IAS Amrapali Kata Speech: విశాఖ ఉత్సవ్ లో ఆమ్రపాలి పవర్ ఫుల్ స్పీచ్ | Asianet News Telugu

IAS Amrapali Kata Speech: విశాఖ ఉత్సవ్ లో ఆమ్రపాలి పవర్ ఫుల్ స్పీచ్
విశాఖ ఉత్సవం కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది. భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద బీచ్ ఫెస్టివల్గా పేరుగాంచిన విశాఖ ఉత్సవం ద్వారా విశాఖపట్నం సంస్కృతి, కళలు, సంప్రదాయాలు, పర్యాటక విశిష్టతను అడ్డం పట్టేలా ఈ కార్యక్రమం జరిగింది.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
22:06
Now Playing
11:19
Now Playing
02:30
Now Playing
స్పోర్ట్స్
10:33
Now Playing
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing