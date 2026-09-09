Investment: రిటైర్మెంట్ సేవింగ్పై భిన్న అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా గ్యారంటీడ్ ప్లాన్లలో ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలన్న ప్రశ్నకు, వేర్వేరు సమాధానాలు వస్తుంటాయి. ఆర్థిక నిపుణుల ప్రకారం ఈ పెట్టుబడికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రిటైర్మెంట్ పొదుపులో ఎంత భాగం గ్యారంటీడ్ ప్లాన్లలో ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలన్న ప్రశ్నకు కొందరు 20% అంటే, మరికొందరు 40% అంటారు. వందలో నుంచి వ్యక్తి వయసును తీసివేయడం లాంటి సాధారణ సూత్రాలను తరచుగా చెబుతుంటారు, కానీ ఇలాంటి పద్ధతులు ఇప్పుడు పాతబడిపోయాయి, ఆధునిక పరిస్థితులను అవి పరిగణనలోకి తీసుకోవు.
ఆ సమాధానాల్లో ఏదీ సరైనది కాదు, ఎందుకంటే ప్రశ్న అడుగుతున్న కుటుంబాన్ని వాటిలో ఏ ఒక్కటీ చూడలేదు. ప్రభుత్వ పింఛను, అద్దె చెల్లించే అద్దెదారు ఉన్న రిటైరైన వ్యక్తికి కొత్తగా గ్యారంటీ చేయాల్సినది దాదాపు ఏమీ మిగలదు. ఈ రెండూ లేని మరో వ్యక్తికి మాత్రం చాలా ఉంటుంది. ఒక కుటుంబం తన సొంత ఆర్థిక పరిస్థితి ఆధారంగా అవసరమైన మొత్తాన్ని లెక్కించడానికి సుమారు 20 నిమిషాలు సరిపోతాయి.
శాతంతో మొదలుపెట్టడం ఎందుకు తప్పు
గ్యారంటీడ్ ప్లాన్లకు కేటాయించే పొదుపు శాతం అనేది ఫలితం, మొదలుపెట్టే బిందువు కాదు. ఆ ఏడాది మార్కెట్లు ఎలా ఉన్నా సరే, కుటుంబానికి ప్రతి నెలా తప్పనిసరిగా అయ్యే ఖర్చులన్నింటినీ జాబితా చేయడంతో ఈ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. ఆ ఖర్చులను భరించడానికి కావాల్సిన మొత్తాన్ని లెక్కించిన తర్వాతే తుది శాతం తేలుతుంది.
ఉదాహరణకు, మొత్తం రూ. 2 కోట్ల రిటైర్మెంట్ పొదుపు ఉందనుకుందాం. దీని నుంచి నెలకు రూ. 55,000 ఖర్చులు.. అద్దె, ఆహారం, వైద్య బిల్లులు, యుటిలిటీలు, ఇన్సూరెన్స్ భరించాలి. అంటే ఏడాదికి రూ. 6.6 లక్షలు. అద్దె రూపంలో వచ్చే ఆదాయం రూ. 1.8 లక్షలు కవర్ చేస్తుంది కాబట్టి, ఏడాదికి మిగిలే రూ. 4.8 లక్షలు గ్యారంటీడ్ మార్గాల నుంచి రావాలి. రాబడి రేటు 6% అనుకుంటే, ఏడాదికి కావాల్సిన ఆ రూ. 4.8 లక్షలు రావడానికి రూ. 80 లక్షల మూలధనం అవసరం అవుతుంది.
గ్యారంటీడ్ ఆదాయ వనరులను ఎంచుకోవాలి
చాలా కుటుంబాలు పొరపాటున గ్యారంటీడ్ ప్లాన్లకు అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ డబ్బు కేటాయిస్తాయి. అందుకే ప్రస్తుతం ఉన్న గ్యారంటీడ్ ఆదాయ వనరులన్నింటినీ ముందుగా జాబితా చేయడం ముఖ్యం. EPF బ్యాలెన్స్, PPF ఖాతా, డిపాజిట్లు, ఏదైనా పింఛను, ఆస్తిపై వచ్చే అద్దె, NPS ఖాతాలోని యాన్యుటీ భాగం.. ఇవన్నీ ఆ జాబితాలోకి వస్తాయి. చిన్న పొదుపు పథకాల రేట్లను ప్రతి త్రైమాసికం సవరిస్తారు. జనవరి–మార్చి 2026 త్రైమాసికానికి సీనియర్ సిటిజన్స్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ 8.2% వద్ద, పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ 7.1% వద్ద ఉన్నాయి.
రెండుసార్లు లెక్కించే ఉచ్చు
ప్రావిడెంట్ ఫండ్లో రూ. 40 లక్షలు, దానికి తోడు పింఛను ఉన్న రిటైరైన వ్యక్తులు కొత్త ప్లాన్లు కొనకుండానే అవసరమైన ఆదాయంలో గణనీయమైన భాగాన్ని ఇప్పటికే భద్రపరచుకున్నట్టే. దానిపైన మొత్తం పొదుపులో మరో 40% పెట్టుబడి పెడితే, నిజంగా అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువే భద్రపరచినట్టు అవుతుంది. Guaranteed plansపోల్చి చూసే ఎవరైనా అందుకే ముందు ఈ తీసివేత చేయడం మేలు. ఇప్పటికే ఉన్న గ్యారంటీడ్ ఆదాయాన్ని తీసివేసిన తర్వాత మిగిలే అవసరం సాధారణంగా మొదట వేసుకున్న అంచనా కంటే తక్కువగానే ఉంటుంది.
ఒక కుటుంబం అవసరానికి మించి గ్యారంటీ చేసుకోగలదా?
సులభంగానే చేసుకోగలదు, కానీ దాని నష్టం సుమారు 15 ఏళ్ల పాటు కనిపించకుండా ఉండి, ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా బయటపడుతుంది. మార్కెట్ పతనం లాగా ఎక్కువ కేటాయింపు తనను తాను ప్రకటించుకోదు. గ్యారంటీడ్ పెట్టుబడులు స్థిర రాబడి రేటును ఇస్తాయి, కానీ పెరుగుతున్న ధరలు ఆ లాభాలను చాలావరకు తినేస్తాయి. ద్రవ్యోల్బణం వల్ల ధరలు పెరిగే రేటుకు రాబడి రేటు ఇంత దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు, డబ్బు అసలు విలువ పెరగదు.
రూ. 1 కోటి 25 ఏళ్ల పాటు 6% చొప్పున చక్రవడ్డీతో పెరిగితే రూ. 4.29 కోట్లు అవుతుంది. కానీ అదే కాలంలో ద్రవ్యోల్బణం 5% చొప్పున పెరిగితే, ఆ రూ. 4.29 కోట్లతో ఈరోజు రూ. 1.27 కోట్లతో కొనగలిగినంత మాత్రమే కొనగలం. అంటే 25 ఏళ్లలో అసలు కొనుగోలు శక్తి 27% మాత్రమే పెరుగుతుంది. ఇందులో ఆ ఉత్పత్తి తప్పేమీ లేదు. గ్యారంటీలు వృద్ధి కంటే భద్రతకే ప్రాధాన్యం ఇస్తాయి. అందుకే ప్రాథమిక జీవన ఖర్చులను భరించడానికి అవి బాగా సరిపోతాయి, కానీ అదనపు సంపదను సృష్టించడానికి కాదు. 30 ఏళ్ల రిటైర్మెంట్కు కొంత డబ్బు ద్రవ్యోల్బణం కంటే వేగంగా పెరగాల్సి ఉంటుంది, అది గ్యారంటీడ్ ఉత్పత్తులు ఇవ్వలేవు.
గ్యారంటీడ్ ప్రతి రూపాయీ ఒకేలా ఉండదు
ఒక గ్యారంటీడ్ ప్లాన్ను మరొకదాని నుంచి వేరు చేసేవి నాలుగు అంశాలు, ప్రకటించిన రేటు కంటే ఇవే ఎక్కువ ముఖ్యం.
* వ్యవధి మొదటిది. డిపాజిట్ లేదా చిన్న పొదుపు ఖాతా ఒక నిర్దిష్ట కాలానికి రేటును గ్యారంటీ చేసి, ఆ తర్వాత అప్పటి రేటుకు రీసెట్ అవుతుంది. ఇన్సూరెన్స్ ఒప్పందం మాత్రం దశాబ్దాల పాటు రేటును లాక్ చేయగలదు. 60 ఏళ్ల వయసులో ఇంకా 30 ఏళ్లు ముందున్న రిటైరైన వ్యక్తికి ఈ తేడా చాలా ముఖ్యం.
* పన్ను విధానం రెండోది. డిపాజిట్ల వడ్డీ, చాలా చిన్న పొదుపు పథకాల వడ్డీ శ్లాబ్ రేటు ప్రకారం పన్ను పరిధిలోకి వస్తాయి. అదే Guaranteed income insurance planనుంచి వచ్చే మొత్తాలు, ప్రీమియం వర్తించే పరిమితుల లోపల ఉంటే పన్ను పరిధి బయట ఉండవచ్చు. ఇది వ్యక్తిగత పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే దాదాపు ఒకేలాంటి రేటును చూపే రెండు ఉత్పత్తులు చేతికి వేర్వేరు మొత్తాలను ఇవ్వొచ్చు.
* డిపాజిట్ పరిమితులు, అందుబాటు మూడో, నాలుగో అంశాలు. సీనియర్ సిటిజన్స్ సేవింగ్స్ స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టగలిగే మొత్తానికి పరిమితి ఉంటుంది. ఇన్సూరెన్స్ ఒప్పందాలు డబ్బును చాలా కాలం లాక్ చేసి ఉంచుతాయి. దీని ఫలితంగా గ్యారంటీడ్ ప్లాన్లు ఎక్కువగా ఉన్నా, తక్షణ అవసరాలకు చేతిలో నగదు లేని పరిస్థితి రావొచ్చు.
ఈ హామీ వెనుక ఎవరు ఉన్నారన్నది కూడా ఆలోచించాల్సిన విషయమే. చిన్న పొదుపు పథకం ప్రభుత్వ బాధ్యత. ఇన్సూరెన్స్ గ్యారంటీ మాత్రం దానికి తగిన మూలధనాన్ని ఉంచే నియంత్రిత ఇన్సూరెన్స్ సంస్థపై ఆధారపడి ఉంటుంది. రెండూ బలమైనవే, కానీ ఒకేలాంటివి కావు. పెద్ద మొత్తంలోని గ్యారంటీడ్ ఆదాయాన్ని వేర్వేరు సంస్థల మధ్య పంచుకోవడం సులభం, ఖర్చు కూడా పెద్దగా ఉండదు.
ఒకే సంఖ్య 30 ఏళ్లకు సరిపోదు
60 ఏళ్ల వయసులో నిర్ణయించిన కేటాయింపు 75 ఏళ్లకు తప్పుగా మారుతుంది, ఎందుకంటే రిటైర్మెంట్లోని రెండు దశలూ వేర్వేరు అవసరాలను అడుగుతాయి. రిటైర్మెంట్ ఆరంభంలో పెట్టుబడులు పెరగడానికి ఎక్కువ సమయం ఉంటుంది, ఆరోగ్య ఖర్చులు తక్కువగా ఉంటాయి; అందుకే వృద్ధిపై దృష్టి పెట్టే ఆస్తులకు అక్కడ అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాతి సంవత్సరాల్లో పరిస్థితి మారుతుంది. ఆరోగ్య ఖర్చులు పెరుగుతాయి, కాలవ్యవధి తగ్గుతుంది, మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను తట్టుకునే సామర్థ్యం తగ్గుతుంది.
ఏ సూత్రం కంటే కూడా, ప్రతి కొన్నేళ్లకు ఒకసారి ఈ విభజనను సమీక్షించడం మేలు. ప్రతి సమీక్షలోనూ రెండే ప్రశ్నలు: కొన్నేళ్ల ధరల పెరుగుదల తర్వాత మీ కనీస ఖర్చు ఇప్పుడు ఎంత అవుతోంది, అందులో ఎంత భాగాన్ని ఇప్పటికే ఉన్న గ్యారంటీడ్ ఆదాయం భరిస్తోంది. ఈ దశాబ్దాల్లో అత్యధికంగా మారే అంశం వైద్య ఖర్చు. 60 ఏళ్ల వయసులో సాధారణ జీవన ఖర్చుల చుట్టూ వేసుకున్న బడ్జెట్, 75 ఏళ్లకు వచ్చే వైద్య బిల్లుల ముందు నిలవడం అరుదు. కార్పస్ను స్థిరంగా ఉంచకుండా పెరిగేలా వదిలిపెట్టాలనడానికి ఇది మరో కారణం.
తుది మొత్తాన్ని ఎలా లెక్కించాలి?
గ్యారంటీడ్ ఉత్పత్తుల పని ఒక్కటే: మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులతో సంబంధం లేకుండా స్థిరమైన నెలవారీ ఆదాయం ఇవ్వడం. వాటిపై అంతకుమించి ఆధారపడితే దీర్ఘకాలిక సంపద వృద్ధి తగ్గుతుంది. అవసరమైన మొత్తాన్ని తేల్చడానికి నాలుగు దశల ప్రక్రియ ఉపయోగపడుతుంది:
* ముందుగా అనవసర ఖర్చులను మినహాయించి, నెలవారీ ఖర్చులన్నింటినీ లెక్కించాలి.
* తర్వాత పింఛను, అద్దె లేదా ప్రస్తుత గ్యారంటీడ్ పొదుపుల నుంచి వచ్చే ఆదాయాన్ని ఆ మొత్తం నుంచి తీసివేయాలి.
* ఆ తర్వాత మిగిలిన మొత్తాన్ని ఒక సాంప్రదాయిక పేఅవుట్ రేటుతో భాగించి, అవసరమైన మూలధనాన్ని తేల్చాలి.
* చివరి దశలో ఆ మొత్తాన్ని మీ మొత్తం పొదుపులో శాతంగా లెక్కించి, దాన్ని క్రమం తప్పకుండా సమీక్షించాల్సిన ప్రారంభ మార్గదర్శిగా చూడాలి.