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- Daily Investment: రోజుకు రూ.100 తో కోటీశ్వరులు కావొచ్చా? ఎక్స్పర్ట్ చెప్పిన సీక్రెట్ ప్లాన్ ఇదే
Daily Investment: రోజుకు రూ.100 తో కోటీశ్వరులు కావొచ్చా? ఎక్స్పర్ట్ చెప్పిన సీక్రెట్ ప్లాన్ ఇదే
Daily Investment: రోజుకు రూ.100 పొదుపుతో కాలక్రమేణా పెద్ద మొత్తంలో ఫండ్ అవుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజుకు కేవలం రూ.100 తో కోటీశ్వరులు కావొచ్చా? ఎక్స్పర్ట్ చెప్పిన సీక్రెట్ ప్లాన్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
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కోటీశ్వరులు కావాలంటే లక్షల్లో జీతం ఉండాలి లేదా భారీగా పెట్టుబడి పెట్టాలి అని చాలామంది భావిస్తుంటారు. కానీ ఫైనాన్స్ ప్రపంచంలో చిన్న మొత్తాలు కూడా సుదీర్ఘ కాలంలో అద్భుతాలు సృష్టిస్తాయి. ప్రతిరోజూ కేవలం రూ.100 పొదుపు చేస్తూ సరైన మార్గంలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, కాలక్రమేణా భారీ నిధిని సమకూర్చుకోవచ్చు. దీనికి కావాల్సిందల్లా క్రమశిక్షణ, నిలకడ, ఓపిక మాత్రమేనని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రోజూ రూ.100 ఇన్వెస్ట్మెంట్ సరైన వ్యూహమేనా?
పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు లేక ఇన్వెస్ట్మెంట్ జోలికి వెళ్లని వారికి రోజుకు రూ.100 అనేది చాలా మంచి ఆరంభం. రోజుకు రూ.100 అంటే నెలకు సగటున రూ.3,000 అవుతుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, గృహిణులు, చిన్న ఉద్యోగాలు చేసేవారు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ సిప్ (SIP) ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించవచ్చు.
డబ్బును ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి?
మీ లక్ష్యం, కాలపరిమితి, రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఈ క్రింది మార్గాలను ఎంచుకోవచ్చు..
1. ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ (SIP): దీర్ఘకాలంలో ఎక్కువ రాబడిని ఇచ్చే అద్భుతమైన మార్గం. కాంపౌండింగ్ వల్ల మీ డబ్బు త్వరితగతిన పెరుగుతుంది. మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నప్పటికీ, సుదీర్ఘ కాలంలో మంచి రాబడులు అందుతాయి.
2. పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF): కేంద్ర ప్రభుత్వం సపోర్టు ఇచ్చే సురక్షితమైన పథకం. దీని కాలపరిమితి 15 సంవత్సరాలు. మార్కెట్ రిస్క్ లేకుండా స్థిరమైన రాబడి కోరుకునే వారికి ఇది బెటర్.
3. రెకరింగ్ డిపాజిట్ (RD): ప్రతినెలా స్థిర మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేసే సదుపాయం ఉంటుంది. బ్యాంక్ వడ్డీ రేటు ప్రకారం రాబడి వస్తుంది.
4. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ (FD): ఒకేసారి పెద్ద మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
100 రూపాయల పొదుపుతో కోట్లు
రోజుకు రూ. 100 చొప్పున నెలకు రూ. 3,000 పొదుపు చేస్తూ 12% వార్షిక కాంపౌండ్ రాబడి అంచనాతో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సుదీర్ఘ కాలంలో భారీ నిధి అవుతుంది. మొదటి 10 సంవత్సరాలలో మీరు పెట్టే మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 3,60,000 కాగా, దానికి అంచనా రాబడి రూ. 3,37,000 తో తోడై మొత్తం ఫండ్ రూ. 6,97,000 కు చేరుకుంటుంది. ఇదే పెట్టుబడిని 20 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగిస్తే, మీ మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 7,20,000 అవుతుంది.
కాంపౌండింగ్ శక్తి వల్ల అంచనా రాబడి రూ. 22,78,000 కి పెరిగి, చేతికి వచ్చే మొత్తం ఫండ్ రూ. 29,98,000 అవుతుంది. ఇక 30 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాలపరిమితికి చూస్తే, మీ మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 10,80,000 మాత్రమే అయినప్పటికీ, అంచనా రాబడి ఏకంగా రూ. 94,29,000 లభిస్తుంది. దీనితో మీరు పొందే మొత్తం ఫండ్ రూ. 1.05 కోట్లు గా మారి మిమ్మల్ని కోటీశ్వరులను చేస్తుంది.
రోజూ పొదుపు పెంచితే ఫలితం ఎలా ఉంటుంది?
రోజుకు రూ.100కి బదులుగా రూ.150 లేదా రూ.200 పొదుపు చేస్తే ఫలితాల్లో చాలా తేడా ఉంటుంది.
• రూ.150 రోజువారీ ఇన్వెస్ట్మెంట్: నెలకు రూ.4,500 అవుతుంది. 12% సగటు రాబడితో 20 ఏళ్లలో రూ.44.97 లక్షలు, 30 ఏళ్లలో రూ.1.58 కోట్లు సమకూరుతుంది.
• రూ.200 రోజువారీ ఇన్వెస్ట్మెంట్: నెలకు రూ.6,000 అవుతుంది. 20 ఏళ్లలో రూ.59.96 లక్షలు, 30 ఏళ్లలో ఏకంగా రూ.2.10 కోట్లు అందుకోవచ్చు.
స్టెప్ అప్ సిప్, కాంపౌండింగ్ శక్తి
ప్రతి సంవత్సరం మీ ఆదాయం పెరిగే కొద్దీ పెట్టుబడిని కూడా కనీసం 10% పెంచాలి. దీనిని 'స్టెప్ అప్ సిప్' అంటారు. ఉదాహరణకు ఈ ఏడాది నెలకు రూ.3,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, వచ్చే ఏడాది నుంచి దానిని రూ.3,300 చేయాలి. మధ్యలో పెట్టుబడులను ఆపడం వల్ల కాంపౌండింగ్ ప్రయోజనాన్ని కోల్పోతారు. వడ్డీపై వడ్డీ పెరగడమే కాంపౌండింగ్ ముఖ్య సూత్రం.
చిన్న ఇన్వెస్టర్లు చేసే ప్రధాన పొరపాట్లు ఏంటి?
• మధ్యలోనే ఆపేయడం: స్వల్పకాలిక అవసరాల కోసం సిప్ను ఆపివేయడం వల్ల కాంపౌండింగ్ బెనిఫిట్ పోతుంది.
• అధిక మార్కెట్ భయం: మార్కెట్ పడిపోయినప్పుడు భయపడి డబ్బు ఉపసంహరించుకోవడం తప్పు.
• పోర్ట్ఫోలియో రివ్యూ చేయకపోవడం: ప్రతి ఏడాది ఒకసారి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్లను సమీక్షించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.