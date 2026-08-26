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- Shukra Gochar :సెప్టెంబర్ 11న స్వాతి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు..ఈ 3 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే
Shukra Gochar :సెప్టెంబర్ 11న స్వాతి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు..ఈ 3 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే
Shukra Gochar : ఆగస్టు 25న శుక్రుడు చిత్త నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టాడు. మళ్లీ సెప్టెంబర్ 11న స్వాతి నక్షత్రంలోకి మారతాడు. ఈ నక్షత్ర మార్పు 3 రాశుల వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపనుంది. ముఖ్యంగా, వారు పట్టిందల్లా బంగారమే కానుంది. ఆ రాశులు ఇవే..
మేష రాశి
ఆర్థికం , వ్యాపారం: స్వాతి నక్షత్రంలో శుక్రుడి సంచారం వల్ల మేష రాశి వ్యాపారులకు భారీ లాభాలు అందుతాయి. కొత్త పెట్టుబడులు పెడితే అద్భుతమైన రాబడి వస్తుంది.
కలిసివచ్చే అవకాశాలు: ఆర్థికంగా సరికొత్త ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ లేదా అవకాశం మీ చేతికి వచ్చి అంచనాలకు మించిన లాభాలను ఇస్తుంది.
ప్రేమ జీవితం: భాగస్వామితో సంబంధాలు బలపడతాయి. ప్రేమ సంబంధాలలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం ఎంతో మధురంగా సాగుతుంది.
మిథున రాశి
కెరీర్, లక్ష్యాలు: శుక్రుడి నక్షత్ర పరివర్తనం మిథున రాశి వారికి కెరీర్లో అద్భుతమైన పురోగతిని ఇస్తుంది. మీరు నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను సులువుగా చేరుకుంటారు.
ధన యోగం: ఆర్థిక విషయాల్లో ఈ కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. పాత బకాయిలు వసూలు కావడం, ఆదాయ మార్గాలు పెరగడం జరుగుతుంది.
కుటుంబ బంధాలు: లైఫ్ పార్ట్నర్ నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఇద్దరి మధ్య అనురాగం పెరిగి, దాంపత్య జీవితం ఆనందమయంగా మారుతుంది.
కన్యా రాశి (Virgo)
బ్యాంకు బ్యాలెన్స్: సెప్టెంబర్ 11 తర్వాత కన్యా రాశి వారి జాతకంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. ఊహించని ధనలాభంతో మీ బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
పనుల్లో విజయం: చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు, అసంపూర్తిగా ఉన్న ప్రాజెక్టులు ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా పూర్తవుతాయి.
ప్రశాంతత: జీవితంలో ఉన్న అనేక రకాల మానసిక, ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోయి, కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది.