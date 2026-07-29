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- Today Gold Rate: మిడిల్ ఈస్ట్ లో భగ్గుమన్న యుద్ధ సెగలు....కానీ ఈసారి బంగారం ధరలు యూటర్న్
Today Gold Rate: మిడిల్ ఈస్ట్ లో భగ్గుమన్న యుద్ధ సెగలు....కానీ ఈసారి బంగారం ధరలు యూటర్న్
Today Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు ఈ రోజు కాస్త ఊరటనిచ్చే వార్త వచ్చింది. గత కొన్ని రోజులుగా వరుసగా ఆల్టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయిలకు చేరిన బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి.
మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెట్టుబడిదారులు లాభాల స్వీకరణ (ప్రాఫిట్ బుకింగ్)కు మొగ్గు చూపడంతో మార్కెట్లో అమ్మకాలు పెరిగి ధరలపై ఒత్తిడి ఏర్పడింది. అలాగే అమెరికా డాలర్ బలపడటం, అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల యీల్డ్స్ పెరగడం కూడా బంగారం ధరల తగ్గుదలకు కారణమయ్యాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో నేడు 10 గ్రాముల 24 క్యారట్ల బంగారం ధర రూ.660 తగ్గి రూ.1,43,510 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 22 క్యారట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.600 తగ్గి రూ.1,31,550కు చేరుకుంది. ఇక 18 క్యారట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.500 తగ్గి రూ.1,07,630గా నమోదైంది. దీంతో పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనాలనుకునే వారికి కొంత ఉపశమనం లభించింది.
మిడిల్ ఈస్ట్ లో భగ్గుమన్న యుద్ధ సెగలు
అయితే ఇదే సమయంలో అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు మార్కెట్ను మళ్లీ అప్రమత్తం చేస్తున్నాయి. ఐదు రోజుల విరామం తర్వాత మిడిల్ ఈస్ట్లో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు పెరిగినట్లు అంతర్జాతీయ వార్తా కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇరాన్, అమెరికా అనుబంధ బలగాల మధ్య దాడులు జరిగినట్లు వచ్చిన వార్తలు ప్రపంచ మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అలాగే హూర్మూజ్ జలసంధిలో ట్యాంకర్ల కదలికలపై ఆంక్షలు విధించారనే సమాచారం కూడా ఆందోళన పెంచుతోంది.
సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారం
సాధారణంగా యుద్ధాలు, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. దీంతో బంగారంపై డిమాండ్ పెరిగి ధరలు మళ్లీ ఎగబాకే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ప్రస్తుత తగ్గుదల తాత్కాలికమే కావచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మిడిల్ ఈస్ట్ పరిస్థితులు, అమెరికా ఆర్థిక సూచికలు బంగారం ధరల దిశను నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు మార్కెట్ పరిస్థితులను గమనిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.