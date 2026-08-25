Guru Gamanam: కేతు నక్షత్రంలోకి గురు గమనం.. ఈ రాశులకు కుబేర యోగం, డబ్బే డబ్బు..!
Guru Gamanam: గురు గ్రహం జ్ఞానానికి, సంపదకు కారకుడు.ఈ గురు గ్రహం ప్రస్తుతం ఆశ్లేష నక్షత్రంలో ఉండగా.. అక్టోబర్ 31న కేతు గ్రహానికి సంబంధించిన మఘ నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. దీని కారణంగా 5 రాశులకు కుబేర యోగం కలగనుంది. డబ్బు వీరిని ఆకర్షిస్తుంది.
మేష రాశి
గురుడు మీ జాతకంలోని 5వ ఇంట్లో సంచరించడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి.
ప్రయోజనాలు: పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ వేగవంతమవుతాయి. అకస్మాత్తుగా ధన ప్రవాహం పెరిగి, పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఆదా చేయగలుగుతారు.
కెరీర్: ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు ఉన్నతాధికారుల నుండి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. జీతం పెంపు లేదా ప్రమోషన్ పొందే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
కర్కాటక రాశి
మఘ నక్షత్రంలో గురు సంచారం కర్కాటక రాశి వారికి 2వ ఇంట జరగడం వల్ల వీరు ఈ సమయంలో ఏం చేసినా విజయాలే అందుకుంటారు.
ప్రయోజనాలు: దీర్ఘకాలంగా ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
కెరీర్: ఉద్యోగార్థులకు మంచి ఆఫర్లు అందుతాయి. ఆఫీసులో సహోద్యోగుల మద్దతుతో అనుకున్న లక్ష్యాలను సులువుగా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబంతో సంతోషంగా సమయాన్ని గడుపుతారు.
సింహ రాశి
గురు గ్రహం సింహ రాశి లగ్న భావంలోకి ప్రవేశిస్తోంది. ఇది ఈ రాశి వారికి సువర్ణ సమయం.
ప్రయోజనాలు: ఆకస్మిక ధన లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకునే వారికి, విదేశాల్లో ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించే వారికి ఇది సరైన సమయం.
కెరీర్: ఉద్యోగంలో పదోన్నతి (ప్రమోషన్) లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు అత్యధిక లాభాలను గడిస్తారు.
తులా రాశి
గురుడు తులా రాశికి 11వ ఇంట్లోకి (లాభ స్థానం) ప్రవేశిస్తాడు.
ప్రయోజనాలు: మీరు పడిన శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. పాత పెట్టుబడుల నుండి ఊహించని భారీ లాభాలు అందుతాయి.
కెరీర్: ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి, ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారికి అనుకూలమైన ఆఫర్లు వస్తాయి. పారిశ్రామికవేత్తలు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి
రాబోయే రెండు నెలలు ధనుస్సు రాశి వారికి పూర్తి అదృష్టాన్ని అందిస్తాయి.
ప్రయోజనాలు: ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది, పాత అప్పులన్నీ తీర్చేస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం పెరుగుతాయి.
కెరీర్: ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా కొత్త ప్రాజెక్టులు చేతికి అందుతాయి. నిలిచిపోయిన సృజనాత్మక పనులను తిరిగి ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం. తోబుట్టువులు, బంధువులతో సంబంధాలు బలపడతాయి.