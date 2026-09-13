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- Weekly Horoscope: 12 రాశుల వారఫలాలు.. గ్రహాల మార్పుతో ఈ వారం ఏ రాశికి కలిసొస్తుందంటే?
Weekly Horoscope: 12 రాశుల వారఫలాలు.. గ్రహాల మార్పుతో ఈ వారం ఏ రాశికి కలిసొస్తుందంటే?
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 13.9.2026 నుంచి 19.9.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
మేష రాశివారికి ఈ వారం ఉత్సాహం, చురుకుదనం పెరుగుతాయి. చాలాకాలంగా వాయిదా పడ్డ పనులను పూర్తి చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారులకు కొత్త పరిచయాలు లాభదాయకం. కుటుంబ విషయాల్లో తొందరపడి మాట్లాడటం మంచిదికాదు. ఆదాయం సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాలి. విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఈ వారం తొందరపాటు కంటే ప్రణాళికతో ముందుకు సాగడం శ్రేయస్కరం.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృషభ రాశివారికి ఈ వారం ఆర్థిక, కుటుంబ విషయాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు, ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారులకు కొత్త కస్టమర్లు, అవకాశాలు రావచ్చు. పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు పూర్తిగా పరిశీలించడం అవసరం. సూర్యుడి ప్రభావంతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ సంబంధాల్లో చిన్న అపార్థాలు రావచ్చు కాబట్టి ఓపికగా మాట్లాడాలి. విద్యార్థులు ప్రణాళికతో చదవాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించి, భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవడం మంచిది.
మిథున రాశి ఫలాలు
మిథున రాశివారికి ఈ వారం ఉద్యోగం, వ్యాపారం, కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. బుధుడి బలమైన స్థానం ఆలోచనా శక్తి, నిర్ణయ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. పెండింగ్ పనులు పూర్తవడంతో పాటు వ్యాపారులకు కొత్త ఒప్పందాలు రావచ్చు. ఆదాయం పెరిగే అవకాశముంది. పొదుపుపై దృష్టి పెట్టాలి. కుటుంబంలో మీ మాటకు ప్రాధాన్యం లభిస్తుంది. విద్యార్థులు ప్రణాళికతో చదివితే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ప్రేమ సంబంధాల్లో స్పష్టమైన సంభాషణ అవసరం. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి. ఈ వారం జ్ఞానం, చాకచక్యం, ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కర్కాటక రాశివారికి ఈ వారం గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉత్సాహం, ధైర్యం, ఆర్థిక అవకాశాలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు, వ్యాపారులకు ప్రయోజనకరమైన పరిచయాలు ఏర్పడవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అయితే భావోద్వేగాలకు లోనై నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. విద్యార్థులు కష్టపడితే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. కోపం, ఒత్తిడి, నిద్రలేమికి దూరంగా ఉండాలి. ఈ వారం ఆత్మవిశ్వాసం, సహనంతో ముందుకు సాగడం శ్రేయస్కరం.
సింహ రాశి ఫలాలు
సింహ రాశివారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. సూర్యుడి ప్రభావంతో ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక, కుటుంబ విషయాలపై దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు కొత్త ప్రణాళికలను అమలు చేసే ముందు భాగస్వాముల సలహా తీసుకోవాలి. డబ్బు విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. ప్రేమలో ఆధిపత్య ధోరణిని తగ్గించాలి. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణ పాటించాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. అహంకారాన్ని పక్కనపెట్టి ఆచరణాత్మకంగా వ్యవహరించడం మంచిది.
కన్య రాశి ఫలాలు
కన్య రాశివారికి ఈ వారం కీలకంగా ఉంటుంది. బుధుడి బలమైన స్థానం వల్ల ఆలోచనా శక్తి, నిర్ణయ సామర్థ్యం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు, పదోన్నతి లేదా కీలక బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపార నిర్ణయాలు అనుకూల ఫలితాలు ఇవ్వొచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సూచనలు ఉన్నాయి. వారం మధ్య నుంచి సూర్యుడి సంచారంతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత అవసరం. వచ్చిన అవకాశాలను తొందరపడకుండా ఆలోచించి సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.
