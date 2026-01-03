MLA Medipally Satyam Emotional Words: ఆంజనేయస్వామే పవన్ కళ్యాణ్ గారినికాపాడారు | Asianet News Telugu

MLA Medipally Satyam Emotional Words: ఆంజనేయస్వామే పవన్ కళ్యాణ్ గారినికాపాడారు
కొండగట్టు అంజన్న స్వామి ఆశీసులతో ఆ రోజు జరిగిన ప్రమాదం నుంచి ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సురక్షితంగా బయటపడ్డారని చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే శ్రీ మేడిపల్లి సత్యం గారు భావోద్వేగంగా తెలిపారు. ఆ సంఘటన సమయంలో తాను పవన్ కళ్యాణ్ గారి పక్కనే ఉన్నానని వెల్లడించారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
04:06
Now Playing
05:59
Now Playing
06:28
Now Playing
స్పోర్ట్స్
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing