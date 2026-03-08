MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Gold Price Shock Today: ₹2300 Jump! 22K Gold Hits ₹1.5 Lakh

Author : Galam Venkata Rao
Published : Mar 08 2026, 12:20 PM IST
Share this Video

తగ్గుతుందని అనుకున్న బంగారం ఒక్కసారిగా షాక్ ఇచ్చింది. తులం ధర మళ్లీ భారీగా పెరిగింది. ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో గోల్డ్, సిల్వర్ ఎలా ఉన్నాయంటే...

Related Video

Gold Price Shock Today: ₹2300 Jump! 22K Gold Hits ₹1.5 Lakh | Hyderabad Gold Rates| Asianet Telugu
Now Playing
Gold Price Shock Today: ₹2300 Jump! 22K Gold Hits ₹1.5 Lakh | Hyderabad Gold Rates| Asianet Telugu
Gold Rate Update: గోల్డ్ ధరలు క్రాష్...5 రోజులుగా ఇంత పతనమా? | 07march2026 | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Update: గోల్డ్ ధరలు క్రాష్...5 రోజులుగా ఇంత పతనమా? | 07march2026 | Asianet News Telugu
Gold Rate Today:గోల్డ్ మార్కెట్‌లో ఊహించని మలుపు | Gold | Silver | 6march2026 | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today:గోల్డ్ మార్కెట్‌లో ఊహించని మలుపు | Gold | Silver | 6march2026 | Asianet News Telugu
Gold Rate Today: Huge Drop in 3 Days | Gold | Silver Rates | 05March2026 | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today: Huge Drop in 3 Days | Gold | Silver Rates | 05March2026 | Asianet News Telugu
Gold Rate Today: బంగారం రెండో రోజు పతనం | Gold | Silver | Price | 4March2026 | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today: బంగారం రెండో రోజు పతనం | Gold | Silver | Price | 4March2026 | Asianet News Telugu
Gold Rate Today:గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు తగ్గాయోచ్..| Gold | Silver | Rate | HYD | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today:గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు తగ్గాయోచ్..| Gold | Silver | Rate | HYD | Asianet News Telugu
Gold Prices Skyrocket Overnight | ₹11,000 Jump in 2 Days! | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Prices Skyrocket Overnight | ₹11,000 Jump in 2 Days! | Asianet News Telugu
టాయిలెట్‌లో ఈ తప్పులు అసలు చేయకండి | Dr Pemmasani Ratna | Asianet News Telugu
Now Playing
టాయిలెట్‌లో ఈ తప్పులు అసలు చేయకండి | Dr Pemmasani Ratna | Asianet News Telugu
Gold & Silver Prices Skyrocket Amid US–Iran Tensions | Hyderabad Gold Rates Today March 1 Update
Now Playing
Gold & Silver Prices Skyrocket Amid US–Iran Tensions | Hyderabad Gold Rates Today March 1 Update
Gold Rate Today: బంగారం భగభగలు.. కొనగలమా? | Gold | Silver | Price | Rate | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today: బంగారం భగభగలు.. కొనగలమా? | Gold | Silver | Price | Rate | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Naga Chaitanya Speech at Vrushakarma Glimpse Launch Event | New Movie | Asianet News Telugu
05:09
Now Playing
Naga Chaitanya Speech at Vrushakarma Glimpse Launch Event | New Movie | Asianet News Telugu
Director Karthik Dandu Speech at Naga Chaitanya Vrushakarma Glimpse Launch | Asianet News Telugu
05:59
Now Playing
Director Karthik Dandu Speech at Naga Chaitanya Vrushakarma Glimpse Launch | Asianet News Telugu
Vijay Deverakonda | Rashmika Mandanna Reception: వైభవంగా విజయ్-రష్మిక రిసెప్షన్| Asianet Telugu
20:31
Now Playing
Vijay Deverakonda | Rashmika Mandanna Reception: వైభవంగా విజయ్-రష్మిక రిసెప్షన్| Asianet Telugu
Vijay Deverakonda | Rashmika Mandanna Reception: విజయ్ -రష్మిక రిసెప్షన్ లో అక్కినేని ఫ్యామిలీ
02:31
Now Playing
Vijay Deverakonda | Rashmika Mandanna Reception: విజయ్ -రష్మిక రిసెప్షన్ లో అక్కినేని ఫ్యామిలీ

స్పోర్ట్స్

India vs New Zealand Final: ఫైనల్లో భారత్ గెలవాలనిప్రయాగ్ రాజ్ లో ప్రత్యేక పూజలు | Asianet Telugu
05:52
Now Playing
India vs New Zealand Final: ఫైనల్లో భారత్ గెలవాలనిప్రయాగ్ రాజ్ లో ప్రత్యేక పూజలు | Asianet Telugu
Jacob Bethell Storm in T20 World Cup 2026 | 105 Runs vs India | Team India Scared for a Moment!
03:03
Now Playing
Jacob Bethell Storm in T20 World Cup 2026 | 105 Runs vs India | Team India Scared for a Moment!
India Beat England by 7 Runs in Semi Final: ఒక్క క్యాచ్ మ్యాచ్‌నే మార్చేసింది | Asianet News Telugu
03:08
Now Playing
India Beat England by 7 Runs in Semi Final: ఒక్క క్యాచ్ మ్యాచ్‌నే మార్చేసింది | Asianet News Telugu
IND vs ENG Semi Final 2026: టీ20 వరల్డ్ కప్ హిస్టరీనే తిరగరాసిన భారత్| Asianet News Telugu
02:34
Now Playing
IND vs ENG Semi Final 2026: టీ20 వరల్డ్ కప్ హిస్టరీనే తిరగరాసిన భారత్| Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Gold Price Shock Today: ₹2300 Jump! 22K Gold Hits ₹1.5 Lakh | Hyderabad Gold Rates| Asianet Telugu
03:45
Now Playing
Gold Price Shock Today: ₹2300 Jump! 22K Gold Hits ₹1.5 Lakh | Hyderabad Gold Rates| Asianet Telugu
Gold Rate Update: గోల్డ్ ధరలు క్రాష్...5 రోజులుగా ఇంత పతనమా? | 07march2026 | Asianet News Telugu
03:01
Now Playing
Gold Rate Update: గోల్డ్ ధరలు క్రాష్...5 రోజులుగా ఇంత పతనమా? | 07march2026 | Asianet News Telugu
Gold Rate Today:గోల్డ్ మార్కెట్‌లో ఊహించని మలుపు | Gold | Silver | 6march2026 | Asianet News Telugu
02:58
Now Playing
Gold Rate Today:గోల్డ్ మార్కెట్‌లో ఊహించని మలుపు | Gold | Silver | 6march2026 | Asianet News Telugu

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్