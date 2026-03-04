Gold Rate Today: బంగారం రెండో రోజు పతనం | Gold | Silver | Price | 4March2026 | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Gold Rate Today: బంగారం రెండో రోజు పతనం

Author : Galam Venkata Rao
Published : Mar 04 2026, 10:22 AM IST
ఇటీవల Iran పై United States,Israel సంయుక్త దాడులు చేయడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. సాధారణంగా ఇలాంటి యుద్ధ వాతావరణంలో పెట్టుబడిదారులు సేఫ్ హేవెన్‌గా బంగారం, వెండి వైపు పరుగులు తీస్తారు. అందుకే మొదటగా పసిడి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. కానీ ఆశ్చర్యకరంగా ఇప్పుడు వరుసగా రెండో రోజు బంగారం ధరలు తగ్గాయి.

