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- Pithapuramlo: ఇరుముడి, మా ఇంటి బంగారం తరహాలో మరో మూవీ.. `పిఠాపురంలో..` రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?
Pithapuramlo: ఇరుముడి, మా ఇంటి బంగారం తరహాలో మరో మూవీ.. `పిఠాపురంలో..` రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?
Pithapuramlo: పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేసిన పిఠాపురం నియోజకవర్గం బాగా పాపులర్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఆ పేరుతో సినిమా రాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ని ప్రకటించింది టీమ్.
పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది మూవీ రిలీజ్ డేట్
డా. రాజేంద్రప్రసాద్, పృథ్వీరాజ్, కేదార్ శంకర్, మణిచందన, అన్నపూర్ణమ్మ, సన్నీ అఖిల్, విరాట్, సాయి ప్రణీత్, శ్రీలు, ప్రత్యూష, రెహానా తదితరులు ప్రధాన పాత్రధారులుగా రూపొందిన చిత్రం `పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది`. ఈ చిత్రాన్ని మహేష్ చంద్ర సినిమా టీమ్, ఎవర్ గ్రీన్ ఎపిక్ సినిమా సంయుక్త నిర్మాణంలో ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్ పతాకంపై దుండిగళ్ళ బాలకృష్ణ, ఆకుల సురేష్ పటేల్, ఎఫ్.ఎం. మురళి (గోదారి కిట్టయ్య) నిర్మించారు. `ప్రేయసి రావే‘ ఫేమ్ మహేష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన విడుదలకు సిద్ధమవుతుంది. ఈ నెల 18న రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. ఈ క్రమంలో చిత్రం గురించి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా పిఠాపురంలో..
చిత్ర దర్శకుడు మాట్లాడుతూ, ప్రేమ, సునిశితమైన హాస్యం, సెంటిమెంట్, తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధం వంటి భావోద్వేగ అంశాలతో పాటు యువతకు ఒక మంచి సందేశాన్ని అందించేలా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించినట్టు తెలిపారు. మన చుట్టూ కనిపించే సహజమైన పాత్రలు, సంఘటనలతో సినిమా ఎంతో సహజంగా ఉంటుందని, ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుందని ఆయన అన్నారు.
ఇరుముడి, మా ఇంటి బంగారం తరహాలో సినిమా
హాస్య బ్రహ్మ డా. బ్రహ్మానందం గారి వాయిస్ ఓవర్ ఈ చిత్రానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ గా నిలుస్తుందని, ప్రముఖ శిల్పి రాజ్ కుమార్ వడయార్ ఇందులో కీలక పాత్రలో నటించారని, ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్తో పాటు రెండు పాటలకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించిందని, నిజంగా కెమెరా పెట్టి లైవ్ చేసినట్టుగా ఈ సినిమా ఉంటుందని, ఇలాంటి కాన్సెప్టులు ఎప్పుడూ ఎవర్ గ్రీన్ అని మహేష్ చంద్ర తెలిపారు. ఇరుముడి, విశ్వనాథం అండ్ సన్స్, మా ఇంటి బంగారం తరహా లోనే మా సినిమా కూడా కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ చిత్రం అవుతుందని మహేష్ చంద్ర చెప్పారు. ఇదిలా ఉంటే `పిఠాపురం` నియోజకవర్గం.. పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేసిన నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాపులర్ అయిన విషయం తెలిసిందే.
పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది మూవీ ఆర్టిస్ట్ లు, టెక్నీషియన్లు
డా. రాజేంద్రప్రసాద్, పృధ్విరాజ్ ,కేదార్ శంకర్, మణిచందన, జయవాహిని, అన్నపూర్ణమ్మ, దాసరి పద్మ, సన్నీ అఖిల్, విరాట్, సాయి ప్రణీత్, శ్రీలు, ప్రత్యూష, రెహానా, Jr. పవన్ కళ్యాణ్, J.D.V ప్రసాద్, K A పాల్ రాము, జబర్దస్త్ శేషు ఇందులో ప్రధాన తారాగణం. ఈ చిత్రానికి స్టోరీ డెవలప్మెంట్ & డైలాగ్స్ : శ్రీరామ్ ఏదోటి, ఎడిటర్: B. సత్యనారాయణ, మ్యూజిక్ : G.C క్రిష్, నిర్మాతలు: దుండిగల్ల బాలకృష్ణ, ఆకుల సురేష్ పటేల్, FM మురళీ (గోదారి కిట్టయ్య), స్క్రీన్ ప్లే- డైరెక్షన్: మహేష్ చంద్ర.