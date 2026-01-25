Deputy CM Pawankalyan: నాందేడ్ గురుద్వారా లో హిందీలో పవన్ పవర్ ఫుల్ స్పీచ్| Asianet News Telugu

Deputy CM Pawankalyan: నాందేడ్ గురుద్వారా లో హిందీలో పవన్ పవర్ ఫుల్ స్పీచ్
మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ తో కలిసి పవన్ కళ్యాణ్ నాందేడ్ గురుద్వారాను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో పాల్గొని శాంతి, సమరసత సందేశాన్ని ఇచ్చారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
04:24
Now Playing
13:49
Now Playing
స్పోర్ట్స్
10:33
Now Playing
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing