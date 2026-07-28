Today Gold Rate: బంగారం ధరలకు బ్రేక్.. ఈరోజు ఎంత తగ్గిందో తెలుసా?
Today Gold Rate: బంగారం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వారికి ఈరోజు మార్కెట్ నుంచి ఊరట కలిగించే వార్త వచ్చింది. గత కొన్ని రోజులుగా హెచ్చుతగ్గులు నమోదు చేస్తున్న పసిడి ధరలు ఈరోజు భారీగా దిగొచ్చాయి.
భారీగా దిగొచ్చిన పసిడి, వెడి
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా గణనీయంగా దిగివచ్చాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, అమెరికా ఆర్థిక విధానాలు, చమురు ధరల్లో వచ్చిన మార్పులు, డాలర్ బలహీనత... ఇలా ఎన్నో అంశాలు కలిసి ఈ తగ్గుదలకు కారణమయ్యాయి.
రూ.1,44,170గా కొనసాగుతున్న పసిడి
హైదరాబాద్, విజయవాడ మార్కెట్లలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,44,170గా నమోదైంది. అంటే ఒక్కరోజులోనే రూ.1,690 తగ్గింది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ఆభరణాల బంగారం ధర రూ.1,32,150గా ఉంది. ఇది నిన్నటితో పోలిస్తే రూ.1,550 తగ్గింది. వెండి ధర కూడా తగ్గుదల నమోదు చేసింది. కిలో వెండి ధర రూ.5,000 తగ్గి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, విజయవాడలో రూ.2,35,000 వద్ద కొనసాగుతోంది.
కాస్త సద్దుమణిగిన యుద్ధ పరిస్థితులు
కొన్ని రోజులుగా ప్రపంచాన్ని టెన్షన్ పెట్టిన అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు ప్రస్తుతం కొంత సద్దుమణిగాయి. రెండు దేశాలు తక్షణ దాడులకు దూరంగా ఉండటంతో మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ భయాలు తగ్గాయి. దీని వల్ల హార్ముజ్ జలసంధి, ఎర్ర సముద్రం మార్గాల్లో సరుకు రవాణా అంతరాయం ఏర్పడుతుందనే భయాలు తగ్గిపోయాయి. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో ఈ మార్గాలకు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంది. యుద్ధ భయాలు తగ్గడంతో ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా 5 శాతానికి పైగా పడిపోయాయి. చమురు ధరలు తగ్గితే ద్రవ్యోల్బణం కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ద్రవ్యోల్బణం తగ్గితే ప్రపంచంలోని కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను మరింత పెంచాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. ఇది మొత్తం ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లలో ఒక పాజిటివ్ సిగ్నల్గా మారింది.
ప్రపంచ వాణిజ్యంలో అనిశ్చితి
మరోవైపు అమెరికా ప్రభుత్వం పలు దేశాల దిగుమతులపై కొత్త సుంకాలను విధించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తోంది. దీంతో ప్రపంచ వాణిజ్యంలో ఇంకా అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది. అంటే...ఒకవైపు యుద్ధ భయాలు తగ్గుతుండగా...మరోవైపు వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు పూర్తిగా ముగియలేదు.అందుకే బంగారం ధరల్లో ఇంకా ఒడిదుడుకులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రపంచ మార్కెట్ల దృష్టి మొత్తం అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశంపైనే ఉంది. ఈ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లలో పెద్ద మార్పు ఉండకపోవచ్చని మార్కెట్ అంచనా వేస్తోంది. కానీ అసలు మార్కెట్ను కదిలించేది వడ్డీ రేటు మాత్రమే కాదు. ఫెడ్ భవిష్యత్పై ఇచ్చే సంకేతాలు కూడా చాలా కీలకం. కొన్ని వారాలుగా పడిపోతున్న బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం కొంత స్థిరపడుతున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి.