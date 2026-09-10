Controversial Movies: సమాజానికి చెడు సందేశం ఇచ్చి సూపర్ హిట్ అయిన సినిమాలు ఇవే!
కొన్ని సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం సాధిస్తాయి. కానీ ఆ చిత్రాలు సమాజానికి మోసం, హింస, అక్రమాలు వంటి ప్రమాదకరమైన సందేశాలను ఇస్తాయి. అలాంటి కొన్ని పాపులర్ చిత్రాలు, వాటి వివాదాస్పద కథాంశాలను ఈ గ్యాలరీలో చూద్దాం.
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Image Credit : Asianet News
చెడు సందేశం ఇచ్చి హిట్టైన సినిమాలు
ఈ రోజుల్లో సినిమాలంటే సమాజానికి మంచి సందేశం ఇవ్వాలనే రోజులు పోయాయి. అలాంటి సినిమాలు తీస్తే ఎవరు చూస్తారని దర్శకనిర్మాతలు అంటున్నారు. కొన్ని సినిమాలైతే సమాజానికి చెడు సందేశం ఇస్తూనే సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. ప్రేక్షకుల మెప్పు పొంది బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు సాధించాయి. కానీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే, ఈ సినిమాలు ఇచ్చే సందేశాలు చాలా ప్రమాదకరమైనవి.
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Image Credit : our own
1. లక్కీ భాస్కర్ (Lucky Bhaskar)
దుల్కర్ సల్మాన్ నటించిన 'లక్కీ భాస్కర్' సినిమా పెద్ద హిట్ అయింది. ఓ బ్యాంకు అధికారి మోసం చేసి కోట్లాది రూపాయలు దోచుకుని విదేశాల్లో ఎలా స్థిరపడ్డాడనేది ఈ సినిమా కథ. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి, ప్రభుత్వానికి మోసం చేసే అధికారే ఇక్కడ హీరో. * విడుదల: 2024* బడ్జెట్: 56 కోట్ల రూపాయలు* బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్: 111 కోట్ల రూపాయలు
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Image Credit : stockPhoto
2. టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ (Tourist Family)
ఎం.శశికుమార్, సిమ్రాన్ నటించిన ఈ తమిళ సినిమా ఓటీటీలో విడుదలయ్యాక కథకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. శ్రీలంకకు చెందిన ఓ వ్యక్తి తన కుటుంబంతో సహా అక్రమంగా భారత్లోకి వస్తాడు. నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి పోలీసుల నుంచి తప్పించుకుంటాడు. హీరో మంచివాడనే కారణంతో చుట్టుపక్కల వాళ్లు కూడా అతనికి సాయం చేస్తారు. చొరబాటుదారులు దేశానికి ఎంత ప్రమాదకరమో ఈ సినిమాలో చూపించలేదు. * విడుదల: 2025* బడ్జెట్: 7 కోట్ల రూపాయలు* బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్: 99 కోట్ల రూపాయలు
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Image Credit : X
3. డీసీ (DC)
ఇది ఒక తమిళ సినిమా. ఇందులో మృగంలా ప్రవర్తించే ఓ వ్యక్తే హీరో. కళానిధి మారన్, లోకేష్ కనగరాజ్, వామికా గబ్బి, సంజన కృష్ణమూర్తి వంటి వారు నటించారు. హీరో, అతని గ్యాంగ్ పోలీసులను అడ్డగించి వారి ఆయుధాలను దొంగిలిస్తారు. ఆ తర్వాత హీరో తనకు నచ్చినట్లు అందరినీ చంపేస్తాడు. ఇంత చేసినా హీరో సులభంగా తప్పించుకుంటాడు. * విడుదల: 2026* బడ్జెట్: 25 కోట్ల రూపాయలు* బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్: 100 కోట్ల రూపాయలు
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Image Credit : SOCIAL MEDIA
4. యానిమల్ (Animal)
రణ్బీర్ కపూర్, రష్మిక మందన్న నటించిన ఈ హిందీ హింసాత్మక చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎన్నో రికార్డులు సృష్టించింది. ఇందులో హీరో పిచ్చి పట్టినట్లు అందరినీ చంపేస్తాడు. ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు చాలా నెగెటివ్ రివ్యూలు కూడా వచ్చాయి. * విడుదల: 2023* బడ్జెట్: 100 కోట్ల రూపాయలు* బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్: 917 కోట్ల రూపాయలు
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Image Credit : X
5. పుష్ప (Pushpa)
అల్లు అర్జున్, రష్మిక మందన్న నటించిన 'పుష్ప' సినిమా రెండు భాగాలుగా విడుదలై సూపర్ హిట్ అయింది. సినిమా మొత్తం కథ ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. సహజ సంపదను దోచుకునే ఓ స్మగ్లరే ఇక్కడ ప్రేక్షకులకు హీరోగా కనిపిస్తాడు. ఈ సినిమాను ప్రేక్షకులు ఎంతగానో మెచ్చుకున్నారు. * విడుదల: 2021* బడ్జెట్: 200-250 కోట్ల రూపాయలు* బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్: 300-350 కోట్ల రూపాయలు
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