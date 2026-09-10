Bank Holidays: ఖాతాదారులకు అలర్ట్.. దేశవ్యాప్తంగా వరుసగా 4 రోజులు బ్యాంకులు బంద్
Bank Holidays: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు కీలక అలర్ట్. ఈ నెలలో బ్యాంకులు ఏకంగా వరుసగా 4 రోజులు పనిచేయవు. అత్యవసరమైన బ్యాంకింగ్ పనులు ఉన్నవారు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
సెప్టెంబర్ 11న దేశవ్యాప్త బ్యాంకు సమ్మె
బ్యాంకు ఉద్యోగులు, అధికారులు తమ దీర్ఘకాలిక డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం సెప్టెంబర్ 11న దేశవ్యాప్తంగా ఒకరోజు సమ్మె చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. వారానికి ఐదు రోజుల పని విధానాన్ని అమలు చేయడం, పెన్షన్కు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించడం, పనితీరు ఆధారిత ప్రోత్సాహక పథకాలను అమలు చేయడం వంటి అంశాలను బ్యాంకు సంఘాలు ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకులతో పాటు కొన్ని సహకార, గ్రామీణ బ్యాంకింగ్ సంస్థల సిబ్బంది కూడా సమ్మెలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా ఆ రోజున బ్యాంకు శాఖల ద్వారా అందించే సాధారణ సేవలపై ప్రభావం పడనుంది.
నాలుగు రోజుల పాటు వరుసగా సెలవులు
సెప్టెంబర్ 11న సమ్మె తర్వాత సెప్టెంబర్ 12న రెండో శనివారం కావడంతో సాధారణంగా బ్యాంకు శాఖలు పనిచేయవు. సెప్టెంబర్ 13 ఆదివారం కావడంతో మరో సెలవు ఉంటుంది. అనంతరం సెప్టెంబర్ 14న వినాయక చవితి సందర్భంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. ఈ కారణంగా సెప్టెంబర్ 11 నుంచి 14 వరకు నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో బ్యాంకు శాఖల కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
ఏ బ్యాంకింగ్ సేవలపై ప్రభావం పడుతుంది?
వరుసగా సెలవులు రావడంతో బ్యాంకు శాఖలకు వెళ్లి చేసే నగదు డిపాజిట్లు, నగదు ఉపసంహరణలు, చెక్కుల సమర్పణ, చెక్కుల క్లియరెన్స్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ వంటి సేవలు ఆలస్యం కావచ్చు. ముఖ్యంగా వ్యాపారులు, సంస్థలు పెద్ద మొత్తంలో నగదు లావాదేవీలు నిర్వహించాల్సి ఉంటే ముందుగానే ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం ఉపయోగకరం. ఇతర బ్యాంకింగ్ సేవలు పూర్తిగా నిలిచిపోతాయని భావించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, ఏటీఎంలు వంటి డిజిటల్ సేవలు సాధారణంగా అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే నగదు అవసరం ఉన్నవారు ముందుగానే కొంత మొత్తాన్ని సిద్ధంగా ఉంచుకోవడం మంచిది.
ఏటీఎంలు, డిజిటల్ చెల్లింపుల పరిస్థితి ఏంటి?
బ్యాంకు బ్రాంచ్లు మూసి ఉన్నప్పటికీ ఏటీఎం, యూపీఐ, నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ వంటి డిజిటల్ సేవలు సాధారణంగా కొనసాగుతాయి. అయితే వరుస సెలవుల సమయంలో ఏటీఎంలలో డబ్బులు విత్డ్రా డిమాండ్ పెరిగితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో నగదు అందుబాటులో లేకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ముందస్తు జాగ్రత్తగా అవసరమైన నగదును తీసుకోవడం మంచిది. అత్యవసర చెల్లింపుల కోసం యూపీఐ లేదా ఇతర డిజిటల్ మార్గాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవచ్చు. చెక్కుల ద్వారా చెల్లింపులు చేయాల్సిన వారు క్లియరెన్స్ ఆలస్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తేదీలను ప్లాన్ చేసుకోవాలి.
మళ్లీ సమ్మెకు బ్యాంకు సంఘాల హెచ్చరిక
ప్రస్తుత సమ్మెతో సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే మరిన్ని నిరసన కార్యక్రమాలకు సిద్ధమవుతున్నట్లు బ్యాంకు ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రకటించాయి. సెప్టెంబర్ 28 నుంచి 30 వరకు మూడు రోజుల సమ్మెకు వెళ్లే అంశాన్ని కూడా ప్రకటించినట్లు సమాచారం. డిమాండ్లపై పురోగతి లేకపోతే అక్టోబర్ 26 నుంచి నిరవధిక సమ్మెకు వెళ్లే హెచ్చరిక కూడా ఉంది. దీంతో రాబోయే రోజుల్లో బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలపై మరింత ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.