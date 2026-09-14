- Home
- Business
- Stock Market Outlook: ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండనుంది? ఏ అంశాలు ప్రభావితం చేయనున్నాయి?
Stock Market Outlook: ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండనుంది? ఏ అంశాలు ప్రభావితం చేయనున్నాయి?
Stock Market Outlook: గతవారం స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకులతో ఘోరంగా పడిపోయింది. సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 18 మధ్య స్టాక్ మార్కెట్ దిశను యూఎస్ ఫెడ్ రేట్లు, ద్రవ్యోల్బణం, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు శాసించనున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
యూఎస్ ఫెడ్ మీటింగ్, ఆయిల్ రేట్లు.. ఈ వారం మార్కెట్ ట్రెండ్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఈ వారంలో స్టాక్ మార్కెట్ ప్రయాణం చాలా ఆసక్తికరంగా మారనుంది. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 18 వరకు ట్రేడింగ్ సెషన్లు మార్కెట్కు అత్యంత కీలకం కానున్నాయి. ఈ వారం గణేష్ చతుర్థి సందర్భంగా సోమవారం మార్కెట్లకు సెలవు ఉంది. దాంతో ట్రేడింగ్ డేస్ తక్కువగా ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ గ్లోబల్ మార్కెట్ల ప్రభావం, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయం, మన దేశంలోని ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు మార్కెట్ దిశను శాసించనున్నాయి.
యూఎస్ ఫెడ్ రేట్ల నిర్ణయంపైనే అందరి చూపు
ఈ వారం మార్కెట్ను ప్రధానంగా నడిపించేది అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయమే. సెప్టెంబర్ 15, 16 తేదీల్లో ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ (FOMC) సమావేశం జరగనుంది. ఈ మీటింగ్లో వడ్డీ రేట్లపై వారు తీసుకునే నిర్ణయం, ఆ తర్వాత మోనిటరీ పాలసీ గురించి చెప్పే విషయాలు గ్లోబల్ మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ఫెడ్ తీసుకునే కీలక నిర్ణయాలు మన దేశీ స్టాక్ మార్కెట్లను కూడా ప్రభావితం చేస్తాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెప్తున్నారు.
మన దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం, ఇతర డేటా కీలకం
గ్లోబల్ విషయాలతో పాటు లోకల్ డేటా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆగస్టు నెలకి సంబంధించిన హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (WPI), కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (CPI) లేదా వినియోగదారుల ధరల సూచీ ద్రవ్యోల్బణం వివరాలు ఈ వారం రానున్నాయి. వీటితో పాటు నిరుద్యోగిత రేటు, విదేశీ వ్యాపార చెల్లింపుల బ్యాలెన్స్ వివరాలు కూడా మార్కెట్ ట్రెండ్ను డిసైడ్ చేయనున్నాయి. ఈ డేటా బాగుంటే మార్కెట్కు బూస్ట్ లభించే ఛాన్స్ ఉంది.
క్రూడ్ ఆయిల్ ముప్పు.. గల్ఫ్ ఉద్రిక్తతల ప్రభావం
మిడిల్ ఈస్ట్ లేదా పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న అమెరికా-ఇరాన్ వివాదాలు బ్రింట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలపై డైరెక్ట్గా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఒకవేళ అక్కడి నుంచి ముడి చమురు సప్లైకి ఆటంకాలు ఏర్పడి ధరలు పెరిగితే, అది ఇండియాకు పెద్ద ముప్పుగా మారుతుంది. చమురు రేట్లు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది, మన దిగుమతి ఖర్చులు పెరిగి రూపాయి విలువపై ఒత్తిడి వస్తుంది. అంతేకాకుండా కంపెనీల ప్రాఫిట్ మార్జిన్లు తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
గ్లోబల్ బాండ్ ఈల్డ్స్, గత వారంలో మార్కెట్ నష్టాలు
పలువురు ఆర్థిక నిపుణుల ప్రకారం.. ద్రవ్యోల్బణం ప్రమాదాల వల్ల గ్లోబల్ బాండ్ ఈల్డ్స్, డాలర్పై ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఫెడ్ మీటింగ్ ఈ వారానికి మెయిన్ ట్రిగ్గర్. గత వారంలో బీఎస్ఇ సెన్సెక్స్ ఏకంగా 1,733.67 పాయింట్లు అంటే 2.26 శాతం నష్టపోయి 74,781.76 వద్ద ముగిసింది. ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ కూడా 499.6 పాయింట్లు అంటే 2 శాతం తగ్గి 23,398.10 వద్ద క్లోజ్ అయింది.
గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు తీవ్రమైన మార్కెట్ రిస్క్ తో కూడుకున్నవి. మార్కెట్లో లాభనష్టాలు ఎప్పుడైనా మారవచ్చు. కాబట్టి ఏదైనా స్టాక్లో పెట్టుబడి పెట్టేముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని (SEBI Registered Advisor) సంప్రదించి, సొంతంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి.