YS Jagan Meets Eluru Party Leaders & Local Representatives in Amaravati | Asianet News Telugu

YS Jagan Meets Eluru Party Leaders & Local Representatives in Amaravati
అమరావతిలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఎలూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి చెందిన స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులు, పార్టీ కార్యకర్తలతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. పార్టీ బలోపేతం, ప్రజా సమస్యలు, రానున్న రాజకీయ వ్యూహాలపై ఈ సమావేశంలో విస్తృతంగా చర్చించారు. ఎలూరు నియోజకవర్గంలో పార్టీ స్థితిగతులు, కార్యకర్తల పాత్రపై ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
22:06
Now Playing
11:19
Now Playing
02:30
Now Playing
స్పోర్ట్స్
10:33
Now Playing
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing