Mercury Transit: కన్య రాశిలోకి బుధుడు.. ఈ 4 రాశులవారి అదృష్టం రెట్టింపు కావడం పక్కా!
Mercury Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధుడు త్వరలో తన ఉచ్ఛస్థానమైన కన్య రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. దానివల్ల శుభప్రదమైన 'భద్ర రాజయోగం' ఏర్పడనుంది. ఈ యోగంతో 4 రాశులవారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాల్లో అపారమైన విజయం దక్కనుంది. మరి ఆ రాశులేవో చూడండి.
కన్య రాశిలో బుధుడి సంచారం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల రాకుమారుడు, తెలివితేటలు, వ్యాపారం, విద్య, వాక్చాతుర్యానికి కారకుడైన బుధ గ్రహం.. సెప్టెంబర్ 7న తన సొంత రాశి అయిన కన్య రాశిలోకి ప్రవేశించనుంది. ఈ సమయంలో, బుధుడి బలంతో అద్భుతమైన 'భద్ర రాజయోగం' ఏర్పడనుంది. ఈ యోగం 4 రాశులవారికి అదృష్టం తీసుకురానుంది. మరి ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
మిథున రాశి
బుధ గ్రహ సంచారం కారణంగా మిథున రాశివారిలో తెలివితేటలు, చాకచక్యం, ఆలోచనా శక్తి మరింతగా పెరుగుతాయి. ఏ విషయంలోనైనా వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం పెరగడంతో పాటు, ఇతరులను ఆకట్టుకునే విధంగా మాట్లాడగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి ఇది మంచి సమయం. మీ వ్యూహాలు, వ్యాపార నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలను అందించి భారీ లాభాలకు దారితీసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో కూడా మీ ఆలోచనలు, నిర్ణయాలు కీలకంగా మారడంతో లాభాల్లో మీ వాటా గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ బుధ సంచారం వృత్తి, ఆర్థిక, కుటుంబ విషయాల్లో అనుకూలమైన మార్పులకు నాంది పలుకుతుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాల్లో కష్టపడి పనిచేసే వారికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీరు తీసుకునే నిర్ణయాల్లో స్పష్టత పెరగడంతో పాటు, సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. ఎప్పటి నుంచో ఆగిపోయిన పనులు ఒక్కొక్కటిగా పూర్తయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు, సహచరుల నుంచి సహకారం లభించడంతో వృత్తి జీవితంలో మీ స్థానం మరింత బలపడుతుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి బుధుడి ఉచ్ఛ సంచారం ఆర్థికంగా మంచి మార్పులకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఊహించని మార్గాల నుంచి ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ఇంతకాలం ఆర్థికంగా ఎదురుచూస్తున్న కొన్ని ఫలితాలు ఈ సమయంలో అనుకూలంగా మారవచ్చు. బుధుడి ప్రభావంతో ఆర్థిక విషయాల్లో మీ ఆలోచనా శక్తి, లెక్కలు వేసుకునే సామర్థ్యం, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే నైపుణ్యం మెరుగుపడతాయి. దీంతో డబ్బును ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలి, ఎక్కడ ఖర్చును తగ్గించాలి అనే విషయంలో స్పష్టత పెరుగుతుంది.
కన్య రాశి
కన్య రాశిలో బుధుడు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉండటం వల్ల 'భద్ర రాజయోగం' ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం వల్ల మీ వ్యక్తిత్వం, మనోబలం రెట్టింపవుతాయి. విద్యార్థులకు, పరిశోధన రంగంలో ఉన్నవారికి ఊహించని అద్భుతమైన విజయం దక్కుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. పాత అప్పులు పూర్తిగా తీర్చి, పొదుపు పెంచుకునే అద్భుత అవకాశాలు లభిస్తాయి.