తుల రాశి ఫలాలు
తుల రాశివారికి ఈ వారం ఉద్యోగం, ఆర్థిక, సంబంధాల విషయంలో సమతుల్యత అవసరం. ముఖ్యమైన చర్చలు, ఒప్పందాలు, పత్రాల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగాలలో సహచరుల సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు కొత్త పరిచయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆదాయం బాగానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో మాట తీరు కీలకం. ప్రేమ సంబంధాల్లో నిజాయతీగా మాట్లాడాలి. వారం చివర్లో పనిభారం, ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. ఆరోగ్యం కోసం తగిన విశ్రాంతి, నిద్ర అవసరం. ఈ వారం సహనం, రాజీ ధోరణి, ఆర్థిక నియంత్రణతో ముందుకు సాగడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృశ్చిక రాశివారికి ఈ వారం వృత్తి పరంగా పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు, తమ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశాలు లభించవచ్చు. సూర్యుడి సంచారంతో పరిచయాలు, నెట్వర్క్ ద్వారా ప్రయోజనం పొందొచ్చు. వ్యాపారులు ఒప్పందాల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు నిలిచిపోయిన డబ్బులు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ప్రేమలో భాగస్వామి మద్దతు లభిస్తుంది. విద్యార్థులకు అనుకూల సమయం. కొత్త పరిచయాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ వారం కెరీర్ పరంగా మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. సూర్యుడి సంచారంతో ఉద్యోగ, వృత్తి విషయాలకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది. ఉన్నతాధికారుల నుంచి గుర్తింపు, కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారులు విస్తరణపై దృష్టి పెట్టవచ్చు. అయితే పెద్ద పెట్టుబడులకు ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి. ఆదాయం పెరిగే అవకాశమున్నా ప్రయాణాలు, కుటుంబ అవసరాలతో ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు దక్కవచ్చు. ప్రేమ, కుటుంబ విషయాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం.
మకర రాశి ఫలాలు
మకర రాశివారికి ఈ వారం ఉన్నత విద్య, ప్రయాణాలు, భవిష్యత్ ప్రణాళికలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ మార్పు కోరుకునేవారికి కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపారులు ఇతర ప్రాంతాల్లో విస్తరణ అవకాశాలను పరిశీలించవచ్చు. సూర్యుడి సంచారంతో ఉన్నతాధికారులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉన్నా రిస్క్ పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి. కుటుంబ పెద్దల సహకారం లభిస్తుంది. విద్యార్థులకు అనుకూల సమయం. ప్రేమలో అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యం కోసం తగిన విశ్రాంతి అవసరం.ఈ వారం సహనంతో కష్టపడితే స్థిరమైన ఫలితాలు పొందవచ్చు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుంభ రాశివారు ఈ వారం ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉద్యోగంలో పనిభారం పెరిగినా, కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభించవచ్చు. వ్యాపారులకు కొత్త భాగస్వామ్య అవకాశాలు వస్తాయి. ఒప్పందాలపై సంతకం చేసే ముందు పూర్తిగా పరిశీలించాలి. సూర్యుడి సంచారంతో రుణాలు, పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబంలో చిన్నపాటి ఒత్తిడిని చర్చలతో పరిష్కరించుకోవచ్చు. ప్రేమలో అనవసర అనుమానాలకు దూరంగా ఉండాలి. విద్యార్థులు లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టాలి. ఆరోగ్య సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
మీన రాశి ఫలాలు
మీన రాశివారికి ఈ వారం సంబంధాలు, భాగస్వామ్యాలు, ఉద్యోగ రంగంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోవచ్చు. బుధుడి ప్రభావంతో వృత్తి పరమైన కమ్యూనికేషన్ మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగాలలో తోటివారి సహకారంతో మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపారులు భాగస్వామ్యాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. కుటుంబ పెద్దల అవసరాలపై శ్రద్ధ అవసరం. ప్రేమలో భావాలను స్పష్టంగా వ్యక్తపరచాలి. విద్యార్థులు ఏకాగ్రతతో చదవాలి. ఇతరుల సలహాలు వింటూనే, నిర్ణయాల్లో స్పష్టతతో ముందుకు సాగాలి.