారి పూర్తి వివరాలు ఇవే.
Bigg Boss Telugu 10
బిగ్బాస్ తెలుగు 10 గ్రాండ్గా ప్రారంభమైంది. అక్కినేని నాగార్జున హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ సీజన్లో సినీ నటులు, సీరియల్ నటీనటులు, కమెడియన్లు, యాంకర్లు, సింగర్, యూట్యూబర్లు, మోడల్స్తో పాటు అగ్నిపరీక్ష ద్వారా ఎంపికైన కంటెస్టెంట్లు హౌస్లోకి అడుగుపెట్టారు. మొత్తం 16 మంది కంటెస్టెంట్లతో మొదలైన ఈ సీజన్లో.. ఎవరెవరు ఏ రంగం నుంచి వచ్చారు? ఇంతకుముందు వారికి ఉన్న గుర్తింపు ఏంటి? ఇప్పుడు బిగ్బాస్ హౌస్లో వారి ఆట ఎలా ఉండబోతోంది? తెలుసుకుందాం.
దేబ్జానీ మోదక్
బుల్లితెరపై నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దేబ్జానీ మోదక్.. ముఖ్యంగా సీరియల్స్ ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యారు. తన నటన, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె ఇప్పుడు బిగ్బాస్ హౌస్లో తన వ్యక్తిత్వాన్ని చూపించేందుకు అడుగుపెట్టారు.
త్రిగుణ్
తెలుగు సినిమాల్లో హీరోగా, నటుడిగా పరిచయమైన త్రిగుణ్ తన కెరీర్లో విభిన్నమైన పాత్రలు చేస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సినిమాల్లో కనిపించిన ఈ నటుడు ఇప్పుడు బిగ్బాస్ ద్వారా బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరవ్వనున్నారు.
సింగర్ ఝాన్సీ
జానపద గాయనిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఝాన్సీ.. బిగ్బాస్ అగ్నిపరీక్షలో అద్భుతంగా రాణించి ప్రధాన హౌస్లోకి అడుగుపెట్టారు. పాటతో పాటు వ్యవసాయ నేపథ్యం ఉన్న ఆమె ఈ సీజన్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నారు.
సుధీర్ రెడ్డి
యూట్యూబర్గా, పాడ్కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సుధీర్ రెడ్డి.. పలువురు ప్రముఖులతో చేసే సంభాషణల ద్వారా సోషల్ మీడియాలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. వివిధ అంశాలపై ఆసక్తికరంగా ఇంటర్వ్యూలు చేస్తూ ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన ఆయన.. ఇప్పుడు బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి అడుగుపెట్టి తన వ్యక్తిత్వాన్ని, ఆటతీరును ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయనున్నారు.
అమన్ మసూద్
మోడలింగ్, డిజిటల్ కంటెంట్, నటనతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అమన్ మసూద్.. అగ్నిపరీక్ష ద్వారా బిగ్బాస్ ప్రయాణానికి చేరుకున్నారు. ఫిట్నెస్, కాన్ఫిడెన్స్తో కనిపించే అమన్ హౌస్లో టాస్కుల్లో ఎలా ఆడతారనేది ఆసక్తికరం.
చైత్ర రాయ్
కన్నడ, తెలుగు బుల్లితెరపై మంచి గుర్తింపు ఉన్న నటి చైత్ర రాయ్. ‘అష్టాచమ్మ’, ‘దట్ ఈజ్ మహాలక్ష్మి’, ‘అత్తారింట్లో అక్కాచెల్లెళ్లు’ వంటి సీరియల్స్తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. ఇప్పుడు బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో తన ఆటను మొదలుపెట్టారు.
ఆటో రామ్ప్రసాద్
జబర్దస్త్ ద్వారా స్టార్ కమెడియన్గా ఎదిగిన ఆటో రామ్ప్రసాద్కు ప్రత్యేకమైన కామెడీ టైమింగ్ ఉంది. సుడిగాలి సుధీర్, గెటప్ శ్రీను వంటి వారితో కలిసి చేసిన స్కిట్స్తో భారీ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న ఆయన.. ఇప్పుడు బిగ్బాస్ హౌస్లో నవ్వులతో పాటు ఆటను కూడా రక్తికట్టించనున్నారు.
షాలిని పటేల్
మోడలింగ్, ఫ్యాషన్ రంగంతో పరిచయం ఉన్న షాలిని పటేల్.. అగ్నిపరీక్ష ద్వారా బిగ్బాస్ తెలుగు 10కు ఎంపికయ్యారు. గ్లామర్తో పాటు టాస్కుల్లో తన సత్తా చూపించేందుకు ఆమెకు ఈ బిగ్ బాస్ మంచి అవకాశం.
టెంపర్ వంశీ
టాలీవుడ్ నటుడిగా పలు సినిమాల్లో విభిన్న పాత్రలు పోషిస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న టెంపర్ వంశీ.. తన ప్రత్యేకమైన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. సినిమాల్లో నటుడిగా తనదైన ముద్ర వేసుకున్న ఆయన.. ఇప్పుడు బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి అడుగుపెట్టి, హౌస్లో తన ఆటతీరుతో ఎలా మెప్పిస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
సృష్టి వ్యాకరణం
సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలి మోడలింగ్లోకి వచ్చిన సృష్టి వ్యాకరణం.. మిస్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్గా నిలిచి తర్వాత నటిగా కూడా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అగ్నిపరీక్ష ద్వారా బిగ్బాస్కు వచ్చిన ఆమె.. తన కాన్ఫిడెన్స్తో ప్రత్యేకంగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.
జబర్దస్త్ నరేష్
తన ప్రత్యేకమైన శారీరక లక్షణాన్నే తన బలంగా మార్చుకుని జబర్దస్త్లో కమెడియన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నరేష్.. ప్రేక్షకులను నవ్వించడంలో ప్రత్యేకమైన శైలిని ఏర్పరుచుకున్నారు. ఇప్పుడు బిగ్బాస్ హౌస్లో కామెడీతో పాటు తన ఆటతీరును చూపించనున్నారు.
ఆర్జే చరణ్
రేడియో జాకీగా, కంటెంట్ క్రియేటర్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆర్జే చరణ్.. అగ్నిపరీక్ష ద్వారా బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి వచ్చారు. మాట్లాడే విధానం, పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా స్పందించే నైపుణ్యం హౌస్లో అతనికి ప్లస్ పాయింట్గా మారవచ్చు.
కృష్ణుడు
తెలుగు సినిమాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా, నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కృష్ణుడు.. పలు చిత్రాల్లో విభిన్న పాత్రలు పోషించారు. సినీ అనుభవం ఉన్న ఆయన బిగ్బాస్ హౌస్లో తన అనుభవాన్ని ఆటలో ఎలా ఉపయోగిస్తారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
వర్షిణి సౌందరరాజన్
యాంకర్గా, టెలివిజన్ నటిగా ప్రేక్షకులకు బాగా పరిచయమైన వర్షిణి సౌందరరాజన్.. తన గ్లామర్, యాంకరింగ్ స్టైల్తో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. బుల్లితెరపై ఉన్న అనుభవంతో బిగ్బాస్ హౌస్లో తనదైన ముద్ర వేయాలని అడుగుపెట్టారు.
రోహిత్ నాయుడు
అగ్నిపరీక్ష ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రోహిత్ నాయుడు.. సాధారణ నేపథ్యం నుంచి బిగ్బాస్ వరకు వచ్చిన కంటెస్టెంట్గా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నారు. టాస్కుల్లో పోటీ తత్వం, హౌస్లో తన వ్యక్తిత్వంతో ప్రేక్షకులను మెప్పించాల్సిన బాధ్యత ఆయనపై ఉంది.
ముకేశ్ గౌడ
‘గుప్పెడంత మనసు’ వంటి సీరియల్స్తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా చేరువైన నటుడు ముకేశ్ గౌడ. సీరియల్ హీరోగా వచ్చిన క్రేజ్తో బిగ్బాస్ హౌస్లోకి అడుగుపెట్టిన ఆయన.. తన నిజమైన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయనున్నారు.
16 మంది.. ఇక అసలు ఆట మొదలు
నాగార్జున హోస్ట్గా బిగ్బాస్ తెలుగు 10 సెప్టెంబర్ 6న గ్రాండ్గా ప్రారంభమైంది. ఈ సీజన్లో నటీనటులు, సీరియల్ స్టార్లు, కమెడియన్లు, యాంకర్లు, గాయకులు, మోడల్స్తో పాటు అగ్నిపరీక్ష ద్వారా వచ్చిన కామనర్లు కూడా ఉన్నారు. మొత్తం 16 మంది కంటెస్టెంట్లతో మొదలైన ఈ సీజన్లో ఎవరెవరి మధ్య స్నేహాలు ఏర్పడతాయి.. ఎలాంటి గొడవలు జరుగుతాయి.. ఎవరు టాస్కుల్లో పైచేయి సాధిస్తారు.. చివరకు టైటిల్ను ఎవరు గెలుచుకుంటారన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. బిగ్బాస్ తెలుగు 10 స్టార్ మాలో ప్రసారం కాగా, జియోహాట్స్టార్లోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.