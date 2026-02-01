TDP Leaders Attack Ambati Rambabu House: అంబటి ఇంటికి నిప్పు గుంటూరులో గందరగోళం| Asianet News Telugu

TDP Leaders Attack Ambati Rambabu House: అంబటి ఇంటికి నిప్పు గుంటూరులో గందరగోళం
మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఇంటికి నిప్పు పెట్టిన ఘటన ఏపీ రాజకీయాల్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. అంబటి ఆస్తులను ధ్వంసం చేస్తూ టీడీపీ నాయకులు హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనపై పోలీసుల చర్యలు, రాజకీయ పార్టీల స్పందనలు, పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి. ఆంధ్రప్రదేశ్
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
29:42
Now Playing
39:54
Now Playing
04:09
Now Playing
స్పోర్ట్స్
02:17
Now Playing
03:31
Now Playing
10:33
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing