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- Rohith Naidu: నేను మరో అభిజీత్ ని, బిగ్ బాస్ 10 లో టాప్ 2 లో పక్కా ఉంటా.. రోహిత్ నాయుడుది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్సా
Rohith Naidu: నేను మరో అభిజీత్ ని, బిగ్ బాస్ 10 లో టాప్ 2 లో పక్కా ఉంటా.. రోహిత్ నాయుడుది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్సా
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 షోలో తొలి వారం లోనే రోహిత్ నాయుడు హైలైట్ అవుతున్నాడు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో రోహిత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
Bigg Boss Telugu 10
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 గ్రాండ్ గా ఓపెన్ అయింది. ఫస్ట్ వీక్ లోనే కంటెస్టెంట్స్ మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ముఖ్యంగా హౌస్ లో రోహిత్ నాయుడు, త్రిగుణ్ మధ్య మాటల యుద్ధం తీవ్ర స్థాయిలో జరుగుతోంది. ఇద్దరికీ ఇగో క్లాషెస్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. రోహిత్ నాయుడు అగ్ని పరీక్ష నుంచి కామనర్ కేటగిరీలో హౌస్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.
రోహిత్ నాయుడు కామెంట్స్
హౌస్ లోకి వచ్చే ముందు రోహిత్ నాయుడు ఓ ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి. రోహిత్ తన బ్యాగ్రౌండ్ గురించి మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమ్మ స్కూల్ టీచర్. అమ్మా నాన్న నా చిన్న తనంలోనే విడిపోయారు. నాన్నతో, వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో ఎలాంటి ఎలాంటి కనెక్షన్ లేదు. అలాగని పూర్తిగా డెడ్ అయింది అని చెప్పను.
రోహిత్ బ్యాగ్రౌండ్
ఎప్పుడైనా అకేషనల్ గా కనిపిస్తే ఎలా ఉన్నారు అని అడుగుతా అంటూ రోహిత్ తెలిపారు. చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మతోనే పెరిగాను. ఎమ్ టెక్, ఎంబీఏ లాటి గ్రాడ్యుయేషన్స్ పూర్తి చేశాను. ఐటీలో జాబ్ చేశాను. అమ్మకి బిగ్ బాస్ అంటే చాలా ఇష్టం. లాస్ట్ సీజన్ లో తనూజ విన్నర్ కానందుకు అమ్మ కంటతడి పెట్టుకున్నారు. దీనితో అమ్మ కోసం బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి వెళ్లి ఆమె నవ్వేలా చేయాలి అని నిర్ణయించుకున్నట్లు రోహిత్ తెలిపారు.
మరో అభిజీత్
నన్ను అందరూ మరో అభిజీత్ బిగ్ బాస్ లోకి వెళుతున్నాడు అని మాట్లాడడం విన్నాను. అది నిజమే. ఎందుకంటే అభిజీత్ లక్షణాలు నాలో ఉన్నాయి. ఆయన నన్ను ఎంతో ఎంకరేజ్ చేశారు.
టాప్ 2లో పక్కా ఉంటా
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 సీజన్ లో టాప్ 5 లో కాదు.. టాప్ 2లో పక్కగా ఉంటాను అని రోహిత్ నాయుడు కాన్ఫిడెన్స్ వ్యక్తం చేశారు. అతడిది కాన్ఫిడెన్సా.. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్సా అనేది మరికొన్ని వారాల్లో తేలిపోతుంది. ఇప్పటి కైతే హౌస్ లో రోహిత్ బాగానే హైలైట్ అవుతున్నాడు.