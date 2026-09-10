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- Epic Movie: ఎపిక్ మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ ఇదే.. ఆనంద్, వైష్ణవి బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదే
Epic Movie: ఎపిక్ మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ ఇదే.. ఆనంద్, వైష్ణవి బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదే
ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య జంటగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ఎపిక్. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 11న రిలీజ్ కి రెడీ అవుతోంది. మంచి బజ్ ఉన్న ఈ చిత్రం బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించాలి అంటే కలెక్షన్స్ ఎంత రాబట్టలో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Epic
ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఎపిక్ సినిమాపై ప్రస్తుతం ఆసక్తి నెలకొంది. ఆదిత్య హాసన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాపై ముందు నుంచి పాజిటివ్ బజ్ నెలకొని ఉంది.
రూ.10 కోట్లకు పైగా షేర్ అవసరం
ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఎపిక్ సినిమా సేఫ్ జోన్లోకి రావాలంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.10 కోట్లకు పైగా షేర్ వసూలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఈ సినిమాకు బ్రేక్ ఈవెన్ స్థాయిని దాటాలంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.10 కోట్లకు మించిన షేర్ అవసరం అని ట్రేడ్ రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి. సినిమా విడుదలకు ముందు నుంచే ట్రైలర్ ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది.
అడల్ట్ అంశాలతో ట్రైలర్పై చర్చ
ముఖ్యంగా ట్రైలర్లో కనిపించిన అడల్ట్ అంశాలపై ఆన్లైన్లో చర్చలు మొదలయ్యాయి. దీంతో సినిమా గురించి సోషల్ మీడియాలో చర్చ కొనసాగుతోంది. ట్రైలర్ ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించడంతో సినిమా విడుదలకు ముందే ఎపిక్ గురించి చర్చ మొదలైంది. ఈ చర్చ సినిమా విడుదల తర్వాత ప్రేక్షకుల స్పందనపై ప్రభావం చూపనుంది.
పెయిడ్ ప్రీమియర్స్పై ఆసక్తి
ఈ నేపథ్యంలో ఈ సాయంత్రం సినిమాకు పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ నిర్వహించనున్నారు. పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ద్వారా సినిమాకు వచ్చే స్పందన కీలకంగా మారనుంది. సినిమా చూసిన ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి టాక్ వస్తే, ఇప్పటికే ట్రైలర్ కారణంగా మొదలైన చర్చ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ చర్చ సినిమాకు ఉపయోగపడితే బ్రేక్ ఈవెన్ స్థాయిని చేరుకోవడానికి దోహదపడుతుందని ట్రేడ్ వర్గాల అంచనా.
కీలక పాత్రల్లో శివాజీ, వాసుకి
ఎపిక్ చిత్రంలో శివాజీ, వాసుకి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమాను సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మించారు. చిత్రానికి హెషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ సంగీతం అందించారు. ప్రధాన నటీనటులతో పాటు కీలక పాత్రల్లో శివాజీ, వాసుకి కనిపించనున్నారు.
మొత్తంగా ఎపిక్ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించాలంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.10 కోట్లకు పైగా షేర్ రాబట్టాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే ట్రైలర్తో అడల్ట్ అంశాలపై చర్చ మొదలైన నేపథ్యంలో, ఈ సాయంత్రం జరగనున్న పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ తర్వాత వచ్చే స్పందన సినిమాకు కీలకం కానుంది. మంచి టాక్ వస్తే సినిమా గురించి జరుగుతున్న చర్చలు కొనసాగి, అవసరమైన వసూళ్లను సాధించే దిశగా దోహదపడవచ్చని ట్రేడ్ రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి.