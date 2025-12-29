Tirumala Temple Decoration: ఇల వైకుంఠాన్ని తలపించేలా తిరుమల ఆలయం| Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Tirumala Temple Decoration: ఇల వైకుంఠాన్ని తలపించేలా తిరుమల ఆలయం

Galam Venkata Rao
Published : Dec 30 2025, 12:06 AM IST
ఇల వైకుంఠాన్ని తలపించేలా తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని అద్భుతంగా అలంకరించారు. భక్తులకు వైకుంఠ దర్శనం కలిగించేలా చేసిన ఈ ప్రత్యేక డెకరేషన్ ఆధ్యాత్మిక భావోద్వేగాలను నింపుతోంది.

