MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Lactobacillus Bulgaricus: బ్యాక్టీరియా కూడా రాష్ట్ర గుర్తేనా? కేరళ రికార్డ్

Author : Galam Venkata Rao
Published : Feb 05 2026, 06:07 AM IST
Share this Video

జాతీయ, రాష్ట్ర పక్షులు, జంతువులను చూశాం. అయితే కేరళ ప్రభుత్వం మరో అడుగు ముందుకేసి.. బ్యాక్టీరియాను ‘రాష్ట్ర సూక్ష్మజీవి’గా ప్రకటించింది. భారత్‌ ఇప్పటికే ల్యాక్టోబ్యాసిలస్‌ బల్గేరికస్‌ను జాతీయ సూక్ష్మజీవిగా ప్రకటించింది. ఒక రాష్ట్రం ఇలా ప్రకటించడం దేశంలో ఇదే మొదటిసారి.

Related Video

Lactobacillus Bulgaricus: బ్యాక్టీరియా కూడా రాష్ట్ర గుర్తేనా? కేరళ రికార్డ్ | Asianet News Telugu
Now Playing
Lactobacillus Bulgaricus: బ్యాక్టీరియా కూడా రాష్ట్ర గుర్తేనా? కేరళ రికార్డ్ | Asianet News Telugu
Rahul Gandhi Speaks in Lok Sabha: స్పీకర్ vs రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంట్ లో రచ్చ| Asianet News Telugu
Now Playing
Rahul Gandhi Speaks in Lok Sabha: స్పీకర్ vs రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంట్ లో రచ్చ| Asianet News Telugu
Budget 2026–27 | Nirmala Sitaraman on Imports & Exports | Custom Process | Asianet News Telugu
Now Playing
Budget 2026–27 | Nirmala Sitaraman on Imports & Exports | Custom Process | Asianet News Telugu
Budget 2026–27 | Nirmala Sitharaman on Indirect Tax Highlights | Budget 2026 | Asianet News Telugu
Now Playing
Budget 2026–27 | Nirmala Sitharaman on Indirect Tax Highlights | Budget 2026 | Asianet News Telugu
Budget 2026–27 | Agriculture Sector | రైతుల కోసం కేంద్ర బడ్జెట్ కీలక నిర్ణయాలు | Asianet News Telugu
Now Playing
Budget 2026–27 | Agriculture Sector | రైతుల కోసం కేంద్ర బడ్జెట్ కీలక నిర్ణయాలు | Asianet News Telugu
Union Budget 2026–27 | Major Boost to Tourism Sector | Vizag Araku Valley | Asianet News Telugu
Now Playing
Union Budget 2026–27 | Major Boost to Tourism Sector | Vizag Araku Valley | Asianet News Telugu
Budget 2026–27 | Nirmala Sitaraman | 16th Finance Commission | 01February2026 | Asianet News Telugu
Now Playing
Budget 2026–27 | Nirmala Sitaraman | 16th Finance Commission | 01February2026 | Asianet News Telugu
Union Budget 2026 Modi Speech: యూనియన్ బడ్జెట్ 2026 పై మోదీ కీలక ప్రసంగం| Asianet News Telugu
Now Playing
Union Budget 2026 Modi Speech: యూనియన్ బడ్జెట్ 2026 పై మోదీ కీలక ప్రసంగం| Asianet News Telugu
బడ్జెట్‌ ఎఫెక్ట్‌: ఈ మందుల ధరలు తగ్గుతాయి | FM Nirmala Sitharaman | Budget | Asianet News Telugu
Now Playing
బడ్జెట్‌ ఎఫెక్ట్‌: ఈ మందుల ధరలు తగ్గుతాయి | FM Nirmala Sitharaman | Budget | Asianet News Telugu
Budget 2026: Nirmala Sitharaman Big Surprise for Women Financial Independence | Asianet News Telugu
Now Playing
Budget 2026: Nirmala Sitharaman Big Surprise for Women Financial Independence | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Ranveer Singh Dhurandhar Tops Netflix Pakistan After Massive Theatrical Success| Asianet News Telugu
03:21
Now Playing
Ranveer Singh Dhurandhar Tops Netflix Pakistan After Massive Theatrical Success| Asianet News Telugu
ఫస్ట్ కాల్ బ్రహ్మానందందే.. ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను: Pragathi Emotional comments | Asianet News Telugu
05:26
Now Playing
ఫస్ట్ కాల్ బ్రహ్మానందందే.. ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను: Pragathi Emotional comments | Asianet News Telugu
తెలుగోళ్ల ఆయుష్షు పెంచిన వ్యక్తి బ్రహ్మానందం: RP Patnaik | Brahmanandam | Asianet News Telugu
02:19
Now Playing
తెలుగోళ్ల ఆయుష్షు పెంచిన వ్యక్తి బ్రహ్మానందం: RP Patnaik | Brahmanandam | Asianet News Telugu
ప్రతిసారి దీని ఎంట్రీ ఏంట్రా? పృథ్వీ మాటలకు పడిపడి నవ్విన బ్రహ్మానందం | Prithvi | Asianet Telugu
06:30
Now Playing
ప్రతిసారి దీని ఎంట్రీ ఏంట్రా? పృథ్వీ మాటలకు పడిపడి నవ్విన బ్రహ్మానందం | Prithvi | Asianet Telugu

స్పోర్ట్స్

History of T20 Cricket: How the Format Began and the First Official Match | Asianet News Telugu
01:45
Now Playing
History of T20 Cricket: How the Format Began and the First Official Match | Asianet News Telugu
No India vs Pakistan Match? | Huge Financial Loss for ICC | Asianet News Telugu
04:35
Now Playing
No India vs Pakistan Match? | Huge Financial Loss for ICC | Asianet News Telugu
CSK Legend MS Dhoni: మైదానంలో ధోనీ ప్రాక్టీస్ ఇదే చివరి ఐపీఎల్ కానుందా?| Asianet News Telugu
02:17
Now Playing
CSK Legend MS Dhoni: మైదానంలో ధోనీ ప్రాక్టీస్ ఇదే చివరి ఐపీఎల్ కానుందా?| Asianet News Telugu
Abhishek Sharma: ఐపీఎల్ నుంచి వరల్డ్ టాప్ వరకు..టీ20 కింగ్ గా ఎదిగిన క్రికెటర్ | Asianet News Telugu
03:31
Now Playing
Abhishek Sharma: ఐపీఎల్ నుంచి వరల్డ్ టాప్ వరకు..టీ20 కింగ్ గా ఎదిగిన క్రికెటర్ | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Prostate Cancer Awareness | Dr. Ramakrishna Oncologist | World Cancer Day | Asianet News Telugu
08:40
Now Playing
Prostate Cancer Awareness | Dr. Ramakrishna Oncologist | World Cancer Day | Asianet News Telugu
అమాంతం పెరిగిన బంగారం ధరలు.. పెళ్లిళ్లపై ఎఫెక్ట్ | Wedding Season | Gold Price | Asianet News Telugu
02:59
Now Playing
అమాంతం పెరిగిన బంగారం ధరలు.. పెళ్లిళ్లపై ఎఫెక్ట్ | Wedding Season | Gold Price | Asianet News Telugu
Gold and Silver Prices Today in India: Sharp Rise After Heavy Losses | Prices | Asianet News Telugu
02:20
Now Playing
Gold and Silver Prices Today in India: Sharp Rise After Heavy Losses | Prices | Asianet News Telugu

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్