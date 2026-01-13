లీక్ చేస్తే కిక్కేముంటుంది.. బుల్లి రాజు పంచులుAnaganaga Oka Raju Pre-Release | Asianet News Telugu

లీక్ చేస్తే కిక్కేముంటుంది.. బుల్లి రాజు పంచులుAnaganaga Oka Raju Pre-Release
“అనగనగా ఒక రాజు” సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో చిన్నారుల మనసులు గెలుచుకున్న చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ బుల్లి రాజు చేసిన ఫుల్ ఫన్ స్పీచ్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది.తన అమాయకమైన మాటలు, చమత్కారమైన జోక్స్, స్టేజ్ ప్రెజెన్స్తో ఈ ఈవెంట్ను మరింత స్పెషల్గా మార్చాడు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
03:40
Now Playing
04:16
Now Playing
09:09
Now Playing
స్పోర్ట్స్
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing