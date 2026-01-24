CM Chandrababu Naidu Attends Swachha Andhra Swarna Andhra Program in Nagari | Asianet News Telugu

CM Chandrababu Naidu Attends Swachha Andhra Swarna Andhra Program in Nagari
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిశుభ్రత, అభివృద్ధి లక్ష్యంగా నిర్వహిస్తున్న “స్వచ్ఛ ఆంధ్ర – స్వర్ణ ఆంధ్ర” కార్యక్రమంలో నాగరిలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
05:15
Now Playing
11:14
Now Playing
05:56
Now Playing
స్పోర్ట్స్
10:33
Now Playing
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing