Copper: వెండి, బంగారం కంటే ఎక్కువ.. రాగి ధరలు ఎందుకు రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతున్నాయి?
Copper Hits Record High: రాగి ధరలు రికార్డుల మోత మోగిస్తున్నాయి. బంగారం, వెండి కంటే వేగంగా ధరలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. లండన్ మెటల్ ఎక్స్ఛేంజ్లో రాగి ధరలు రికార్డు స్థాయిలో టన్నుకు $14,533 కి చేరాయి. ఎందుకు రాగి ధరలు క్రమంగా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి?
ధరల్లో వెండి, బంగారాన్ని దాటేస్తున్న రాగి.. టన్ను ధర ఎంతకి చేరిందో తెలుసా? కారణాలివే
అంతర్జాతీయ లోహాల మార్కెట్లో ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది. బంగారం, వెండి నాటకీయ మార్పుల నడుమ రాగి ధరలు సరికొత్త ఆల్ టైమ్ రికార్డును నమోదు చేశాయి. లండన్ మెటల్ ఎక్స్ఛేంజ్ (LME) లో సోమవారం బెంచ్మార్క్ త్రీ-మంత్స్ కాపర్ ఫ్యూచర్స్ టన్నుకు ఏకంగా $14,533 స్థాయికి చేరుకుని సరికొత్త చారిత్రక రికార్డు సృష్టించింది. అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు ₹12,20,000 పైమాటే. గతంలో ఉన్న $14,527.50 రికార్డును ఇది తిరగరాసింది. గత ఏడాది కాలంలో రాగి ధరలు దాదాపు 17% మేర పెరిగాయి. గత 12 నెలల్లో చూస్తే ఏకంగా 47% మేర పెరగడం గమనార్హం.
మరోవైపు, అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు విపరీతంగా పెరగడం, మిడిల్ ఈస్ట్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా మంగళవారం భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లు తీవ్ర అమ్మకాల ఒత్తిడికి లోనయ్యాయి. ఒకే రోజు రెండు ప్రధాన ఆర్థిక పరిణామాలు గ్లోబల్ వ్యాపార ప్రపంచంలో కలకలం రేపాయి.
రాగి ధరలు ఆల్-టైమ్ రికార్డును తాకడానికి గల 7 ప్రధాన కారణాలు
గోల్డ్మ్యాన్ శాచ్స్ సంస్థ 2026 చివరి త్రైమాసికానికి కాపర్ ధర టన్నుకు $11,200గా ఉండవచ్చని అంచనా వేయగా, డాయిచే బ్యాంక్ సగటున $12,125 వరకు ఉండవచ్చని పేర్కొంది. కానీ, వాస్తవంలో అంతర్జాతీయ విశ్లేషకుల అంచనాలను దాటుకుని రాగి ధర రికార్డు బ్రేక్ చేసింది. ఈ అకస్మాత్తు ర్యాలీకి ప్రధానంగా 7 కారణాలు ఉన్నాయి..
1. అమెరికా టారిఫ్ భయాలు
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రిఫైన్డ్ కాపర్ దిగుమతులపై అదనపు సుంకాలు విధించవచ్చనే ప్రచారం ముమ్మరమైంది. 2027 జనవరి నాటికి 15%, 2028 నాటికి 30% వరకు దిగుమతి సుంకాలు విధించే అవకాశం ఉందనే ఊహాగానాలు పెరిగాయి. దీంతో వ్యాపారులు భారీ ఎత్తున రాగిని అమెరికాకు తరలించేందుకు పోటీపడ్డారు. 2026 మొదటి అర్ధభాగంలోనే అమెరికా సుమారు 8,85,000 టన్నుల రాగిని దిగుమతి చేసుకుంది. ఒక్క జూలై నెలలోనే 2,25,000 మెట్రిక్ టన్నుల రాగి యూఎస్ చేరుకుంది.
2. అమెరికాలో రికార్డు స్థాయి నిల్వలు
రాబోయే రోజుల్లో అమెరికాలో ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో, Comex వేర్హౌస్లలో కాపర్ స్టాక్లు రికార్డు స్థాయిలో 6,75,000 టన్నులకు చేరుకున్నాయి. దీనివల్ల గ్లోబల్ ఇన్వెంటరీలు అమెరికాలోనే కేంద్రీకృతమై, లండన్ మెటల్ ఎక్స్ఛేంజ్ నెట్వర్క్లో నిల్వలు పడిపోయాయి.
3. సప్లై కొరత - మైనింగ్ సవాళ్లు
మార్కెట్లో డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా సరఫరా పెరగడం లేదు. పాతబడిపోయిన మైనింగ్ గనులు ఉత్పత్తి వేగాన్ని పెంచలేకపోతున్నాయి. ఉదాహరణకు, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కాపర్ ఉత్పత్తిదారు అయిన చిలీ నుంచి ఆగస్టులో ఎగుమతులు గతేడాదితో పోలిస్తే అతి తక్కువ స్థాయికి పడిపోయాయి.
4. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), డేటా సెంటర్లు
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) విస్తరణ వల్ల డేటా సెంటర్ల నిర్మాణం జోరందుకుంది. డేటా సెంటర్లలో పవర్ సిస్టమ్స్, కూలింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, నెట్వర్క్ పరికరాల నిర్మాణంలో రాగి వాడకం విపరీతంగా పెరిగింది.
5. పవర్ గ్రిడ్స్, పునరుత్పాదక ఇంధనం
విద్యుత్ ప్రసార నెట్వర్క్లు, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులు, బ్యాటరీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్లలో భారీగా ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెరుగుతుండటంతో కాపర్కు డిమాండ్ ఏర్పడింది.
6. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు
సాంప్రదాయ ఇంధన వాహనాలతో పోలిస్తే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలలో రాగి వినియోగం దాదాపు 6 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది కూడా గ్లోబల్ మార్కెట్లో రాగి కొరతకు దారితీస్తోంది.
7. భారత మార్కెట్పై ప్రభావం
అంతర్జాతీయంగా ధరలు పెరిగినప్పటికీ, గత 15 రోజుల్లో భారత రూపాయి విలువలో వచ్చిన స్వల్ప మార్పుల వల్ల స్వదేశీ MCX మార్కెట్లో రాగి ధరలు కిలోకు ₹1,387–₹1,388 పరిధిలోనే కొనసాగుతున్నాయి. అయితే రూపాయి సపోర్టు తొలగితే ఇక్కడ కూడా కిలో ₹1,400 మార్కు దాటవచ్చని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ముడిచమురు సెగ: $98 సమీపానికి బ్రెంట్ క్రూడ్, టెన్షన్లో భారత్
ఒకవైపు రాగి ధరల గందరగోళం నడుస్తుండగానే, మరోవైపు క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోవడం భారత స్టాక్ మార్కెట్లను కుదిపేసింది. మిడిల్ ఈస్ట్లో యుద్ధ భయాలు తీవ్రమవ్వడంతో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బ్యారెల్కు దాదాపు $98 కి చేరింది.
భారతదేశం తన చమురు అవసరాలలో దాదాపు 85% దిగుమతుల ద్వారానే పొందుతుంది. ముడిచమురు ధరలు పెరిగితే దేశ దిగుమతి బిల్లు భారం పెరిగి, ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుంది. ఇది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై, కంపెనీల మార్జిన్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
రూపాయి క్షీణత, విపరీతమైన అమ్మకాల ఒత్తిడితో కుదేలైన సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ
మధ్యప్రాచ్యంలో టెన్షన్లు తగ్గకపోవడం, అమెరికా దాడులకు ఇరాన్ ప్రతికార హెచ్చరికలు జారీ చేయడం ఇన్వెస్టర్లలో తీవ్ర భయాందోళనలను రేకెత్తించింది. హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు రవాణాకు ఆటంకం కలుగుతుందనే అంచనాలతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన బాండ్ల వైపు తరలిపోయారు.
దీంతో మంగళవారం ట్రేడింగ్లో భారత రూపాయి డాలర్తో పోలిస్తే బలహీనపడి ₹94.49 వద్ద ప్రారంభమై ఏకంగా ₹94.66 వద్ద కనిష్టానికి పడిపోయింది. రూపాయి తీవ్ర ఒత్తిడికి గురికావడంతో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) పరిస్థితులను నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది.
ఈ ప్రతికూల పరిణామాల వల్ల భారత స్టాక్ మార్కెట్లలో భారీ అమ్మకాలు నమోదయ్యాయి. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వంటి దిగ్గజ షేర్లు 0.6% నుండి 1.1% వరకు పడిపోయాయి. ఫలితంగా సెన్సెక్స్ దాదాపు 400 పాయింట్లు నష్టపోయి 75,727.30 వద్ద ముగిసింది. అలాగే నిఫ్టీ 50 దాదాపు 0.46% పడిపోయి 23,668.85 వద్దకు చేరి కీలకమైన సపోర్టు స్థాయిలను కోల్పోయింది.