AFG vs IND: అఫ్గానిస్థాన్తో జరిగిన తొలి టీ20లో భారత జట్టు అదరగొట్టింది. అఫ్గాన్ నిర్దేశించిన 157 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ కేవలం 13.4 ఓవర్లలోనే 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి మూడు టీ20ల సిరీస్లో 1-0 ఆధిక్యంలో నిలిచింది.
157 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించిన అఫ్గానిస్థాన్
టాస్ గెలిచిన భారత కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. బ్యాటింగ్కు దిగిన అఫ్గానిస్థాన్కు ఆరంభంలోనే భారత బౌలర్లు ఇబ్బందులు సృష్టించారు. టాప్ ఆర్డర్లో ఇబ్రహీం జద్రాన్ 11 పరుగులకే రనౌట్ కాగా.. నూర్ అహ్మద్ ఖాతా తెరవకుండానే రనౌట్గా వెనుదిరిగాడు. మరోవైపు అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ మాత్రం భారత బౌలర్లను సమర్థంగా ఎదుర్కొంటూ అర్ధ శతకం సాధించాడు. ఒమర్జాయ్ 64 పరుగులతో అజేయంగా నిలవడంతో అఫ్గాన్ స్కోరు 150 దాటింది. మహ్మద్ నబీ 33 పరుగులు చేసి అతడికి మంచి సహకారం అందించాడు. మిగతా బ్యాటర్ల నుంచి చెప్పుకోదగ్గ స్కోర్లు రాకపోవడంతో అఫ్గానిస్థాన్ 20 ఓవర్లలో 156/8 పరుగులు చేసింది.
అర్ష్దీప్ దెబ్బకు కుదేలైన అఫ్గాన్ బ్యాటింగ్
భారత బౌలింగ్లో అర్ష్దీప్ సింగ్ సత్తా చాటాడు. నాలుగు ఓవర్లు వేసిన అతడు కేవలం 19 పరుగులు ఇచ్చి మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి తలో వికెట్ తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా పవర్ప్లేలో భారత బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో అఫ్గాన్ బ్యాటర్లు స్వేచ్ఛగా పరుగులు చేయలేకపోయారు. వరుణ్ చక్రవర్తి నాలుగు ఓవర్లలో 16 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి ఒక వికెట్ సాధించాడు. బుమ్రా 26 పరుగులకు ఒక వికెట్, అక్షర్ పటేల్ 27 పరుగులకు ఒక వికెట్ తీశారు. అయితే ఇన్నింగ్స్ చివరి ఓవర్లో శివమ్ దూబే భారీగా పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. ఆ ఒక్క ఓవర్లోనే 21 పరుగులు రావడంతో అఫ్గాన్ స్కోరు 156కు చేరింది.
అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసం.. 32 బంతుల్లో 82 పరుగులు
157 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్కు ఆరంభంలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సంజు శాంసన్ 10 పరుగుల వద్ద ఔటయ్యాడు. అయితే అభిషేక్ శర్మ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. క్రీజులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి దూకుడుగా ఆడిన అతడు అఫ్గాన్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 32 బంతుల్లో 82 పరుగులు చేసిన అభిషేక్ శర్మ ఇన్నింగ్స్లో 7 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు బాదాడు. అతడి స్ట్రైక్రేట్ ఏకంగా 256.25గా నమోదైంది. బౌండరీలతో పాటు భారీ సిక్సర్లతో స్టేడియాన్ని హోరెత్తించిన అభిషేక్.. భారత్ విజయాన్ని చాలా సులభం చేశాడు.
ఇషాన్ కిషన్ అండతో 13.4 ఓవర్లలోనే ఛేదన
అభిషేక్ శర్మకు ఇషాన్ కిషన్ చక్కటి సహకారం అందించాడు. 33 బంతులు ఎదుర్కొన్న ఇషాన్ 5 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్తో 42 పరుగులు చేశాడు. ఇద్దరూ కలిసి రెండో వికెట్కు కీలక భాగస్వామ్యం నెలకొల్పడంతో భారత్ లక్ష్యానికి వేగంగా చేరువైంది. అభిషేక్ ఔటైన తర్వాత కూడా రన్రేట్ తగ్గకుండా భారత్ ముందుకు సాగింది. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ 5 బంతుల్లో 8 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. తిలక్ వర్మ 4 బంతుల్లో 3 పరుగులతో అతడికి తోడుగా ఉన్నాడు. చివరకు భారత్ 13.4 ఓవర్లలో 157/3 పరుగులు చేసి విజయాన్ని అందుకుంది. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో ఎవరికీ భారత బ్యాటర్లపై పెద్దగా ప్రభావం చూపే అవకాశం దక్కలేదు.
7 వికెట్ల విజయంతో భారత్కు 1-0 ఆధిక్యం
అఫ్గానిస్థాన్ 156 పరుగులు చేయగా.. భారత్ 13.4 ఓవర్లలోనే 157 పరుగులు సాధించింది. దీంతో టీమిండియా 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. భారత ఇన్నింగ్స్లో అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసక బ్యాటింగ్ మ్యాచ్కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఇషాన్ కిషన్ కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడగా.. శ్రేయస్ అయ్యర్, తిలక్ వర్మ మ్యాచ్ను విజయవంతంగా ముగించారు.
మూడు టీ20ల సిరీస్లో భారత్ 1-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ఈ మ్యాచ్కు ముందు యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి తుది జట్టులో చోటు దక్కలేదు. సంజు శాంసన్ వికెట్కీపర్గా బరిలోకి దిగగా.. అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్, తిలక్ వర్మ, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్దీప్ సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి భారత తుది జట్టులో ఉన్నారు.