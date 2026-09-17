IND vs AFG 3rd T20: ఢిల్లీ లో ఆఫ్ఘనిస్థాన్తో జరిగిన మూడో టీ20లో టీమిండియా ఘన విజయం సాధించింది. 127 పరుగుల తేడాతో విజయాన్ని అందుకుంది. దీంతో మూడు టీ20 సిరీస్ను టీమిండియా వైట్ వాష్ చేసింది.
అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసం.. 30 బంతుల్లోనే సెంచరీ
టాస్ ఓడి ముందుగా బ్యాటింగ్కు దిగిన టీమిండియాకు ఓపెనర్లు అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని అందించారు. ముఖ్యంగా అభిషేక్ శర్మ ఆరంభం నుంచే బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. బౌండరీలు, సిక్సర్లతో ఢిల్లీ స్టేడియంలో పరుగుల మోత మోగించాడు. కేవలం 30 బంతుల్లోనే శతకం పూర్తి చేసిన అభిషేక్.. చివరకు 108 పరుగుల వద్ద పెవిలియన్ చేరాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో 9 ఫోర్లు, 11 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. మరో ఓపెనర్ సంజు శాంసన్ కూడా అద్భుతంగా ఆడుతూ 50 పరుగులు సాధించాడు. దీంతో భారత స్కోరు తక్కువ సమయంలోనే భారీ స్థాయికి చేరింది.
221 పరుగుల భారీ స్కోరు..
అభిషేక్, సంజు కలిసి భారత్కు భారీ పునాది వేశారు. అయితే ఓపెనర్లు ఇద్దరూ వెనుదిరిగిన తర్వాత భారత ఇన్నింగ్స్లో కాస్త తడబాటు కనిపించింది. వికెట్ల మధ్య సమన్వయం లోపించడంతో భారత బ్యాటర్లు ఏకంగా మూడు రనౌట్లకు గురయ్యారు. దీంతో ఒక దశలో పరుగుల వేగం తగ్గినప్పటికీ.. అప్పటికే భారత్ భారీ స్కోరుకు బాటలు వేసుకుంది. చివరికి నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 221 పరుగులు చేసింది. ఆఫ్ఘనిస్థాన్ బౌలర్లలో అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ రెండు వికెట్లు తీయగా.. రషీద్ ఖాన్, అబ్దుల్లా అహ్మద్జాయ్ చెరో వికెట్ పడగొట్టారు.
222 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి.. ఆరంభంలోనే ఎదురుదెబ్బ
222 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో ఛేజింగ్ ప్రారంభించిన ఆఫ్ఘనిస్థాన్కు భారత బౌలర్లు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వలేదు. పవర్ప్లే నుంచే వికెట్లు కోల్పోతూ ఆఫ్ఘన్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ ఒత్తిడిలో పడింది. రహ్మనుల్లా గుర్బాజ్ 15 పరుగులు, ఇబ్రహీం జద్రాన్ 25 పరుగులు సాధించారు. అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ 17 పరుగులు చేయగా.. నూర్ అహ్మద్ 11 పరుగులు సాధించాడు. మిగతా బ్యాటర్లలో చాలా మంది సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితమయ్యారు.
ముగ్గురు బౌలర్లకు మూడేసి వికెట్లు.. ఆఫ్ఘన్ ఆలౌట్
ఆఫ్ఘనిస్థాన్ను కట్టడి చేయడంలో భారత బౌలర్లంతా సమిష్ఠిగా రాణించారు. ముఖ్యంగా నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, రవి బిష్ణోయ్ తలో 3 వికెట్లు పడగొట్టి ఆఫ్ఘన్ బ్యాటింగ్ వెన్నువిరిచారు. అక్షర్ పటేల్ కూడా మూడు ఓవర్లలో కేవలం 9 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి రెండు వికెట్లు తీసుకున్నాడు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా 2 ఓవర్లలో 16 పరుగులు ఇచ్చి ఒక వికెట్, యశ్ ఠాకూర్ 2 ఓవర్లలో 17 పరుగులు ఇచ్చి ఒక వికెట్ సాధించారు. దీంతో ఆఫ్ఘనిస్థాన్ 14.1 ఓవర్లలో 94 పరుగులకే ఆలౌటైంది.
127 పరుగుల తేడాతో భారత్ ఘన విజయం
టీమిండియా నిర్దేశించిన 222 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించలేక ఆఫ్ఘనిస్థాన్ 94 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఫలితంగా భారత్ 127 పరుగుల భారీ తేడాతో విజయాన్ని నమోదు చేసింది. బ్యాటింగ్లో అభిషేక్ శర్మ సెంచరీతో విధ్వంసం సృష్టించగా.. బౌలింగ్లో నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, రవి బిష్ణోయ్ ముగ్గురేసి వికెట్లతో ఆఫ్ఘన్ ఇన్నింగ్స్ను ముగించారు. భారత్ 221/7.. ఆఫ్ఘనిస్థాన్ 94 ఆలౌట్ కావడంతో ఢిల్లీ టీ20లో టీమిండియా ఆధిపత్యం స్పష్టమైంది.