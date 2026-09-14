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- Gold Price Crash: గోల్డ్ రేట్లు దిగొచ్చాయి.. వినాయక చవితి వేళ బంగారం కొనాలనుకునేవారికి శుభవార్త
Gold Price Crash: గోల్డ్ రేట్లు దిగొచ్చాయి.. వినాయక చవితి వేళ బంగారం కొనాలనుకునేవారికి శుభవార్త
Gold Price Crash: వినాయక చతుర్థి పండగ వేళ బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఊరటనిచ్చే వార్త. కొద్ది రోజులుగా భారీ హెచ్చుతగ్గులకు లోనైన పసిడి ధరలు నేడు గణనీయంగా తగ్గాయి. మరోవైపు వెండి ధర మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేకుండా స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.
బంగారం భారీగా పతనం
గత కొద్ది రోజులుగా పసిడి ధరలు వరుసగా పెరుగుతూ కొనుగోలుదారులను ఆందోళనకు గురిచేశాయి. ముఖ్యంగా పండగ సీజన్ సమీపిస్తున్న సమయంలో ధరలు మరింత పెరిగితే బంగారం కొనుగోలు చేయడం కష్టమవుతుందని భావించిన వారికి తాజా తగ్గుదల కొంత ఊరటనిస్తోంది.
రూ.1,54,090 చేరిన పసిడి
హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.49 తగ్గి రూ.15,409కు చేరింది. దీంతో 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,54,090గా ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే పది గ్రాములపై రూ.490 తగ్గింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. గ్రాముకు రూ.45 తగ్గడంతో ప్రస్తుతం రూ.14,125గా ఉంది. పది గ్రాముల ధర రూ.1,41,250కు చేరింది. అంటే నిన్నటి రేటుతో పోలిస్తే 10 గ్రాములపై రూ.450 తగ్గుదల నమోదైంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.37 తగ్గి రూ.11,557గా ఉంది. పది గ్రాముల ధర రూ.1,15,570గా కొనసాగుతోంది. నిన్నటితో పోలిస్తే 10 గ్రాములపై రూ.370 తగ్గింది.
బంగారం ధరలు తగ్గినప్పటికీ వెండి మార్కెట్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేదు. హైదరాబాద్లో వెండి ధర ప్రస్తుత స్థాయిలోనే కొనసాగుతోంది. ఇటీవల వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగిన తర్వాత ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో కొంత కరెక్షన్కు గురయ్యాయి.
ఇంకా పెరుగుతాయా?
అయితే బంగారం ధరలు ఒక్కరోజులోనే మళ్లీ మారే అవకాశం ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, డాలర్ కదలికలు, వడ్డీ రేట్లు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, దేశీయ డిమాండ్ వంటి అంశాలు పసిడి ధరలను ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. కాబట్టి ప్రస్తుత తగ్గుదల కొనసాగుతుందా? లేక మళ్లీ ధరలు పైకి కదులుతాయా? అనేది మార్కెట్ తదుపరి కదలికలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
పండగ సమయంలో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తాజా ధరలను పరిశీలించడంతో పాటు ఆభరణాలపై మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ వంటి అదనపు ఖర్చులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవడం మంచిది.