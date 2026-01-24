వేస్ట్ వస్తువులివ్వండి నిత్యావసర వస్తువులిస్తా: CM Chandrababu Super Speech | Asianet News Telugu

వేస్ట్ వస్తువులివ్వండి నిత్యావసర వస్తువులిస్తా: CM Chandrababu Super Speech
స్వచ్ఛతకు కొత్త ప్రోత్సాహం ఇస్తూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు “వేస్ట్ వస్తువులివ్వండి – నిత్యావసర వస్తువులిస్తా” అంటూ Swachha Andhra Swarna Andhra కార్యక్రమంలో అద్భుతమైన ప్రసంగం చేశారు. వ్యర్థాల నిర్వహణ, పునర్వినియోగం, పరిశుభ్రత, గ్రామాల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలను భాగస్వాముల్ని చేస్తోంది
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
04:24
Now Playing
13:49
Now Playing
05:15
Now Playing
స్పోర్ట్స్
10:33
Now Playing
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing