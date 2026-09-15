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- Gold Prices Fall: రెండో రోజు పసిడి ప్రియులకు భారీ ఊరట.. మళ్లీ పతనమైన బంగారం..ఎంతో తెలుసా?
Gold Prices Fall: రెండో రోజు పసిడి ప్రియులకు భారీ ఊరట.. మళ్లీ పతనమైన బంగారం..ఎంతో తెలుసా?
Gold Prices Fall: Gold Prices Fall: బంగారం ధరలు మళ్లీ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి..పసిడి ప్రియులకు ఊహించని షాక్ ఇస్తూ 10 గ్రాములపై ఏకంగా రూ.920 తగ్గింది. మరి ఈ తగ్గుదల ఇక్కడితో ఆగుతుందా? ఇంకా రేట్లు పడిపోయే ఛాన్స్ ఉందా?
పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్
పసిడి ధరలు వరుసగా ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు బంగారం రేట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఒకవైపు అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం.. మరోవైపు వడ్డీ రేట్లపై పెరుగుతున్న అంచనాలు.. ఇంకోవైపు బాండ్ ఈల్డ్స్ పైకి కదలడం వంటి అంశాలు బంగారంపై అమ్మకాల ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు సాధారణంగా డాలర్లలో నిర్ణయించబడతాయి. దీంతో డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు ఇతర కరెన్సీలతో పెట్టుబడులు పెట్టే వారికి బంగారం కొనుగోలు మరింత ఖరీదుగా మారుతుంది. ఫలితంగా పసిడిపై డిమాండ్ కొంత తగ్గి, ధరలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది.
అంతర్జాతీయంగా బంగారంపై ఒత్తిడి
ఇదే సమయంలో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ తదుపరి సమావేశంలో వడ్డీ రేట్ల విషయంలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్న దానిపై మార్కెట్లలో ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. ఇటీవల వచ్చిన ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని వడ్డీ రేట్ల కోతను నెమ్మదించవచ్చన్న అంచనాలు బలపడితే.. బంగారంపై ఒత్తిడి మరింత పెరుగుతుంది.
మరోవైపు అమెరికా 10 ఏళ్ల ట్రెజరీ బాండ్ ఈల్డ్స్ కూడా పెరిగాయి. బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరిగినప్పుడు స్థిరమైన రాబడిని అందించే బాండ్ల వైపు ఇన్వెస్టర్లు ఆకర్షితులవుతారు. బంగారం నుంచి నేరుగా వడ్డీ లేదా డివిడెండ్ ఆదాయం రాకపోవడంతో.. కొంతమంది ఇన్వెస్టర్లు తమ నిధులను ఇతర ఆస్తుల వైపు మళ్లించడం సహజం. ఇది కూడా పసిడి ధరలపై అమ్మకాల ఒత్తిడిని పెంచుతోంది.
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న టెన్షన్
అయితే అంతర్జాతీయ పరిణామాలు పూర్తిగా ప్రతికూలంగానే లేవు. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, సౌదీ అరేబియాపై హౌతీ డ్రోన్ దాడులు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న టెన్షన్ వంటి అంశాలు మార్కెట్లలో అనిశ్చితిని పెంచుతున్నాయి. సాధారణంగా ఇలాంటి భౌగోళిక రాజకీయ ఆందోళనల సమయంలో బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనంగా చూసే ఇన్వెస్టర్లు పెరుగుతారు.
అయితే ఇదే సమయంలో ముడి చమురు ధరలు పెరగడం ద్రవ్యోల్బణ భయాలను పెంచుతోంది. దీంతో అమెరికా వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు మారడం, బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరగడం వంటి పరిణామాలు పసిడిపై మరోవైపు ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నాయి. దీంతో బంగారం ధరల్లో భారీ హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి.
రూ.1,53,170కు చేరిన బంగారం
ఇక దేశీయ మార్కెట్ విషయానికి వస్తే.. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పసిడి ధరలు నేడు గణనీయంగా తగ్గాయి. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.850 తగ్గి రూ.1,40,400 వద్దకు చేరింది. అదే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం రేటు రూ.920 తగ్గి రూ.1,53,170గా నమోదైంది.
వెండి విషయానికి వస్తే కిలో ధర ప్రస్తుతం రూ.2.50 లక్షల వద్ద కొనసాగుతోంది. బంగారం భారీగా తగ్గినప్పటికీ వెండి ధరలో మాత్రం ఈరోజు పెద్దగా మార్పు కనిపించలేదు.