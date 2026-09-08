Curd Maker: ఇంట్లో ఈ ప్రొడక్ట్ ఉంటే, గట్టి పెరుగు గ్యారెంటీ.. ధర కూడా చాలా తక్కువే
Hung Curd Maker: ఇంట్లో పెరుగు నుంచి చిక్కటి హంగ్ కర్డ్ లేదా గ్రీక్ యోగర్ట్ తయారు చేయడానికి సాధారణంగా క్లాత్ ను ఉపయోగిస్తుంటాం. అయితే ఈ విధానంలో నీరు కారడం, శుభ్రం చేయడం వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఇందుకోసం ఓ గ్యాడ్జెట్ అందుబాటులో ఉంది.
ఒకే కంటైనర్లో వడకట్టడం, నిల్వ చేసుకోవడం
Caerlyva Premium Hung Curd Maker పేరుతో అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ ప్రొడక్ట్ అసలు ధర రూ. 1499 కాగా ప్రస్తుతం ఏకంగా 67 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 499కే లభిస్తోంది. ఈ ప్రొడక్ట్ ప్రధాన ప్రత్యేకత 2-ఇన్-1 డిజైన్. పెరుగును వడకట్టడానికి ఒక కంటైనర్, తర్వాత నిల్వ చేసుకోవడానికి మరో బౌల్ అవసరం ఉండదు. పెరుగును ఇందులోని ఫిల్టర్లో వేసి మూత పెట్టాలి. పెరుగులో ఉండే అదనపు నీరు కిందకు చేరుతుంది. దీంతో పై భాగంలో చిక్కటి పెరుగు మిగులుతుంది. తర్వాత అదే కంటైనర్లో నిల్వ చేసుకోవచ్చు. దీంతో వంటగదిలో ఎక్కువ పాత్రలు ఉపయోగించాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది.
ఫైన్ మెష్ ఫిల్టర్తో చిక్కటి పెరుగు
ఈ హంగ్ కర్డ్ మేకర్లో ఫైన్ మెష్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. ఇది పెరుగులోని అదనపు నీటిని వేరు చేయడంలో సహాయపడుతుంది. దీని ద్వారా ఇంట్లోనే చిక్కటి హంగ్ కర్డ్ లేదా గ్రీక్ యోగర్ట్ తయారు చేసుకోవచ్చు. రాయితా, డిప్స్, స్ప్రెడ్స్, డెజర్ట్స్ వంటి వంటకాలకు చిక్కటి పెరుగు అవసరమైనప్పుడు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. సాంప్రదాయంగా క్లాత్ లో పెరుగు కట్టి వేలాడదీయాల్సిన అవసరం లేకుండా సులభంగా ఉపయోగించుకునేలా దీనిని రూపొందించారు.
1100 ml కెపాసిటీ.. కుటుంబ అవసరాలకు సరిపడేలా
ఈ కంటైనర్కు 1100 ml సామర్థ్యం ఉంది. చిన్న కుటుంబం అవసరాలకు సరిపడా పెరుగును ఒకేసారి వడకట్టుకోవచ్చు. దీని పరిమాణం కూడా కాంపాక్ట్గా ఉండటంతో వంటగదిలో ఎక్కువ స్థలం అవసరం ఉండదు. ఉపయోగించిన తర్వాత శుభ్రం చేసి తిరిగి నిల్వ చేసుకోవడం కూడా సులభం. ఇంట్లో తరచూ హంగ్ కర్డ్, గ్రీక్ యోగర్ట్ తయారు చేసుకునే వారికి ఇది ఉపయోగకరమైన కిచెన్ ప్రొడక్ట్గా చెప్పొచ్చు.
లీకేజీ తగ్గించే సిలికాన్ సీల్ మూత
ఈ కంటైనర్కు సిలికాన్ సీల్తో కూడిన మూతను అందించారు. ఫోటోలో చూపించినట్లుగా మూత గట్టిగా మూసుకుపోయే విధంగా ఉంటుంది. దీంతో పెరుగును వడకట్టిన తర్వాత నిల్వ చేసుకునేటప్పుడు శుభ్రతను కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. సాధారణంగా క్లాత్ లేదా ఓపెన్ బౌల్స్ ఉపయోగించినప్పుడు ఎదురయ్యే గందరగోళాన్ని తగ్గించవచ్చు. పెరుగుతో పాటు కొన్ని రకాల నట్ మిల్క్లను వడకట్టడానికి కూడా దీనిని ఉపయోగించవచ్చు.
బీపీఏ-ఫ్రీ మెటీరియల్.. రోజువారీ వినియోగానికి అనుకూలం
ఈ హంగ్ కర్డ్ మేకర్ను ఫుడ్-గ్రేడ్ మెటీరియల్స్తో తయారు చేసినట్లు కంపెనీ తెలిపింది. కంటైనర్లో BPA-Free PET మెటీరియల్తో పాటు రస్ట్ పట్టకుండా ఉండే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఫైన్ మెష్ను ఉపయోగించారు. దీంతో రోజువారీగా పెరుగు వడకట్టడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు. తెలుపు రంగులో, సింపుల్ డిజైన్తో ఉండటం వల్ల ఆధునిక కిచెన్కు కూడా సరిపోయేలా కనిపిస్తుంది. మొత్తంగా చూస్తే, ఇంట్లో హంగ్ కర్డ్ లేదా గ్రీక్ యోగర్ట్ తరచూ తయారు చేసుకునే వారికి ఈ 2-in-1 కంటైనర్ ఉపయోగపడుతుంది. గుడ్డతో పెరుగు వడకట్టే సంప్రదాయ పద్ధతికి బదులుగా సులభమైన, శుభ్రమైన ప్రత్యామ్నాయంగా దీనిని ఉపయోగించుకోవచ్చు.