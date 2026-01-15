Vizag Roads Deserted During Sankranthi Festival: నిర్మానుష్యంగా వైజాగ్ రోడ్లు | Asianet News Telugu

Vizag Roads Deserted During Sankranthi Festival: నిర్మానుష్యంగా వైజాగ్ రోడ్లు
సంక్రాంతి పండుగ వేళ విశాఖపట్నం నగరంలోని ప్రధాన రోడ్లు నిర్మానుష్యంగా దర్శనమిచ్చాయి. పండుగ సెలవుల కారణంగా ప్రజలు స్వగ్రామాలకు వెళ్లడంతో ట్రాఫిక్ తగ్గి, సాధారణంగా రద్దీగా ఉండే వైజాగ్ రోడ్లు ఖాళీగా కనిపించాయి. ఈ దృశ్యాలు పండుగ వాతావరణాన్ని ప్రత్యేకంగా చూపిస్తున్నాయి.
