8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. పెన్షన్ ఏకంగా రూ. 58 వేలకు చేరనుందా?
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం లెవెల్ 7 ఉద్యోగుల కనీస పెన్షన్ను రూ. 58 వేల వరకు పెంచే అవకాశం ఉంది. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ల ప్రతిపాదనల వివరాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.ఈథ
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కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు 8వ వేతన సంఘం ద్వారా పెద్ద ఉపశమనం లభించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ అధ్యక్షతన కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025 నవంబర్ 3న 8వ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ తాత్కాలిక కమిషన్ తన 18 నెలల కాలపరిమితిలో ఇప్పటికే 10 నెలలకు పైగా పూర్తి చేసుకుంది. జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్ల సవరణపై తుది రిపోర్టును ప్రభుత్వానికి సమర్పించాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో చెన్నైలో రెండు రోజుల పాటు సంప్రదింపుల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 9న పుదుచ్చేరి, సెప్టెంబర్ 16న చండీగఢ్, అక్టోబర్ 7న బెంగళూరులో వరుసగా భేటీలు జరగనున్నాయి. ఈ సమావేశాలతో పెన్షన్, జీతాల పెంపు అంశాలు మళ్లీ తెరపైకి వచ్చాయి.
పెన్షనర్లు, యూనియన్ల ప్రధాన డిమాండ్లు
వివిధ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల, పెన్షనర్ల సంఘాలు రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాల్లో మార్పులు చేయాలని గట్టిగా కోరుతున్నాయి. పాత పెన్షన్ పథకం (OPS) కింద ఇచ్చే పెన్షన్ను చివరిగా తీసుకున్న జీతంలో 50 శాతం నుండి 67 శాతానికి పెంచాలని పలు సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అలాగే చివరి జీతంలో 50 శాతానికి సమానమైన ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఇవ్వాలని కూడా కోరుతున్నాయి. సివిలియన్ పెన్షనర్లకు సైతం ఒన్ ర్యాంక్, ఒన్ పెన్షన్ (OROP) తరహా ప్రయోజనాలను విస్తరించాలని అడుగుతున్నాయి. అయితే 8వ వేతన సంఘం ఖరారు చేసే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పైనే ఈ నిర్ణయాలన్నీ ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రస్తుతానికి 2027 మే లేదా జూన్ నాటికి ఈ ఫైనల్ రపోర్టు రూపం దాల్చే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుతం లెవెల్ 4 నుండి 7 ఉద్యోగులకు ఎంత పెన్షన్ వస్తోంది?
7వ వేతన సంఘం నిబంధనల ప్రకారం పెన్షన్ను చివరి బేసిక్ పే లో 50 శాతంగా లేదా చివరి 10 నెలల సగటు ప్రాథమిక వేతనంలో ఏది ఎక్కువైతే దాని ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. ప్రస్తుతం ఉన్న కనీస వేతనాలు, పెన్షన్ల వివరాలను చూస్తే:
• లెవెల్ 4 ఉద్యోగి కనీస బేసిక్ పే రూ. 25,500 కాగా, కనీస పెన్షన్ రూ. 12,750 గా ఉంది.
• లెవెల్ 5 ఉద్యోగి కనీస బేసిక్ పే రూ. 29,200 కాగా, కనీస పెన్షన్ రూ. 14,600 గా ఉంది.
• లెవెల్ 6 ఉద్యోగి కనీస బేసిక్ పే రూ. 35,400 కాగా, కనీస పెన్షన్ రూ. 17,700 గా ఉంది.
• లెవెల్ 7 ఉద్యోగి కనీస బేసిక్ పే రూ. 44,900 కాగా, కనీస పెన్షన్ రూ. 22,450 గా ఉంది.
వివిధ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ల ఆధారంగా పెన్షన్ లెక్కలు
ఒకవేళ 8వ వేతన సంఘంలో వేర్వేరు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లను వర్తింపజేస్తే పెన్షన్ ఏ విధంగా పెరుగుతుందో ఉదాహరణల ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
• 2.15 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వర్తిస్తే: లెవెల్ 4 పెన్షన్ రూ. 27,413, లెవెల్ 5 పెన్షన్ రూ. 31,390, లెవెల్ 6 పెన్షన్ రూ. 38,055, లెవెల్ 7 పెన్షన్ రూ. 48,268 అవుతుంది.
• 2.28 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వర్తిస్తే: లెవెల్ 4 పెన్షన్ రూ. 29,070, లెవెల్ 5 పెన్షన్ రూ. 33,288, లెవెల్ 6 పెన్షన్ రూ. 40,356, లెవెల్ 7 పెన్షన్ రూ. 51,186 కి చేరుతుంది.
• 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వర్తిస్తే: లెవెల్ 4 పెన్షన్ రూ. 32,768, లెవెల్ 5 పెన్షన్ రూ. 37,522, లెవెల్ 6 పెన్షన్ రూ. 45,489, లెవెల్ 7 పెన్షన్ రూ. 57,697 అవుతుంది.
7వ పే కమిషన్లో వాడిన 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్నే మళ్లీ వాడితే, లెవెల్ 7 ఉద్యోగి కనీస పెన్షన్ రూ. 22,450 నుండి దాదాపు రూ. 58,000 (రూ. 57,697) వరకు పెరుగుతుంది. ఎన్సి-జెసిఎమ్, ఎఐడిఇఎఫ్, బిపిఎమ్ఎస్ వంటి యూనియన్లు 3.8 నుండి 4.0 వరకు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ రేటు పెంపు డిమాండ్
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్తో పాటు, ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చే వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ రేటును ప్రస్తుతం ఉన్న 3 శాతం నుండి 5 శాతం నుండి 7 శాతానికి పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. ఆల్ ఇండియా న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (AINPSEF) 7 శాతం ఇంక్రిమెంట్ను సిఫార్సు చేసింది. నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ది జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ (NC-JCM), ఎఐడిఇఎఫ్, ఎఫ్ఎన్పిఓ సంఘాలు 6 శాతం ఇంక్రిమెంట్ కోరుతుండగా, ఐఆర్టిఎస్ఎ 5 శాతం ఇంక్రిమెంట్తో పాటు 4.0 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కావాలని ప్రతిపాదించింది. 7 శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తే కేవలం 6 నుండి 7 ఏళ్లలోనే జీతం రెట్టింపు అవుతుందని, పెరుగుతున్న ఖర్చులకు ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని AINPSEF అధ్యక్షుడు మంజీత్ సింగ్ పటేల్ తెలిపారు.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వర్సెస్ అధిక ఇంక్రిమెంట్ రేటు - ఏది మేలు?
ప్రస్తుత బేసిక్ పే ఆధారంగా వేర్వేరు మార్గాల్లో జీతాల పెరుగుదల ఎలా ఉంటుందో ఒక అంచనా చూద్దాం.
రూ. 30,000 బేసిక్ పే ఉన్న ఉద్యోగికి:
• 2.15 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, 3 శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఉంటే: 1వ సంవత్సరం బేసిక్ రూ. 66,435, 5వ సంవత్సరం రూ. 74,773, 10వ సంవత్సరం రూ. 86,683 అవుతుంది.
• ఫిట్మెంట్ లేకుండా 5 శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఉంటే: 1వ సంవత్సరం రూ. 31,500, 5వ సంవత్సరం రూ. 38,288, 10వ సంవత్సరం రూ. 48,867 మాత్రమే అవుతుంది.
• ఫిట్మెంట్ లేకుండా 7 శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఉంటే: 1వ సంవత్సరం రూ. 32,100, 5వ సంవత్సరం రూ. 42,077, 10వ సంవత్సరం రూ. 59,015 అవుతుంది.
• ఫిట్మెంట్ లేకుండా 10 శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఉంటే: 1వ సంవత్సరం రూ. 33,000, 5వ సంవత్సరం రూ. 48,315, 10వ సంవత్సరం రూ. 77,812 అవుతుంది.
రూ. 35,000 బేసిక్ పే ఉన్న ఉద్యోగికి:
• 2.15 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, 3 శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఉంటే: 1వ సంవత్సరం బేసిక్ రూ. 77,508, 5వ సంవత్సరం రూ. 87,235, 10వ సంవత్సరం రూ. 1,01,130 అవుతుంది.
• ఫిట్మెంట్ లేకుండా 5 శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఉంటే: 1వ సంవత్సరం రూ. 36,750, 5వ సంవత్సరం రూ. 44,670, 10వ సంవత్సరం రూ. 57,011 అవుతుంది.
• ఫిట్మెంట్ లేకుండా 7 శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఉంటే: 1వ సంవత్సరం రూ. 37,450, 5వ సంవత్సరం రూ. 49,089, 10వ సంవత్సరం రూ. 68,850 అవుతుంది.
• ఫిట్మెంట్ లేకుండా 10 శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఉంటే: 1వ సంవత్సరం రూ. 38,500, 5వ సంవత్సరం రూ. 56,368, 10వ సంవత్సరం రూ. 90,781 అవుతుంది.
రూ. 40,000 బేసిక్ పే ఉన్న ఉద్యోగికి:
• 2.15 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, 3 శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఉంటే: 1వ సంవత్సరం బేసిక్ రూ. 88,580, 5వ సంవత్సరం రూ. 99,698, 10వ సంవత్సరం రూ. 1,15,577 అవుతుంది.
• ఫిట్మెంట్ లేకుండా 5 శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఉంటే: 1వ సంవత్సరం రూ. 42,000, 5వ సంవత్సరం రూ. 51,051, 10వ సంవత్సరం రూ. 65,156 అవుతుంది.
• ఫిట్మెంట్ లేకుండా 7 శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఉంటే: 1వ సంవత్సరం రూ. 42,800, 5వ సంవత్సరం రూ. 56,102, 10వ సంవత్సరం రూ. 78,686 అవుతుంది.
• ఫిట్మెంట్ లేకుండా 10 శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఉంటే: 1వ సంవత్సరం రూ. 44,000, 5వ సంవత్సరం రూ. 64,420, 10వ సంవత్సరం రూ. 1,03,750 అవుతుంది.
ఇవన్నీ కేవలం అంచనాలు మాత్రమే. 8వ వేతన సంఘం అధికారికంగా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, ఇంక్రిమెంట్ రేటును ఖరారు చేసిన తర్వాతే అసలు జీతాలు, పెన్షన్ల వివరాలు స్పష్టమవుతాయి.