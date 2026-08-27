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- Ketu Gochar: 18 ఏళ్ల తర్వాత కేతు మాయాజాలం .. ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం, ధనయోగం!
Ketu Gochar: 18 ఏళ్ల తర్వాత కేతు మాయాజాలం .. ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం, ధనయోగం!
Ketu Gochar: సుమారు 18 సంవత్సరాల విరామం తర్వాత ఛాయా గ్రహమైన కేతువు డిసెంబర్ లో కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సాధారణంగా ఒక రాశిలో 18 నెలల పాటు సంచరించే కేతువు, ఈ నక్షత్ర పరివర్తన ద్వారా పలు రాశుల వారి జాతకాల్లో సానుకూల మార్పులను తేనున్నాడు.
వృషభ రాశి
స్థానం: కేతువు 3వ ఇంట (ధైర్య, పరాక్రమ స్థానం) ప్రవేశిస్తాడు.
ఫలితాలు: ఆత్మవిశ్వాసం, పట్టుదల పెరుగుతాయి. కెరీర్లో కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి.
వ్యాపారం & ప్రయాణాలు: పని నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. కొత్త పరిచయాల ద్వారా ఊహించని ధనలాభాలు అందుతాయి.
మిథున రాశి (Gemini)
స్థానం: కేతువు 2వ ఇంట (ధన, కుటుంబ స్థానం) ప్రవేశిస్తాడు.
ఫలితాలు: ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడి, పొదుపు పెంచే మార్గాలు సుగమం అవుతాయి.
ఉద్యోగం & వ్యాపారం: మీ మాటకారితనంతో ఉద్యోగంలో సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఒప్పందాలు కలసివస్తాయి. కుటుంబంలో మాట తొందరపాటు తగదు.
కన్యా రాశి (Virgo)
స్థానం: కేతువు 11వ ఇంట (లాభ స్థానం) ప్రవేశిస్తాడు.
ఫలితాలు: ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. పాత పెట్టుబడుల నుండి ఊహించని లాభాలు అందుతాయి.
కెరీర్: ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు, వ్యాపారులకు కొత్త క్లయింట్లు లభించి ఆర్థిక స్థిరత్వం చేకూరుతుంది.
తులా రాశి (Libra)
స్థానం: కేతువు 10వ ఇంట (కర్మ/వృత్తి స్థానం) ప్రవేశిస్తాడు.
ఫలితాలు: కెరీర్లో అనుకూల మార్పులు వస్తాయి. కోరుకున్న ఉద్యోగ మార్పు లేదా పదోన్నతి లభిస్తుంది.
వ్యాపారం: కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. పైఅధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.
కుంభ రాశి (Aquarius)
స్థానం: కేతువు 6వ ఇంట (శత్రు, రోగ, రుణ స్థానం) ప్రవేశిస్తాడు.
ఫలితాలు: పోటీ పరీక్షల్లో అభ్యర్థులు విజయం సాధిస్తారు. శత్రువులు, అడ్డంకులపై విజయం సాధిస్తారు.
ఆర్థికం: నిలకడైన రాబడి ఉంటుంది. అయితే అనవసరమైన ఖర్చులు, కొత్త రుణాలు చేయకుండా ఉండటం మంచిది.