దంచుడే.. దంచుడు.. 30 బంతుల్లోనే సెంచరీతో అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసం
IND vs AFG 3rd T20: భారత యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ తన బ్యాటింగ్తో మైదానంలో పరుగుల వరద పారించాడు. అఫ్గనిస్థాన్తో జరిగిన మూడో టీ20లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి, ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు.
16 బంతుల్లోనే అర్ధ శతకం.. ఆరంభం నుంచే దూకుడు
అఫ్గనిస్థాన్తో మూడో టీ20లో అభిషేక్ శర్మ ఇన్నింగ్స్ ఆరంభం నుంచే దూకుడుగా ఆడాడు. ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా వరుసగా బౌండరీలు బాదాడు. కేవలం 16 బంతుల్లోనే అర్ధ శతకాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాడు. తనదైన దూకుడుతో బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెంచుతూ స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు.
30 బంతుల్లో సెంచరీ.. రోహిత్ శర్మ రికార్డు బద్దలు
అభిషేక్ శర్మ తన విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ను సెంచరీ వరకు కొనసాగించాడు. కేవలం 30 బంతుల్లోనే 100 పరుగుల మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో టీ20 క్రికెట్లో అత్యంత వేగంగా సెంచరీ సాధించిన భారత ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. గతంలో 2017లో 35 బంతుల్లో శతకం సాధించిన రోహిత్ శర్మ పేరిట ఉన్న రికార్డును అధిగమించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో అభిషేక్ బౌండరీలతో పాటు భారీ సిక్సర్లతోనూ అలరించాడు. 9 ఫోర్లు, 10 సిక్సర్లతో అఫ్గనిస్థాన్ బౌలింగ్పై విరుచుకుపడ్డాడు. అతడి దూకుడు కారణంగా భారత జట్టు తక్కువ సమయంలోనే భారీ స్కోరు దిశగా దూసుకెళ్లింది.
పవర్ప్లేలోనే 100 పరుగులు.. టీమిండియా రికార్డు
అభిషేక్ శర్మతో పాటు మరో ఓపెనర్ సంజూ శాంసన్ కూడా వేగంగా పరుగులు సాధించాడు. వీరిద్దరూ అఫ్గనిస్థాన్ బౌలర్లను ఎదుర్కొంటూ భారీ షాట్లు ఆడటంతో భారత జట్టు పవర్ప్లే ముగిసే సమయానికే వికెట్ నష్టపోకుండా 100 పరుగులు చేసింది. టీ20ల్లో భారత్కు ఇది అత్యధిక పవర్ప్లే స్కోరుగా నిలిచింది. అభిషేక్ దూకుడుకు సంజూ శాంసన్ ఆట కూడా తోడవడంతో పరుగుల వేగం మరింత పెరిగింది. తొలి ఆరు ఓవర్లలోనే స్కోరు వంద దాటడంతో అఫ్గనిస్థాన్ బౌలర్లపై ఒత్తిడి తీవ్రంగా పెరిగింది. ఆ తర్వాత కూడా భారత ఓపెనర్లు అదే దూకుడును కొనసాగించారు.
Rollicking 1⃣6⃣-ball FIFTY 🔥
Abhishek Sharma's 1⃣3⃣th in T20Is 👏
50-run partnership also up for the openers 🤝
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— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
సంజూ శాంసన్ ధనాధన్ ఆట.. భారీ స్కోరు దిశగా భారత్
ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో జరుగుతోన్న ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మతో పాటు సంజూ శాంసన్ కూడా ఆకట్టుకున్నాడు. వేగంగా పరుగులు సాధిస్తూ టీ20 క్రికెట్లో 9,000 పరుగుల క్లబ్లో చోటు సంపాదించాడు. ఇద్దరు ఓపెనర్లు కలిసి అఫ్గనిస్థాన్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడటంతో భారత ఇన్నింగ్స్కు అదిరిపోయే ఆరంభం లభించింది.